https://uz.sputniknews.ru/20210410/mintrans-uzbekistana-prokommentiroval-situatsiyu-s-aviabiletami-v-rossiyu-18255816.html

Минтранс Узбекистана прокомментировал ситуацию с авиабилетами в Россию

Минтранс Узбекистана прокомментировал ситуацию с авиабилетами в Россию

ТАШКЕНТ, 10 апр — Sputnik. Министерство транспорта Узбекистана опубликовало официальное заявление относительно ситуации с авиабилетами в Россию.

2021-04-10T12:22+0500

2021-04-10T12:22+0500

2021-04-10T12:31+0500

узбекистан

общество

министерство транспорта республики узбекистан

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ТАШКЕНТ, 10 апр — Sputnik. Министерство транспорта Узбекистана опубликовало официальное заявление относительно ситуации с авиабилетами в Россию. Российский "Аэрофлот" с 5 апреля начал выполнять регулярные рейсы по маршруту "Москва — Ташкент — Москва" по воскресеньям, UzAirways — с 7 апреля по субботам — по маршруту "Ташкент — Москва — Ташкент". На сегодня между спросом на билеты и предложением есть серьезный дисбаланс.В соцсетях распространились сообщения о том, что билеты на рейсы UzAirways якобы были заранее выкуплены агентами авиаперевозчика для продажи по более высоким ценам.Также в министерстве рассказали, что в соцсетях распространяются ложные сообщения об осуществлении чартеров в РФ из разных регионов Узбекистана, растет активность мошенников. Граждан призвали быть бдительными.Как отметили в Минтрансе, до пандемии UzAirways выполняла 87 рейсов в неделю из разных регионов Узбекистана в РФ, а российские авиакомпании за тот же период совершали в РУз 97 рейсов. Кроме того, по маршрутам "Ташкент — Москва", "Андижан — Москва", "Ташкент — Казань", "Ташкент — Волгоград", "Ташкент — Саратов", "Ташкент — Новосибирск", "Ташкент — Уфа", "Андижан — Уфа" осуществлялось регулярное движение 13 поездов в неделю. Одновременно действовали 12 автобусных маршрутов: "Ташкент — Москва", "Ташкент — Санкт-Петербург", "Ташкент — Казань", "Ташкент — Нижний Новгород", "Ташкент — Омск", "Ташкент — Новосибирск".Принимаются меры и для того, чтобы было восстановлено и регулярное железнодорожное сообщение.В министерстве также напомнили, что авиаперелет на данном направлении возможен только при наличии справки с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19, который должен быть сделан за три дня до даты вылета. При этом на спецрейсах в РФ от граждан Узбекистана по-прежнему требуются дополнительные документы — для прохождения необходимого лечения или воссоединения с семьей.

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узбекистан, министерство транспорта республики узбекистан