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Еще одну вакцину от COVID-19 разрабатывают в России
Еще одну вакцину от COVID-19 разрабатывают в России
ТАШКЕНТ, 10 апр — Sputnik. Разработка еще одной вакцины от коронавируса COVID-19 идет в России — в Научно-исследовательском институте гриппа имени А. А.
2021-04-10T16:25+0500
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россия
коронавирус
вакцина
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ТАШКЕНТ, 10 апр — Sputnik. Разработка еще одной вакцины от коронавируса COVID-19 идет в России — в Научно-исследовательском институте гриппа имени А. А. Смородинцева Министерства здравоохранения РФ. Об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.По его словам, первые результаты ожидаются уже в ближайшее время.Директор НИИ гриппа имени Смородинцева Дмитрий Лиознов отметил, что клинические испытания вакцины планируется начать уже осенью. Следовательно, в течение зимы — следующей весны препарат может стать доступным.На сегодня в России зарегистрированы три вакцины от COVID-19: "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак". Еще одна вакцина — "Спутник Лайт" — в настоящее время проходит регистрацию в Минздраве.В начале декабря 2020 года главный государственный санитарный врач России, глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что в РФ идет разработка не менее десяти вакцин он коронавируса, помимо "Спутника V" и "ЭпиВакКороны".
https://uz.sputniknews.ru/20210329/tsentr-gamalei-podal-zayavku-na-registratsiyu-vaktsiny-sputnik-layt-18015560.html
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коронавирус, вакцина

Еще одну вакцину от COVID-19 разрабатывают в России

16:25 10.04.2021 (обновлено: 16:26 10.04.2021)
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© Sputnik / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСотрудница научно-исследовательской лаборатории
Сотрудница научно-исследовательской лаборатории - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.04.2021
© Sputnik / Алексей Даничев
/
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Клинические испытания препарата планируется начать будущей осенью.
ТАШКЕНТ, 10 апр — Sputnik. Разработка еще одной вакцины от коронавируса COVID-19 идет в России — в Научно-исследовательском институте гриппа имени А. А. Смородинцева Министерства здравоохранения РФ. Об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.

"Еще одна вакцина против коронавируса разрабатывается в Научно-исследовательском институте гриппа имени А. А. Смородинцева Минздрава России", — заявил Мурашко. Его цитирует РИА Новости.

По его словам, первые результаты ожидаются уже в ближайшее время.
Директор НИИ гриппа имени Смородинцева Дмитрий Лиознов отметил, что клинические испытания вакцины планируется начать уже осенью. Следовательно, в течение зимы — следующей весны препарат может стать доступным.
На сегодня в России зарегистрированы три вакцины от COVID-19: "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак". Еще одна вакцина — "Спутник Лайт" — в настоящее время проходит регистрацию в Минздраве.
В начале декабря 2020 года главный государственный санитарный врач России, глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что в РФ идет разработка не менее десяти вакцин он коронавируса, помимо "Спутника V" и "ЭпиВакКороны".
Клинические испытания вакцины Спутник Лайт - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.03.2021
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29 марта, 18:18
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