Как Алишер Навои сближает народы? Ученые раскрыли секрет великого поэта

ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. На днях в Институте стран Азии и Африки МГУ имени Ломоносова прошла международная конференция "Алишер Навои. Сближая народы сквозь века".Мероприятие было организовано в Москве по случаю 580-летия со дня рождения известного мыслителя Востока.Конференция собрала видных ученых и молодых исследователей со всего мира. Участники встречи поговорили о том, почему наследие Алишера Навои актуально даже сегодня.Связующая нить различных цивилизации и пространствВ истории человечества Навои до сих пор остается уникальной фигурой, которая охватывает все эпохи и континенты.Эту идею поддержал полномочный посол Узбекистана в РФ Ботиржон Асадов.По его мнению, "современные отношения между странами строятся на прочном фундаменте — глубоких познаниях друг о друге, взаимопонимании истории, культуры, обычаев и традиций" друг друга."Навоиведение", объединяющее цивилизацииНа конференции прозвучала еще одна важная мысль: современной исторической науке Алишер Навои остался бы неизвестен, если бы не ученые, представившие его миру не как переводчика, а как тюркского поэта."Первопроходцем" в этой области стал советский востоковед, академик АН СССР Евгений Бертельс.Бертельс признавался, что многие стороны жизни Навои были бы ему недоступны, если бы он не общался с такими знатоками узбекской классической поэзии, как Ойбек и Гафур Гулямов.Российские города — хранители рукописей великого поэтаБольшие коллекции рукописей Алишера Навои сохранились в таких крупных российских городах, как Москва и Санкт-Петербург.Кое-что сохранилось и в Казани.Сейчас эти рукописи оцифрованы, в этом году планируется их издать с описанием.Биография Навои до сих пор представляет научный интересОбщий литературный письменный язык всех тюркских мусульманских народов Центральной Азии сложился ко времени Тимуридов (XIV век). Основоположником и первым поэтом, пишущим на этом языке, стал именно Алишер Навои.Поэт принял в этом созидательном труде активное участие, став, таким образом, олицетворением эпохи Тимуридов.Без Навои не произошло бы становления национальной культуры Благодаря творчеству Навои, Насими и других выдающихся фигур сформировался особый мир, который отличается от арабо-мусульманской цивилизации.В конференции также приняли участие иностранные исследователи. Они поговорили о национальной роли поэта.Это переплеталось с реформаторским движением, которое шло со стороны империи.Навои был представителем политическом политического реализмаЭтот реализм был замешан на романтизме поэта и разуме философа-суфия с его особым отношением к Богу.С распадом СССР ушла и память о национальных герояхСегодня как никогда важно вернуться к истории, считают ученые и исследователи. Однако научные конференции, организуемые различными институтами стран Азии и Африки, позволяют восстановить этот пробел.О важности подобных мероприятий заявил также глава представительства "Россотрудничества" в РУз, советник посольства РФ Михаил Вождаев.
"Первопроходцем" в этой области стал советский востоковед, академик АН СССР Евгений Бертельс.
"Заслуга последовательного и систематического изучения творчества Алишера Навои принадлежит именно ему. Благодаря созданному им научному фундаменту были открыты широкие перспективы дальнейшего развития "навоиведения" в России и во всем мире. Евгений Бертельс был всегда в контакте с узбекскими учеными, о чем указывал в своих произведениях".
Гулноз Халлиева
Доктор филологических наук, профессор заведующий кафедрой мировой литературы УзГУМЯ
Бертельс признавался, что многие стороны жизни Навои были бы ему недоступны, если бы он не общался с такими знатоками узбекской классической поэзии, как Ойбек и Гафур Гулямов.
Российские города — хранители рукописей великого поэта
Большие коллекции рукописей Алишера Навои сохранились в таких крупных российских городах, как Москва и Санкт-Петербург.
Кое-что сохранилось и в Казани.
"Было выявлено 10 рукописей, которые относятся к разному времени и представляют разные произведения Навои. Четыре рукописи хранятся в собрании Национальной библиотеки, шесть остальных — в отделе редкой книги и рукописей Казанского университета. Большинство данных рукописей — это отдельные стихотворения и сборники, переписанные в XIX веке в Поволжье. Но два списка дивана относятся к XVI веку. Одна из рукописей датирована: она 1569 года".
Илья Зайцев
Доктор исторических наук, профессор РАН, замдиректора Государственного музея Востока
Сейчас эти рукописи оцифрованы, в этом году планируется их издать с описанием.
Биография Навои до сих пор представляет научный интерес
Общий литературный письменный язык всех тюркских мусульманских народов Центральной Азии сложился ко времени Тимуридов (XIV век).
Основоположником и первым поэтом, пишущим на этом языке, стал именно Алишер Навои.
"Навои, пользуясь своим высоким статусом, возвысил в своем творчестве чагатайский язык до уровня арабского и персидского. Эпоха Тимуридов была временем отказа от завоевательной политики, приоритетом было мирное процветание страны: градостроительство и обустройство городов, сохранение для потомков памятников письменной культуры прошлого и создание новых литературных трудов и исторических сочинений".
Александр Кадырбаев
Доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник ИВ РАН, профессор РГГУ
Поэт принял в этом созидательном труде активное участие, став, таким образом, олицетворением эпохи Тимуридов.
Без Навои не произошло бы становления национальной культуры
Благодаря творчеству Навои, Насими и других выдающихся фигур сформировался особый мир, который отличается от арабо-мусульманской цивилизации.
"Формируются национальная идентичность, гордость за национальный язык при сохранении уважительного отношения к другим цивилизациям".
Таир Махаматов
Доктор философских наук, профессор ИСАА МГУ, Финансового университета при правительстве РФ, Дипломатической академии МИД РФ
В конференции также приняли участие иностранные исследователи. Они поговорили о национальной роли поэта.
"Оформление Алишера Навои как национального поэта шло параллельно национальному строительству, которое происходило в тот период. Этот процесс происходил еще до Второй мировой войны в 1920-30-х годах, когда уже формировался подход представления Навои как национального поэта Узбекистана. У истоков этого движения стояли туркестанские джадиды (Чолпан, Кадыри, Бехбуди и др.)".
Борам Шин
Исследователь из Южной Кореи
Это переплеталось с реформаторским движением, которое шло со стороны империи.
Навои был представителем политическом политического реализма
Этот реализм был замешан на романтизме поэта и разуме философа-суфия с его особым отношением к Богу.
"Сейчас Навои является героем и символом справедливой власти в исторической памяти тюркских народов".
Семед Семедов
Доктор философских наук, профессор, заведующий кафедрой "Международное сотрудничество" РАНХиГС
С распадом СССР ушла и память о национальных героях
Сегодня как никогда важно вернуться к истории, считают ученые и исследователи.
"В постсоветских республиках были забыты многие яркие национальные герои бывших национальных республик СССР, такие как Руставели, Низами, Фирдоуси, Джами, Абай и другие. Они остались в исторической памяти лишь своих этносов, но были выведены во внеклассную часть школьного образовательного процесса в других республиках".
Гульмира Джунушалиева
Доктор исторических наук, профессор, заведующая кафедрой рекламы и связи с общественностью Кыргызско-Российского Славянского университета
Однако научные конференции, организуемые различными институтами стран Азии и Африки, позволяют восстановить этот пробел.
О важности подобных мероприятий заявил также глава представительства "Россотрудничества" в РУз, советник посольства РФ Михаил Вождаев.