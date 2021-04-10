Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Экономика
https://uz.sputniknews.ru/20210410/aripov-i-mamin-dali-start-stroitelstvu-mtstes-tsentralnaya-aziya-ploschadyu-400-ga-18260419.html
Арипов и Мамин дали старт строительству МЦТЭС "Центральная Азия" площадью 400 га
Арипов и Мамин дали старт строительству МЦТЭС "Центральная Азия" площадью 400 га
ТАШКЕНТ, 10 апр — Sputnik. Строительство Международного центра торгово-экономического сотрудничества (МЦТЭС) "Центральная Азия" началось в районе пунктов
2021-04-10T17:28+0500
2021-04-10T17:29+0500
экономика
аскар мамин
абдулла арипов
казахстан
узбекистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/04/0a/18260696_120:154:1046:675_1920x0_80_0_0_61ba823d273fe6a40609d1c309a5ef19.jpg
ТАШКЕНТ, 10 апр — Sputnik. Строительство Международного центра торгово-экономического сотрудничества (МЦТЭС) "Центральная Азия" началось в районе пунктов пропуска "Жибек Жолы" и "Гишт Куприк" на границе между Казахстаном и Узбекистаном. Об этом сообщили в пресс-службе правительства РК.Старт возведению дали премьер министры двух стран Аскар Мамин и Абдулла Арипов — они приняли участие в церемонии закладки капсулы на месте будущего МЦТЭС.Ожидается, что МЦТЭС "Центральная Азия" станет крупной промышленной и торгово-логистической площадкой для реализации совместных инвестпроектов двух республик."Наиболее перспективными направлениями промышленной кооперации являются обрабатывающий сектор, АПК и легкая промышленность", — отметили в пресс-службе.Казахстанская сторона также выразила заинтересованность в открытии трех оптово-распределительных центров в Сурхандарьинской и Ферганской областях Узбекистана с общим объемом инвестиций в 22,5 миллиона долларов и мощностью перевалки 67 тысяч тонн в год. Они могли бы сформировать между республиками единую товаропроводящую систему.
казахстан
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/04/0a/18260696_222:143:931:675_1920x0_80_0_0_50b46d98d11ea406d18c4a644f5119cc.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
аскар мамин, абдулла арипов, казахстан, узбекистан

Арипов и Мамин дали старт строительству МЦТЭС "Центральная Азия" площадью 400 га

17:28 10.04.2021 (обновлено: 17:29 10.04.2021)
612
© Пресс-служба правительства КазахстанаПремьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов (слева) и премьер-министр Казахстана Аскар Мамин и
Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов (слева) и премьер-министр Казахстана Аскар Мамин и - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.04.2021
© Пресс-служба правительства Казахстана
Ожидается, что МЦТЭС "Центральная Азия" станет крупной промышленной и торгово-логистической площадкой для реализации совместных инвестпроектов двух республик.
ТАШКЕНТ, 10 апр — Sputnik. Строительство Международного центра торгово-экономического сотрудничества (МЦТЭС) "Центральная Азия" началось в районе пунктов пропуска "Жибек Жолы" и "Гишт Куприк" на границе между Казахстаном и Узбекистаном. Об этом сообщили в пресс-службе правительства РК.
Старт возведению дали премьер министры двух стран Аскар Мамин и Абдулла Арипов — они приняли участие в церемонии закладки капсулы на месте будущего МЦТЭС.
Общая площадь центра составит 400 гектаров, пропускная способность — 35 тысяч человек и пять тысяч грузовых автомобилей в сутки в обоих направлениях.
Ожидается, что МЦТЭС "Центральная Азия" станет крупной промышленной и торгово-логистической площадкой для реализации совместных инвестпроектов двух республик.
"Наиболее перспективными направлениями промышленной кооперации являются обрабатывающий сектор, АПК и легкая промышленность", — отметили в пресс-службе.

Аскар Мамин на церемонии отметил: правительства Казахстана и Узбекистана идут к тому, чтобы уровень товарооборота между странами достиг десяти миллиардов долларов. По его мнению, стартующий проект поможет достичь этой цели.

Казахстанская сторона также выразила заинтересованность в открытии трех оптово-распределительных центров в Сурхандарьинской и Ферганской областях Узбекистана с общим объемом инвестиций в 22,5 миллиона долларов и мощностью перевалки 67 тысяч тонн в год. Они могли бы сформировать между республиками единую товаропроводящую систему.
600000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
18:45"Тошкент метрополитени" завершило расследование инцидента с открытыми дверями вагона
18:24Миг — и ты на мушке: российский истребитель вновь перехватил американского "шпиона"
17:53В Ташкенте временно перекрыли часть одной из улиц
17:28Арипов и Мамин дали старт строительству МЦТЭС "Центральная Азия" площадью 400 га
16:53Бывшее здание СГБ Узбекистана выставлено на продажу
16:25Еще одну вакцину от COVID-19 разрабатывают в России
15:46Предприятия Кубани заключили в Узбекистане контракты на $13,3 млн
15:18Киев поставил экономический рекорд: такого не было даже в войну
14:43"Порядочные люди на вашей стороне": Саида Мирзиёева поддержала изнасилованную школьницу
13:44Пассажиры ташкентского метро проехались в вагоне с открытыми дверями
12:55Афганистан впервые примет участие в диалоге "ЕС — Центральная Азия"
12:22Минтранс Узбекистана прокомментировал ситуацию с авиабилетами в Россию
11:14Куда приведет Европу "пропутинский" блок поляков, венгров и итальянцев
10:36Визит Танзилы Нарбаевой в Россию: озвучены точные даты и программа
10:02Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования Елизавете II
ВчераПандемия не помеха: Узбекистан реанимирует туротрасль и ждет гостей из России
ВчераПовысились цены на хлопковое масло — в АМК назвали причины
ВчераКадровые перестановки в Минздраве: назначены новые лица
ВчераПервая в истории Узбекистана ФЭС будет запущена в сентябре
ВчераГагарин снова в космосе — старт корабля "Союз" с новым экипажем на борту 0:45