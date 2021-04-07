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https://uz.sputniknews.ru/20210407/uzairways-budet-vypolnyat-reysy-iz-tashkenta-v-moskvu-po-subbotam-18205678.html
UzAirways будет выполнять рейсы из Ташкента в Москву по субботам
UzAirways будет выполнять рейсы из Ташкента в Москву по субботам
ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Авиакомпания "Узбекистон хаво йуллари" запустила рейс HY603 по маршруту "Ташкент – Москва", он будет выполняться по субботам.
2021-04-07T17:25+0500
2021-04-07T17:36+0500
общество
uzairways
авиакомпания
москва
авиасообщение
ташкент
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ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Авиакомпания "Узбекистон хаво йуллари" запустила рейс HY603 по маршруту "Ташкент – Москва", он будет выполняться по субботам.Таким образом, теперь столицы Узбекистана и РФ соединят два рейса в неделю: один — от российского авиаперевозчика "Аэрофлот" по воскресеньям, другой – от национальной компании UzAirways.О наличии билетов, их стоимости и вопросам перелета расскажут в представительстве авиакомпании.Этим рейсом, так же как и рейсом "Аэрофлота", могут воспользоваться все граждане Узбекистана и иностранцы с ВНЖ в Узбекистане без учета ограничений по въезду в Россию, предусмотренных распоряжением правительства России.Остальные рейсы, продолжающие летать по маршруту "Ташкент – Москва", остаются чартерными. Для покупки билетов на них остается обязательным наличие оснований для въезда в Россию в соответствии с распоряжением. Как и прежде, чтобы попасть на борт, пассажирам потребуются результаты ПЦР-теста на коронавирус, который сделан не ранее чем за три дня до вылета (на русском или английском языке).При покупке билетов на сайте UzAirways действует скидка в 3%. Однако данных о стоимости билетов на портале авиакомпании пока нет.Ранее авиакомпания "Аэрофлот" разместила информацию о датах и стоимости билетов на рейсы по маршруту "Ташкент — Москва — Ташкент".
https://uz.sputniknews.ru/20210404/studentam-iz-uzbekistana-razreshili-vernutsya-na-uchebu-v-rf-18145092.html
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uzairways, авиакомпания, москва, авиасообщение, ташкент

UzAirways будет выполнять рейсы из Ташкента в Москву по субботам

17:25 07.04.2021 (обновлено: 17:36 07.04.2021)
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© Sputnik / Рамиз БахтияровНова форма стюардесс Узбекистон Хаво йуллари
Нова форма стюардесс Узбекистон Хаво йуллари - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.04.2021
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
UzAirways запускает рейс из Ташкента в Москву и объявляет скидку в 3% при покупке билета онлайн.
ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Авиакомпания "Узбекистон хаво йуллари" запустила рейс HY603 по маршруту "Ташкент – Москва", он будет выполняться по субботам.
Таким образом, теперь столицы Узбекистана и РФ соединят два рейса в неделю: один — от российского авиаперевозчика "Аэрофлот" по воскресеньям, другой – от национальной компании UzAirways.
О наличии билетов, их стоимости и вопросам перелета расскажут в представительстве авиакомпании.
Этим рейсом, так же как и рейсом "Аэрофлота", могут воспользоваться все граждане Узбекистана и иностранцы с ВНЖ в Узбекистане без учета ограничений по въезду в Россию, предусмотренных распоряжением правительства России.
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Остальные рейсы, продолжающие летать по маршруту "Ташкент – Москва", остаются чартерными. Для покупки билетов на них остается обязательным наличие оснований для въезда в Россию в соответствии с распоряжением.
Как и прежде, чтобы попасть на борт, пассажирам потребуются результаты ПЦР-теста на коронавирус, который сделан не ранее чем за три дня до вылета (на русском или английском языке).
При покупке билетов на сайте UzAirways действует скидка в 3%. Однако данных о стоимости билетов на портале авиакомпании пока нет.
Ранее авиакомпания "Аэрофлот" разместила информацию о датах и стоимости билетов на рейсы по маршруту "Ташкент — Москва — Ташкент".
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