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Пассажиры ташкентского метро проехались в вагоне с открытыми дверями
Пассажиры ташкентского метро проехались в вагоне с открытыми дверями
ТАШКЕНТ, 10 апр — Sputnik. В "Тошкент метрополитени" прокомментировали инцидент, произошедший в столичной подземке 9 апреля: пассажиры одного из поездов
2021-04-10T13:44+0500
2021-04-10T13:51+0500
общество
ташкентский метрополитен
метро
ташкент
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ТАШКЕНТ, 10 апр — Sputnik. В "Тошкент метрополитени" прокомментировали инцидент, произошедший в столичной подземке 9 апреля: пассажиры одного из поездов проехались в вагоне с открытыми дверями. Кадры появились в соцсетях.Как рассказали в пресс-службе предприятия, это произошло на перегоне между станциями "Пушкин" и "Буюк Ипак Йули" Чиланзарской линии. Руководство "Тошкент метрополитени" принесло пассажирам извинения за случившееся. Идет служебное расследование.Это уже не первый инцидент в столичном метро за последнюю неделю. Утром 7 апреля на станции "Гафур Гулям" Узбекистанской линии внезапно остановился состав, всех пассажиров пересадили в резервный поезд. В "Тошкент метрополитени" объяснили случившееся техническими причинами, подробности озвучены не были.На следующий день, 8 апреля, была остановлена работа Сергелийской линии. Всех пассажиров эвакуировали, вдоль ветки было организовано движение автобусов.Причиной остановки, по данным компании, стало повреждение кронштейна контактного рельса на пути. Движение возобновили спустя шесть часов. Идет служебное расследование.
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ташкентский метрополитен, метро, ташкент

Пассажиры ташкентского метро проехались в вагоне с открытыми дверями

13:44 10.04.2021 (обновлено: 13:51 10.04.2021)
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© Sputnik / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкНаклейка с надписью "Не прислоняться" на двери вагона метро
Наклейка с надписью Не прислоняться на двери вагона метро - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.04.2021
© Sputnik / Евгений Одиноков
/
Перейти в фотобанк
Руководство "Тошкент метрополитени" принесло извинения за случившееся.
ТАШКЕНТ, 10 апр — Sputnik. В "Тошкент метрополитени" прокомментировали инцидент, произошедший в столичной подземке 9 апреля: пассажиры одного из поездов проехались в вагоне с открытыми дверями. Кадры появились в соцсетях.
Как рассказали в пресс-службе предприятия, это произошло на перегоне между станциями "Пушкин" и "Буюк Ипак Йули" Чиланзарской линии.
"По прибытии поезда на станцию "Буюк Ипак Йули" неисправность была устранена, состав продолжил работу в штатном режиме", — говорится в публикации на Telegram-канале.
Руководство "Тошкент метрополитени" принесло пассажирам извинения за случившееся.
Идет служебное расследование.
Это уже не первый инцидент в столичном метро за последнюю неделю. Утром 7 апреля на станции "Гафур Гулям" Узбекистанской линии внезапно остановился состав, всех пассажиров пересадили в резервный поезд. В "Тошкент метрополитени" объяснили случившееся техническими причинами, подробности озвучены не были.
На следующий день, 8 апреля, была остановлена работа Сергелийской линии. Всех пассажиров эвакуировали, вдоль ветки было организовано движение автобусов.
Причиной остановки, по данным компании, стало повреждение кронштейна контактного рельса на пути. Движение возобновили спустя шесть часов. Идет служебное расследование.
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