Еще одну вакцину от COVID-19 разрабатывают в России

ТАШКЕНТ, 10 апр — Sputnik. Разработка еще одной вакцины от коронавируса COVID-19 идет в России — в Научно-исследовательском институте гриппа имени А. А. Смородинцева Министерства здравоохранения РФ. Об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.По его словам, первые результаты ожидаются уже в ближайшее время.Директор НИИ гриппа имени Смородинцева Дмитрий Лиознов отметил, что клинические испытания вакцины планируется начать уже осенью. Следовательно, в течение зимы — следующей весны препарат может стать доступным.На сегодня в России зарегистрированы три вакцины от COVID-19: "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак". Еще одна вакцина — "Спутник Лайт" — в настоящее время проходит регистрацию в Минздраве.В начале декабря 2020 года главный государственный санитарный врач России, глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что в РФ идет разработка не менее десяти вакцин он коронавируса, помимо "Спутника V" и "ЭпиВакКороны".
Клинические испытания препарата планируется начать будущей осенью.
ТАШКЕНТ, 10 апр — Sputnik. Разработка еще одной вакцины от коронавируса COVID-19 идет в России — в Научно-исследовательском институте гриппа имени А. А. Смородинцева Министерства здравоохранения РФ. Об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.
"Еще одна вакцина против коронавируса разрабатывается в Научно-исследовательском институте гриппа имени А. А. Смородинцева Минздрава России", — заявил Мурашко. Его цитирует РИА Новости.
По его словам, первые результаты ожидаются уже в ближайшее время.
Директор НИИ гриппа имени Смородинцева Дмитрий Лиознов отметил, что клинические испытания вакцины планируется начать уже осенью. Следовательно, в течение зимы — следующей весны препарат может стать доступным.
На сегодня в России зарегистрированы три вакцины от COVID-19: "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак". Еще одна вакцина — "Спутник Лайт" — в настоящее время проходит регистрацию в Минздраве.
В начале декабря 2020 года главный государственный санитарный врач России, глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что в РФ идет разработка не менее десяти вакцин он коронавируса, помимо "Спутника V" и "ЭпиВакКороны".