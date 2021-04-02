https://uz.sputniknews.ru/20210402/alisher-navoi-v-novom-rakurse-chto-otkryli-dlya-sebya-uchenye-na-konferentsii-v-moskve-18113752.html

Как Алишер Навои сближает народы? Ученые раскрыли секрет великого поэта

Как Алишер Навои сближает народы? Ученые раскрыли секрет великого поэта

ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. На днях в Институте стран Азии и Африки МГУ имени Ломоносова прошла международная конференция "Алишер Навои. Сближая народы сквозь

2021-04-02T15:42+0500

2021-04-02T15:42+0500

2021-04-02T16:26+0500

культура

мгу имени м.в. ломоносова

мгу

алишер навои

конференция

культура

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ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. На днях в Институте стран Азии и Африки МГУ имени Ломоносова прошла международная конференция "Алишер Навои. Сближая народы сквозь века".Мероприятие было организовано в Москве по случаю 580-летия со дня рождения известного мыслителя Востока.Конференция собрала видных ученых и молодых исследователей со всего мира. Участники встречи поговорили о том, почему наследие Алишера Навои актуально даже сегодня.Связующая нить различных цивилизации и пространствВ истории человечества Навои до сих пор остается уникальной фигурой, которая охватывает все эпохи и континенты.Эту идею поддержал полномочный посол Узбекистана в РФ Ботиржон Асадов.По его мнению, "современные отношения между странами строятся на прочном фундаменте — глубоких познаниях друг о друге, взаимопонимании истории, культуры, обычаев и традиций" друг друга."Навоиведение", объединяющее цивилизацииНа конференции прозвучала еще одна важная мысль: современной исторической науке Алишер Навои остался бы неизвестен, если бы не ученые, представившие его миру не как переводчика, а как тюркского поэта."Первопроходцем" в этой области стал советский востоковед, академик АН СССР Евгений Бертельс.Бертельс признавался, что многие стороны жизни Навои были бы ему недоступны, если бы он не общался с такими знатоками узбекской классической поэзии, как Ойбек и Гафур Гулямов.Российские города — хранители рукописей великого поэтаБольшие коллекции рукописей Алишера Навои сохранились в таких крупных российских городах, как Москва и Санкт-Петербург.Кое-что сохранилось и в Казани.Сейчас эти рукописи оцифрованы, в этом году планируется их издать с описанием.Биография Навои до сих пор представляет научный интересОбщий литературный письменный язык всех тюркских мусульманских народов Центральной Азии сложился ко времени Тимуридов (XIV век). Основоположником и первым поэтом, пишущим на этом языке, стал именно Алишер Навои.Поэт принял в этом созидательном труде активное участие, став, таким образом, олицетворением эпохи Тимуридов.Без Навои не произошло бы становления национальной культуры Благодаря творчеству Навои, Насими и других выдающихся фигур сформировался особый мир, который отличается от арабо-мусульманской цивилизации.В конференции также приняли участие иностранные исследователи. Они поговорили о национальной роли поэта.Это переплеталось с реформаторским движением, которое шло со стороны империи.Навои был представителем политическом политического реализмаЭтот реализм был замешан на романтизме поэта и разуме философа-суфия с его особым отношением к Богу.С распадом СССР ушла и память о национальных герояхСегодня как никогда важно вернуться к истории, считают ученые и исследователи. Однако научные конференции, организуемые различными институтами стран Азии и Африки, позволяют восстановить этот пробел.О важности подобных мероприятий заявил также глава представительства "Россотрудничества" в РУз, советник посольства РФ Михаил Вождаев.

https://uz.sputniknews.ru/20210308/Stikhi-Navoi-pod-bombezhkami-kak-otmechal-yubiley-poeta-blokadnyy-Leningrad-16150873.html

https://uz.sputniknews.ru/20210205/Yubiley-Alishera-Navoi-chem-poet-Vostoka-vdokhnovlyaet-rossiyskuyu-intelligentsiyu-15948701.html

https://uz.sputniknews.ru/20210209/Otets-uzbekskoy-poezii-zhizn-i-nasledie-Alishera-Navoi-15962490.html

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мгу имени м.в. ломоносова, мгу, алишер навои, конференция, культура