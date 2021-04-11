https://uz.sputniknews.ru/20210411/myasorubka-v-karshi-uvd-razobralos-kto-i-zachem-zabil-desyatki-oslov-18268849.html

Мясорубка в Карши: УВД разобралось, кто и зачем забил десятки ослов

Мясорубка в Карши: УВД разобралось, кто и зачем забил десятки ослов

ТАШКЕНТ, 11 апр — Sputnik. В Карши правоохранительные органы раскрыли чудовищное зверство в махалле "Арабхона".

2021-04-11T18:30+0500

2021-04-11T18:30+0500

2021-04-11T18:35+0500

происшествия

животные

карши

мясо

продажа

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ТАШКЕНТ, 11 апр — Sputnik. В Карши правоохранительные органы раскрыли чудовищное зверство в махалле "Арабхона".В соцсетях распространилась информация о том, что там забили ослов, а их мясо затем планировали продать на рынке.Слухи подтвердились. Во время обыска на месте сотрудники областного УВД обнаружили дестяки шкур, мясных изделий. Также были найдены 20 еще живых ослов.Хозяев дома задержали. На допросе они рассказали, что забивали животных для продажи. На место также побывали сотрудники управления ветеринарии и животноводства. Они подтвердили, что мясо действительно ослиное, а, значит, употреблять в пищу его нельзя. Шкуры и мясные изделия сожгли. Следствие продолжается.

https://uz.sputniknews.ru/20201008/ChP-v-Samarkande-kurinym-myasom-otravilis-15-chelovek-15142164.html

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животные, карши, мясо, продажа