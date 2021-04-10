https://uz.sputniknews.ru/20210410/afganistan-vpervye-primet-uchastie-v-dialoge-es--tsentralnaya-aziya-18257102.html

Афганистан впервые примет участие в диалоге "ЕС — Центральная Азия"

Афганистан впервые примет участие в диалоге "ЕС — Центральная Азия"

ТАШКЕНТ, 10 апр — Sputnik. Представители Афганистана впервые примут участие в очередном раунде диалога высокого уровня "ЕС — Центральная Азия", который

2021-04-10T12:55+0500

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узбекистан

политика

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ТАШКЕНТ, 10 апр — Sputnik. Представители Афганистана впервые примут участие в очередном раунде диалога высокого уровня "ЕС — Центральная Азия", который запланирован 27 апреля в Ташкенте, сообщает ИА "Дунё" узбекистанского МИД.По данным агентства, представители ЕС, стран ЦА и Афганистана в режиме видеоконференции обсудили ход подготовки к очередному раунду диалога высокого уровня "ЕС — Центральная Азия" по вопросам политики и безопасности, который запланирован на 27 апреля в Ташкенте.Стороны обменяются мнениями о сотрудничестве в противодействии и последствиях пандемии COVID-19, перспективах более тесной региональной интеграции.Отдельное внимание будет уделено международным вопросам, представляющим взаимный интерес, а также межрегиональному взаимодействию по общим вызовам безопасности, включая насильственный экстремизм, терроризм, управление границами, незаконный оборот наркотиков.

https://uz.sputniknews.ru/20210331/serdtse-azii-chto-nujno-afganistanu-dlya-vyzdorovleniya-18059117.html

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