https://uz.sputniknews.ru/20210410/shavkat-mirziyoev-vyrazil-soboleznovaniya-elizavete-ii-18254277.html

Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования Елизавете II

Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования Елизавете II

ТАШКЕНТ, 10 апр — Sputnik. Узбекский лидер Шавкат Мирзиёев направил королеве Великобритании Елизавете II телеграмму, в которой выразил соболезнования в связи

2021-04-10T10:02+0500

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политика

соболезнования

елизавета ii

шавкат мирзиёев

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ТАШКЕНТ, 10 апр — Sputnik. Узбекский лидер Шавкат Мирзиёев направил королеве Великобритании Елизавете II телеграмму, в которой выразил соболезнования в связи со смертью ее супруга, принца Филиппа, герцога Эдинбургского.Принц Филипп ушел из жизни 9 апреля в Виндзорском замке. Ему было 99 лет. В Великобритании объявили траур, который будет действовать вплоть до похорон герцога Эдинбургского. В стране приспущены все флаги. Брак Филиппа и Елизаветы продлился 73 года (пара поженилась 20 ноября 1947-го).Шавкат Мирзиёев пожелал Елизавете II и всем членам королевской семьи сил и стойкости в это нелегкое время.

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соболезнования, елизавета ii, шавкат мирзиёев