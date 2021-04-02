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Культура
https://uz.sputniknews.ru/20210402/alisher-navoi-v-novom-rakurse-chto-otkryli-dlya-sebya-uchenye-na-konferentsii-v-moskve-18113752.html
Как Алишер Навои сближает народы? Ученые раскрыли секрет великого поэта
Как Алишер Навои сближает народы? Ученые раскрыли секрет великого поэта
ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. На днях в Институте стран Азии и Африки МГУ имени Ломоносова прошла международная конференция "Алишер Навои. Сближая народы сквозь
2021-04-02T15:42+0500
2021-04-02T16:26+0500
культура
мгу имени м.в. ломоносова
мгу
алишер навои
конференция
культура
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ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. На днях в Институте стран Азии и Африки МГУ имени Ломоносова прошла международная конференция "Алишер Навои. Сближая народы сквозь века".Мероприятие было организовано в Москве по случаю 580-летия со дня рождения известного мыслителя Востока.Конференция собрала видных ученых и молодых исследователей со всего мира. Участники встречи поговорили о том, почему наследие Алишера Навои актуально даже сегодня.Связующая нить различных цивилизации и пространствВ истории человечества Навои до сих пор остается уникальной фигурой, которая охватывает все эпохи и континенты.Эту идею поддержал полномочный посол Узбекистана в РФ Ботиржон Асадов.По его мнению, "современные отношения между странами строятся на прочном фундаменте — глубоких познаниях друг о друге, взаимопонимании истории, культуры, обычаев и традиций" друг друга."Навоиведение", объединяющее цивилизацииНа конференции прозвучала еще одна важная мысль: современной исторической науке Алишер Навои остался бы неизвестен, если бы не ученые, представившие его миру не как переводчика, а как тюркского поэта."Первопроходцем" в этой области стал советский востоковед, академик АН СССР Евгений Бертельс.Бертельс признавался, что многие стороны жизни Навои были бы ему недоступны, если бы он не общался с такими знатоками узбекской классической поэзии, как Ойбек и Гафур Гулямов.Российские города — хранители рукописей великого поэтаБольшие коллекции рукописей Алишера Навои сохранились в таких крупных российских городах, как Москва и Санкт-Петербург.Кое-что сохранилось и в Казани.Сейчас эти рукописи оцифрованы, в этом году планируется их издать с описанием.Биография Навои до сих пор представляет научный интересОбщий литературный письменный язык всех тюркских мусульманских народов Центральной Азии сложился ко времени Тимуридов (XIV век). Основоположником и первым поэтом, пишущим на этом языке, стал именно Алишер Навои.Поэт принял в этом созидательном труде активное участие, став, таким образом, олицетворением эпохи Тимуридов.Без Навои не произошло бы становления национальной культуры Благодаря творчеству Навои, Насими и других выдающихся фигур сформировался особый мир, который отличается от арабо-мусульманской цивилизации.В конференции также приняли участие иностранные исследователи. Они поговорили о национальной роли поэта.Это переплеталось с реформаторским движением, которое шло со стороны империи.Навои был представителем политическом политического реализмаЭтот реализм был замешан на романтизме поэта и разуме философа-суфия с его особым отношением к Богу.С распадом СССР ушла и память о национальных герояхСегодня как никогда важно вернуться к истории, считают ученые и исследователи. Однако научные конференции, организуемые различными институтами стран Азии и Африки, позволяют восстановить этот пробел.О важности подобных мероприятий заявил также глава представительства "Россотрудничества" в РУз, советник посольства РФ Михаил Вождаев.
https://uz.sputniknews.ru/20210308/Stikhi-Navoi-pod-bombezhkami-kak-otmechal-yubiley-poeta-blokadnyy-Leningrad-16150873.html
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мгу имени м.в. ломоносова, мгу, алишер навои, конференция, культура

Как Алишер Навои сближает народы? Ученые раскрыли секрет великого поэта

15:42 02.04.2021 (обновлено: 16:26 02.04.2021)
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© Sputnik / Ильясов / Перейти в фотобанкДекоративное керамическое блюдо "Алишер Навои"
Декоративное керамическое блюдо Алишер Навои - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.04.2021
© Sputnik / Ильясов
/
Перейти в фотобанк
Почему наследие знаменитого тюркского философа остается актуальным по сей день? На этот вопрос искали ответ отечественные и зарубежные исследователи.
ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. На днях в Институте стран Азии и Африки МГУ имени Ломоносова прошла международная конференция "Алишер Навои. Сближая народы сквозь века".
Мероприятие было организовано в Москве по случаю 580-летия со дня рождения известного мыслителя Востока.
© ИСАА МГУ имени М.В. Ломоносова
Международная научно-практическая конференция, посвященная наследию Алишера Навои - Sputnik Узбекистан
1/2
© ИСАА МГУ имени М.В. Ломоносова
© ИСАА МГУ имени М.В. Ломоносова
Международная научно-практическая конференция, посвященная наследию Алишера Навои - Sputnik Узбекистан
2/2
© ИСАА МГУ имени М.В. Ломоносова
1/2
© ИСАА МГУ имени М.В. Ломоносова
2/2
© ИСАА МГУ имени М.В. Ломоносова
Конференция собрала видных ученых и молодых исследователей со всего мира. Участники встречи поговорили о том, почему наследие Алишера Навои актуально даже сегодня.

Связующая нить различных цивилизации и пространств

В истории человечества Навои до сих пор остается уникальной фигурой, которая охватывает все эпохи и континенты.

"Алишера Навои, в этом смысле, как и его творческое наследие, можно считать связующей нитью различных цивилизации и пространств".

