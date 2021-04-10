https://uz.sputniknews.ru/20210410/esche-odnu-vaktsinu-ot-covid-19-razrabatyvayut-v-rossii-18259557.html

Еще одну вакцину от COVID-19 разрабатывают в России

Еще одну вакцину от COVID-19 разрабатывают в России

ТАШКЕНТ, 10 апр — Sputnik. Разработка еще одной вакцины от коронавируса COVID-19 идет в России — в Научно-исследовательском институте гриппа имени А. А.

2021-04-10T16:25+0500

2021-04-10T16:25+0500

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россия

коронавирус

вакцина

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ТАШКЕНТ, 10 апр — Sputnik. Разработка еще одной вакцины от коронавируса COVID-19 идет в России — в Научно-исследовательском институте гриппа имени А. А. Смородинцева Министерства здравоохранения РФ. Об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.По его словам, первые результаты ожидаются уже в ближайшее время.Директор НИИ гриппа имени Смородинцева Дмитрий Лиознов отметил, что клинические испытания вакцины планируется начать уже осенью. Следовательно, в течение зимы — следующей весны препарат может стать доступным.На сегодня в России зарегистрированы три вакцины от COVID-19: "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак". Еще одна вакцина — "Спутник Лайт" — в настоящее время проходит регистрацию в Минздраве.В начале декабря 2020 года главный государственный санитарный врач России, глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что в РФ идет разработка не менее десяти вакцин он коронавируса, помимо "Спутника V" и "ЭпиВакКороны".

https://uz.sputniknews.ru/20210329/tsentr-gamalei-podal-zayavku-na-registratsiyu-vaktsiny-sputnik-layt-18015560.html

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