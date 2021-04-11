https://uz.sputniknews.ru/20210411/slishkom-mnogo-zriteley-bbc-razozlilo-zasile-novostey-o-smerti-printsa-filippa-18264373.html

Слишком много: зрителей BBC разозлило засилье новостей о смерти принца Филиппа

Слишком много: зрителей BBC разозлило засилье новостей о смерти принца Филиппа

ТАШКЕНТ, 11 апр — Sputnik. Британский телеканал BBC получил жалобы от зрителей на чрезмерное освещение новостей, связанных со смертью принца Филиппа, супруга

2021-04-11T11:44+0500

2021-04-11T11:44+0500

2021-04-11T11:44+0500

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ТАШКЕНТ, 11 апр — Sputnik. Британский телеканал BBC получил жалобы от зрителей на чрезмерное освещение новостей, связанных со смертью принца Филиппа, супруга королевы Елизаветы II.Это заметили сразу несколько крупных СМИ. На сайте телеканала есть специальный раздел, в котором служба BBC реагирует на недовольства пользователей. Так вот одно из заявлений было связано с тем, что телеканал выделил "слишком много" эфирного времени под освещение трагедии. Отметим, что 9 апреля, кода скончался принц Филипп, BBC полностью изменил сетку вещания — все передачи были посвящены памяти герцога Эдинбургского. То же было и на радиостанции. И это вызвало недовольство британцев. Впрочем, к настоящему моменту, заявление на сайте уже удалено. Напомним, что принц Филипп ушел из жизни в пятницу, 9 апреля. Ему было 99 лет. Похороны пройдут 17 апреля, а пока в Британии объявлен национальный траур. Ранее стало известно, что на похороны из Штатов приедет принц Гарри. Его супруга Меган Маркл между тем останется дома по предписанию лечащего врача.

https://uz.sputniknews.ru/20210411/muj-verxovnogo-glavnokomanduyuschego-po-kom-skorbit-velikobritaniya-18262681.html

https://uz.sputniknews.ru/20210409/skonchalsya-muj-korolevy-velikobritanii-elizavety-ii-18247422.html

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