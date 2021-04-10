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https://uz.sputniknews.ru/20210410/toshkent-metropoliteni-zavershilo-rassledovanie-intsidenta-s-otkrytymi-dveryami-vagona-18261404.html
"Тошкент метрополитени" завершило расследование инцидента с открытыми дверями вагона
"Тошкент метрополитени" завершило расследование инцидента с открытыми дверями вагона
ТАШКЕНТ, 10 апр — Sputnik. Предприятие "Тошкент метрополитени" завершило служебное расследование инцидента с открытыми дверями вагона поезда.
2021-04-10T18:45+0500
2021-04-10T18:45+0500
общество
тошкент метрополитени
метро
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ТАШКЕНТ, 10 апр — Sputnik. Предприятие "Тошкент метрополитени" завершило служебное расследование инцидента с открытыми дверями вагона поезда.Кроме того, заместителя начальника электродепо по ремонту электроподвижного состава оштрафовали на 40 процентов от зарплаты.
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тошкент метрополитени, метро

"Тошкент метрополитени" завершило расследование инцидента с открытыми дверями вагона

18:45 10.04.2021
3647
© Sputnik / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПассажир в медицинской маске в вагоне поезда
Пассажир в медицинской маске в вагоне поезда - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.04.2021
© Sputnik / Алексей Майшев
/
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Вечером в пятницу пассажиры одного из вагонов поезда, двигавшегося между станциями "Пушкин" и "Буюк Ипак Йули" Чиланзарской линии, проехались с открытыми дверями.
ТАШКЕНТ, 10 апр — Sputnik. Предприятие "Тошкент метрополитени" завершило служебное расследование инцидента с открытыми дверями вагона поезда.
Как рассказали в пресс-службе, за "ненадлежащее выполнение должностных обязанностей" уволены несколько человек: машинист, электрик-слесарь и старший мастер электроподвижного состава.
Кроме того, заместителя начальника электродепо по ремонту электроподвижного состава оштрафовали на 40 процентов от зарплаты.
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