https://uz.sputniknews.ru/20210410/aripov-i-mamin-dali-start-stroitelstvu-mtstes-tsentralnaya-aziya-ploschadyu-400-ga-18260419.html

Арипов и Мамин дали старт строительству МЦТЭС "Центральная Азия" площадью 400 га

Арипов и Мамин дали старт строительству МЦТЭС "Центральная Азия" площадью 400 га

ТАШКЕНТ, 10 апр — Sputnik. Строительство Международного центра торгово-экономического сотрудничества (МЦТЭС) "Центральная Азия" началось в районе пунктов

2021-04-10T17:28+0500

2021-04-10T17:28+0500

2021-04-10T17:29+0500

экономика

аскар мамин

абдулла арипов

казахстан

узбекистан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/04/0a/18260696_120:154:1046:675_1920x0_80_0_0_61ba823d273fe6a40609d1c309a5ef19.jpg

ТАШКЕНТ, 10 апр — Sputnik. Строительство Международного центра торгово-экономического сотрудничества (МЦТЭС) "Центральная Азия" началось в районе пунктов пропуска "Жибек Жолы" и "Гишт Куприк" на границе между Казахстаном и Узбекистаном. Об этом сообщили в пресс-службе правительства РК.Старт возведению дали премьер министры двух стран Аскар Мамин и Абдулла Арипов — они приняли участие в церемонии закладки капсулы на месте будущего МЦТЭС.Ожидается, что МЦТЭС "Центральная Азия" станет крупной промышленной и торгово-логистической площадкой для реализации совместных инвестпроектов двух республик."Наиболее перспективными направлениями промышленной кооперации являются обрабатывающий сектор, АПК и легкая промышленность", — отметили в пресс-службе.Казахстанская сторона также выразила заинтересованность в открытии трех оптово-распределительных центров в Сурхандарьинской и Ферганской областях Узбекистана с общим объемом инвестиций в 22,5 миллиона долларов и мощностью перевалки 67 тысяч тонн в год. Они могли бы сформировать между республиками единую товаропроводящую систему.

казахстан

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

аскар мамин, абдулла арипов, казахстан, узбекистан