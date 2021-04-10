https://uz.sputniknews.ru/20210410/passajiry-tashkentskogo-metro-proexalis-v-vagone-s-otkrytymi-dveryami-18257313.html

Пассажиры ташкентского метро проехались в вагоне с открытыми дверями

Пассажиры ташкентского метро проехались в вагоне с открытыми дверями

ТАШКЕНТ, 10 апр — Sputnik. В "Тошкент метрополитени" прокомментировали инцидент, произошедший в столичной подземке 9 апреля: пассажиры одного из поездов

2021-04-10T13:44+0500

2021-04-10T13:44+0500

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общество

ташкентский метрополитен

метро

ташкент

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ТАШКЕНТ, 10 апр — Sputnik. В "Тошкент метрополитени" прокомментировали инцидент, произошедший в столичной подземке 9 апреля: пассажиры одного из поездов проехались в вагоне с открытыми дверями. Кадры появились в соцсетях.Как рассказали в пресс-службе предприятия, это произошло на перегоне между станциями "Пушкин" и "Буюк Ипак Йули" Чиланзарской линии. Руководство "Тошкент метрополитени" принесло пассажирам извинения за случившееся. Идет служебное расследование.Это уже не первый инцидент в столичном метро за последнюю неделю. Утром 7 апреля на станции "Гафур Гулям" Узбекистанской линии внезапно остановился состав, всех пассажиров пересадили в резервный поезд. В "Тошкент метрополитени" объяснили случившееся техническими причинами, подробности озвучены не были.На следующий день, 8 апреля, была остановлена работа Сергелийской линии. Всех пассажиров эвакуировали, вдоль ветки было организовано движение автобусов.Причиной остановки, по данным компании, стало повреждение кронштейна контактного рельса на пути. Движение возобновили спустя шесть часов. Идет служебное расследование.

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ташкентский метрополитен, метро, ташкент