Арипов и Мамин дали старт строительству МЦТЭС "Центральная Азия" площадью 400 га

ТАШКЕНТ, 10 апр — Sputnik. Строительство Международного центра торгово-экономического сотрудничества (МЦТЭС) "Центральная Азия" началось в районе пунктов пропуска "Жибек Жолы" и "Гишт Куприк" на границе между Казахстаном и Узбекистаном. Об этом сообщили в пресс-службе правительства РК.Старт возведению дали премьер министры двух стран Аскар Мамин и Абдулла Арипов — они приняли участие в церемонии закладки капсулы на месте будущего МЦТЭС.Ожидается, что МЦТЭС "Центральная Азия" станет крупной промышленной и торгово-логистической площадкой для реализации совместных инвестпроектов двух республик."Наиболее перспективными направлениями промышленной кооперации являются обрабатывающий сектор, АПК и легкая промышленность", — отметили в пресс-службе.Казахстанская сторона также выразила заинтересованность в открытии трех оптово-распределительных центров в Сурхандарьинской и Ферганской областях Узбекистана с общим объемом инвестиций в 22,5 миллиона долларов и мощностью перевалки 67 тысяч тонн в год. Они могли бы сформировать между республиками единую товаропроводящую систему.
Ожидается, что МЦТЭС "Центральная Азия" станет крупной промышленной и торгово-логистической площадкой для реализации совместных инвестпроектов двух республик.
ТАШКЕНТ, 10 апр — Sputnik. Строительство Международного центра торгово-экономического сотрудничества (МЦТЭС) "Центральная Азия" началось в районе пунктов пропуска "Жибек Жолы" и "Гишт Куприк" на границе между Казахстаном и Узбекистаном. Об этом сообщили в пресс-службе правительства РК.
Старт возведению дали премьер министры двух стран Аскар Мамин и Абдулла Арипов — они приняли участие в церемонии закладки капсулы на месте будущего МЦТЭС.
Общая площадь центра составит 400 гектаров, пропускная способность — 35 тысяч человек и пять тысяч грузовых автомобилей в сутки в обоих направлениях.
Ожидается, что МЦТЭС "Центральная Азия" станет крупной промышленной и торгово-логистической площадкой для реализации совместных инвестпроектов двух республик.
"Наиболее перспективными направлениями промышленной кооперации являются обрабатывающий сектор, АПК и легкая промышленность", — отметили в пресс-службе.
Аскар Мамин на церемонии отметил: правительства Казахстана и Узбекистана идут к тому, чтобы уровень товарооборота между странами достиг десяти миллиардов долларов. По его мнению, стартующий проект поможет достичь этой цели.
Казахстанская сторона также выразила заинтересованность в открытии трех оптово-распределительных центров в Сурхандарьинской и Ферганской областях Узбекистана с общим объемом инвестиций в 22,5 миллиона долларов и мощностью перевалки 67 тысяч тонн в год. Они могли бы сформировать между республиками единую товаропроводящую систему.