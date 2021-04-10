https://uz.sputniknews.ru/20210410/toshkent-metropoliteni-zavershilo-rassledovanie-intsidenta-s-otkrytymi-dveryami-vagona-18261404.html

"Тошкент метрополитени" завершило расследование инцидента с открытыми дверями вагона

"Тошкент метрополитени" завершило расследование инцидента с открытыми дверями вагона

ТАШКЕНТ, 10 апр — Sputnik. Предприятие "Тошкент метрополитени" завершило служебное расследование инцидента с открытыми дверями вагона поезда.

2021-04-10T18:45+0500

2021-04-10T18:45+0500

2021-04-10T18:45+0500

общество

тошкент метрополитени

метро

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ТАШКЕНТ, 10 апр — Sputnik. Предприятие "Тошкент метрополитени" завершило служебное расследование инцидента с открытыми дверями вагона поезда.Кроме того, заместителя начальника электродепо по ремонту электроподвижного состава оштрафовали на 40 процентов от зарплаты.

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тошкент метрополитени, метро