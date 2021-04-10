Афганистан впервые примет участие в диалоге "ЕС — Центральная Азия"

ТАШКЕНТ, 10 апр — Sputnik. Представители Афганистана впервые примут участие в очередном раунде диалога высокого уровня "ЕС — Центральная Азия", который запланирован 27 апреля в Ташкенте, сообщает ИА "Дунё" узбекистанского МИД.По данным агентства, представители ЕС, стран ЦА и Афганистана в режиме видеоконференции обсудили ход подготовки к очередному раунду диалога высокого уровня "ЕС — Центральная Азия" по вопросам политики и безопасности, который запланирован на 27 апреля в Ташкенте.Стороны обменяются мнениями о сотрудничестве в противодействии и последствиях пандемии COVID-19, перспективах более тесной региональной интеграции.Отдельное внимание будет уделено международным вопросам, представляющим взаимный интерес, а также межрегиональному взаимодействию по общим вызовам безопасности, включая насильственный экстремизм, терроризм, управление границами, незаконный оборот наркотиков.
Очередной раунд диалога высокого уровня "ЕС — Центральная Азия" по вопросам политики и безопасности пройдет 27 апреля в Ташкенте.
ТАШКЕНТ, 10 апр — Sputnik. Представители Афганистана впервые примут участие в очередном раунде диалога высокого уровня "ЕС — Центральная Азия", который запланирован 27 апреля в Ташкенте, сообщает ИА "Дунё" узбекистанского МИД.
По данным агентства, представители ЕС, стран ЦА и Афганистана в режиме видеоконференции обсудили ход подготовки к очередному раунду диалога высокого уровня "ЕС — Центральная Азия" по вопросам политики и безопасности, который запланирован на 27 апреля в Ташкенте.
"Предстоящее событие примечательно тем, что в этом году в работе органа в формате "ЕС — Центральная Азия" впервые примет участие афганская сторона", — говорится в публикации на сайте "Дунё".
Стороны обменяются мнениями о сотрудничестве в противодействии и последствиях пандемии COVID-19, перспективах более тесной региональной интеграции.
Отдельное внимание будет уделено международным вопросам, представляющим взаимный интерес, а также межрегиональному взаимодействию по общим вызовам безопасности, включая насильственный экстремизм, терроризм, управление границами, незаконный оборот наркотиков.