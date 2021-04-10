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"Тошкент метрополитени" завершило расследование инцидента с открытыми дверями вагона
"Тошкент метрополитени" завершило расследование инцидента с открытыми дверями вагона
ТАШКЕНТ, 10 апр — Sputnik. Предприятие "Тошкент метрополитени" завершило служебное расследование инцидента с открытыми дверями вагона поезда.
2021-04-10T18:45+0500
2021-04-10T18:45+0500
2021-04-10T18:45+0500
общество
тошкент метрополитени
метро
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ТАШКЕНТ, 10 апр — Sputnik. Предприятие "Тошкент метрополитени" завершило служебное расследование инцидента с открытыми дверями вагона поезда.Кроме того, заместителя начальника электродепо по ремонту электроподвижного состава оштрафовали на 40 процентов от зарплаты.
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тошкент метрополитени, метро
"Тошкент метрополитени" завершило расследование инцидента с открытыми дверями вагона
Вечером в пятницу пассажиры одного из вагонов поезда, двигавшегося между станциями "Пушкин" и "Буюк Ипак Йули" Чиланзарской линии, проехались с открытыми дверями.
ТАШКЕНТ, 10 апр — Sputnik.
Предприятие "Тошкент метрополитени" завершило служебное расследование
инцидента с открытыми дверями вагона поезда
.
Как
рассказали
в пресс-службе, за "ненадлежащее выполнение должностных обязанностей" уволены несколько человек: машинист, электрик-слесарь и старший мастер электроподвижного состава.
Кроме того, заместителя начальника электродепо по ремонту электроподвижного состава оштрафовали на 40 процентов от зарплаты.