Игорь Абылгаезиев
Директор ИСАА МГУ имени М.В. Ломоносова, доктор исторических наук, профессор
Эту идею поддержал полномочный посол Узбекистана в РФ Ботиржон Асадов.
По его мнению, "современные отношения между странами строятся на прочном фундаменте — глубоких познаниях друг о друге, взаимопонимании истории, культуры, обычаев и традиций" друг друга.

"Навоиведение", объединяющее цивилизации

На конференции прозвучала еще одна важная мысль: современной исторической науке Алишер Навои остался бы неизвестен, если бы не ученые, представившие его миру не как переводчика, а как тюркского поэта.
Чаша на темы произведений Навои Ленинградский фарфоровый завод им. М. В. Ломоносова Автор росписи М. Мох - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.03.2021
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"Первопроходцем" в этой области стал советский востоковед, академик АН СССР Евгений Бертельс.

"Заслуга последовательного и систематического изучения творчества Алишера Навои принадлежит именно ему. Благодаря созданному им научному фундаменту были открыты широкие перспективы дальнейшего развития "навоиведения" в России и во всем мире. Евгений Бертельс был всегда в контакте с узбекскими учеными, о чем указывал в своих произведениях".

Гулноз Халлиева
Доктор филологических наук, профессор заведующий кафедрой мировой литературы УзГУМЯ
Бертельс признавался, что многие стороны жизни Навои были бы ему недоступны, если бы он не общался с такими знатоками узбекской классической поэзии, как Ойбек и Гафур Гулямов.

Российские города — хранители рукописей великого поэта

Большие коллекции рукописей Алишера Навои сохранились в таких крупных российских городах, как Москва и Санкт-Петербург.
Кое-что сохранилось и в Казани.

"Было выявлено 10 рукописей, которые относятся к разному времени и представляют разные произведения Навои. Четыре рукописи хранятся в собрании Национальной библиотеки, шесть остальных — в отделе редкой книги и рукописей Казанского университета. Большинство данных рукописей — это отдельные стихотворения и сборники, переписанные в XIX веке в Поволжье. Но два списка дивана относятся к XVI веку. Одна из рукописей датирована: она 1569 года".

Илья Зайцев
Доктор исторических наук, профессор РАН, замдиректора Государственного музея Востока
Сейчас эти рукописи оцифрованы, в этом году планируется их издать с описанием.

Биография Навои до сих пор представляет научный интерес

Общий литературный письменный язык всех тюркских мусульманских народов Центральной Азии сложился ко времени Тимуридов (XIV век).
Круглый стол в Посольстве Узбекистана к юбилею Алишера Навои - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.02.2021
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Основоположником и первым поэтом, пишущим на этом языке, стал именно Алишер Навои.

"Навои, пользуясь своим высоким статусом, возвысил в своем творчестве чагатайский язык до уровня арабского и персидского. Эпоха Тимуридов была временем отказа от завоевательной политики, приоритетом было мирное процветание страны: градостроительство и обустройство городов, сохранение для потомков памятников письменной культуры прошлого и создание новых литературных трудов и исторических сочинений".

Александр Кадырбаев
Доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник ИВ РАН, профессор РГГУ
Поэт принял в этом созидательном труде активное участие, став, таким образом, олицетворением эпохи Тимуридов.

Без Навои не произошло бы становления национальной культуры

Благодаря творчеству Навои, Насими и других выдающихся фигур сформировался особый мир, который отличается от арабо-мусульманской цивилизации.
"Формируются национальная идентичность, гордость за национальный язык при сохранении уважительного отношения к другим цивилизациям".
Таир Махаматов
Доктор философских наук, профессор ИСАА МГУ, Финансового университета при правительстве РФ, Дипломатической академии МИД РФ
В конференции также приняли участие иностранные исследователи. Они поговорили о национальной роли поэта.

"Оформление Алишера Навои как национального поэта шло параллельно национальному строительству, которое происходило в тот период. Этот процесс происходил еще до Второй мировой войны в 1920-30-х годах, когда уже формировался подход представления Навои как национального поэта Узбекистана. У истоков этого движения стояли туркестанские джадиды (Чолпан, Кадыри, Бехбуди и др.)".

Борам Шин
Исследователь из Южной Кореи
Это переплеталось с реформаторским движением, которое шло со стороны империи.

Навои был представителем политическом политического реализма

Этот реализм был замешан на романтизме поэта и разуме философа-суфия с его особым отношением к Богу.
"Сейчас Навои является героем и символом справедливой власти в исторической памяти тюркских народов".
Семед Семедов
Доктор философских наук, профессор, заведующий кафедрой "Международное сотрудничество" РАНХиГС

С распадом СССР ушла и память о национальных героях

Сегодня как никогда важно вернуться к истории, считают ученые и исследователи.

"В постсоветских республиках были забыты многие яркие национальные герои бывших национальных республик СССР, такие как Руставели, Низами, Фирдоуси, Джами, Абай и другие. Они остались в исторической памяти лишь своих этносов, но были выведены во внеклассную часть школьного образовательного процесса в других республиках".

Гульмира Джунушалиева
Доктор исторических наук, профессор, заведующая кафедрой рекламы и связи с общественностью Кыргызско-Российского Славянского университета
Однако научные конференции, организуемые различными институтами стран Азии и Африки, позволяют восстановить этот пробел.
О важности подобных мероприятий заявил также глава представительства "Россотрудничества" в РУз, советник посольства РФ Михаил Вождаев.
Алишер Навои - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.02.2021
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Отец узбекской поэзии: жизнь и наследие Алишера Навои
9 февраля, 07:05
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