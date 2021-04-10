Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования Елизавете II

ТАШКЕНТ, 10 апр — Sputnik. Узбекский лидер Шавкат Мирзиёев направил королеве Великобритании Елизавете II телеграмму, в которой выразил соболезнования в связи со смертью ее супруга, принца Филиппа, герцога Эдинбургского.Принц Филипп ушел из жизни 9 апреля в Виндзорском замке. Ему было 99 лет. В Великобритании объявили траур, который будет действовать вплоть до похорон герцога Эдинбургского. В стране приспущены все флаги. Брак Филиппа и Елизаветы продлился 73 года (пара поженилась 20 ноября 1947-го).Шавкат Мирзиёев пожелал Елизавете II и всем членам королевской семьи сил и стойкости в это нелегкое время.
Королева Великобритании 9 апреля потеряла своего супруга. Принц Филипп скончался на 100-м году жизни.
ТАШКЕНТ, 10 апр — Sputnik. Узбекский лидер Шавкат Мирзиёев направил королеве Великобритании Елизавете II телеграмму, в которой выразил соболезнования в связи со смертью ее супруга, принца Филиппа, герцога Эдинбургского.
Принц Филипп ушел из жизни 9 апреля в Виндзорском замке. Ему было 99 лет. В Великобритании объявили траур, который будет действовать вплоть до похорон герцога Эдинбургского. В стране приспущены все флаги.
Брак Филиппа и Елизаветы продлился 73 года (пара поженилась 20 ноября 1947-го).
"Примите мои глубокие соболезнования и слова самого искреннего сочувствия в связи с кончиной Вашего супруга — его Королевского Высочества принца Филиппа, герцога Эдинбургского. В этот прискорбный для народа Великобритании момент всей душой разделяю боль Вашей утраты", — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте президента Узбекистана.
Шавкат Мирзиёев пожелал Елизавете II и всем членам королевской семьи сил и стойкости в это нелегкое время.