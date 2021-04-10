https://uz.sputniknews.ru/20210410/mintrans-uzbekistana-prokommentiroval-situatsiyu-s-aviabiletami-v-rossiyu-18255816.html
Минтранс Узбекистана прокомментировал ситуацию с авиабилетами в Россию
Минтранс Узбекистана прокомментировал ситуацию с авиабилетами в Россию
ТАШКЕНТ, 10 апр — Sputnik. Министерство транспорта Узбекистана опубликовало официальное заявление относительно ситуации с авиабилетами в Россию.
2021-04-10T12:22+0500
2021-04-10T12:22+0500
2021-04-10T12:31+0500
узбекистан
общество
министерство транспорта республики узбекистан
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ТАШКЕНТ, 10 апр — Sputnik. Министерство транспорта Узбекистана опубликовало официальное заявление относительно ситуации с авиабилетами в Россию. Российский "Аэрофлот" с 5 апреля начал выполнять регулярные рейсы по маршруту "Москва — Ташкент — Москва" по воскресеньям, UzAirways — с 7 апреля по субботам — по маршруту "Ташкент — Москва — Ташкент". На сегодня между спросом на билеты и предложением есть серьезный дисбаланс.В соцсетях распространились сообщения о том, что билеты на рейсы UzAirways якобы были заранее выкуплены агентами авиаперевозчика для продажи по более высоким ценам.Также в министерстве рассказали, что в соцсетях распространяются ложные сообщения об осуществлении чартеров в РФ из разных регионов Узбекистана, растет активность мошенников. Граждан призвали быть бдительными.Как отметили в Минтрансе, до пандемии UzAirways выполняла 87 рейсов в неделю из разных регионов Узбекистана в РФ, а российские авиакомпании за тот же период совершали в РУз 97 рейсов. Кроме того, по маршрутам "Ташкент — Москва", "Андижан — Москва", "Ташкент — Казань", "Ташкент — Волгоград", "Ташкент — Саратов", "Ташкент — Новосибирск", "Ташкент — Уфа", "Андижан — Уфа" осуществлялось регулярное движение 13 поездов в неделю. Одновременно действовали 12 автобусных маршрутов: "Ташкент — Москва", "Ташкент — Санкт-Петербург", "Ташкент — Казань", "Ташкент — Нижний Новгород", "Ташкент — Омск", "Ташкент — Новосибирск".Принимаются меры и для того, чтобы было восстановлено и регулярное железнодорожное сообщение.В министерстве также напомнили, что авиаперелет на данном направлении возможен только при наличии справки с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19, который должен быть сделан за три дня до даты вылета. При этом на спецрейсах в РФ от граждан Узбекистана по-прежнему требуются дополнительные документы — для прохождения необходимого лечения или воссоединения с семьей.
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узбекистан, министерство транспорта республики узбекистан
Минтранс Узбекистана прокомментировал ситуацию с авиабилетами в Россию
12:22 10.04.2021 (обновлено: 12:31 10.04.2021)
В министерстве надеются на увеличение регулярных авиарейсов в РФ из-за ажиотажного спроса.
ТАШКЕНТ, 10 апр — Sputnik.
Министерство транспорта Узбекистана опубликовало официальное заявление
относительно ситуации с авиабилетами в Россию.
Российский "Аэрофлот" с 5 апреля начал выполнять регулярные рейсы по маршруту "Москва — Ташкент — Москва" по воскресеньям, UzAirways — с 7 апреля по субботам
— по маршруту "Ташкент — Москва — Ташкент". На сегодня между спросом на билеты и предложением есть серьезный дисбаланс.
В соцсетях распространились сообщения о том, что билеты на рейсы UzAirways якобы были заранее выкуплены агентами авиаперевозчика для продажи по более высоким ценам.
В Минтрансе назвали эти сообщения необоснованными. В публикации отмечается, что максимальная стоимость билета эконом-класса на регулярные рейсы UzAirways по маршруту "Ташкент — Москва" составляет до 4,2 миллиона сумов в одну сторону, бизнес-класса — до 10,74 миллиона сумов.
Также в министерстве рассказали, что в соцсетях распространяются ложные сообщения об осуществлении чартеров в РФ из разных регионов Узбекистана, растет активность мошенников. Граждан призвали быть бдительными.
Как отметили в Минтрансе, до пандемии UzAirways выполняла 87 рейсов в неделю из разных регионов Узбекистана в РФ, а российские авиакомпании за тот же период совершали в РУз 97 рейсов.
"Только через авиарейсы обслуживалось более 40 тысяч пассажиров в неделю", — говорится в публикации.
Кроме того, по маршрутам "Ташкент — Москва", "Андижан — Москва", "Ташкент — Казань", "Ташкент — Волгоград", "Ташкент — Саратов", "Ташкент — Новосибирск", "Ташкент — Уфа", "Андижан — Уфа" осуществлялось регулярное движение 13 поездов в неделю.
Одновременно действовали 12 автобусных маршрутов: "Ташкент — Москва", "Ташкент — Санкт-Петербург", "Ташкент — Казань", "Ташкент — Нижний Новгород", "Ташкент — Омск", "Ташкент — Новосибирск".
Как рассказали в пресс-службе, Минтранс Узбекистана продолжает переговоры с российской стороной по вопросу увеличения числа регулярных авиарейсов в зависимости от эпидемиологической ситуации.
Принимаются меры и для того, чтобы было восстановлено и регулярное железнодорожное сообщение.
В министерстве также напомнили, что авиаперелет на данном направлении возможен только при наличии справки с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19, который должен быть сделан за три дня до даты вылета. При этом на спецрейсах в РФ от граждан Узбекистана по-прежнему требуются дополнительные документы — для прохождения необходимого лечения или воссоединения с семьей.