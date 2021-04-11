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Слишком много: зрителей BBC разозлило засилье новостей о смерти принца Филиппа
Слишком много: зрителей BBC разозлило засилье новостей о смерти принца Филиппа
ТАШКЕНТ, 11 апр — Sputnik. Британский телеканал BBC получил жалобы от зрителей на чрезмерное освещение новостей, связанных со смертью принца Филиппа, супруга
2021-04-11T11:44+0500
2021-04-11T11:44+0500
в мире
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елизавета ii
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ТАШКЕНТ, 11 апр — Sputnik. Британский телеканал BBC получил жалобы от зрителей на чрезмерное освещение новостей, связанных со смертью принца Филиппа, супруга королевы Елизаветы II.Это заметили сразу несколько крупных СМИ. На сайте телеканала есть специальный раздел, в котором служба BBC реагирует на недовольства пользователей. Так вот одно из заявлений было связано с тем, что телеканал выделил "слишком много" эфирного времени под освещение трагедии. Отметим, что 9 апреля, кода скончался принц Филипп, BBC полностью изменил сетку вещания — все передачи были посвящены памяти герцога Эдинбургского. То же было и на радиостанции. И это вызвало недовольство британцев. Впрочем, к настоящему моменту, заявление на сайте уже удалено. Напомним, что принц Филипп ушел из жизни в пятницу, 9 апреля. Ему было 99 лет. Похороны пройдут 17 апреля, а пока в Британии объявлен национальный траур. Ранее стало известно, что на похороны из Штатов приедет принц Гарри. Его супруга Меган Маркл между тем останется дома по предписанию лечащего врача.
https://uz.sputniknews.ru/20210411/muj-verxovnogo-glavnokomanduyuschego-po-kom-skorbit-velikobritaniya-18262681.html
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королева елизавета, елизавета ii, королевская семья, великобритания

Слишком много: зрителей BBC разозлило засилье новостей о смерти принца Филиппа

11:44 11.04.2021
194
© AP Photo / Alberto PezzaliБаннер в память о принце Филиппе
Баннер в память о принце Филиппе - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.04.2021
© AP Photo / Alberto Pezzali
Герцог Эдинбургский умер в пятницу, 9 апреля, в возрасте 99 лет. Похороны состоятся 17 апреля.
ТАШКЕНТ, 11 апр — Sputnik. Британский телеканал BBC получил жалобы от зрителей на чрезмерное освещение новостей, связанных со смертью принца Филиппа, супруга королевы Елизаветы II.
Это заметили сразу несколько крупных СМИ.
На сайте телеканала есть специальный раздел, в котором служба BBC реагирует на недовольства пользователей. Так вот одно из заявлений было связано с тем, что телеканал выделил "слишком много" эфирного времени под освещение трагедии.
Принц Филипп, герцог Эдинбургский. - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.04.2021
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Отметим, что 9 апреля, кода скончался принц Филипп, BBC полностью изменил сетку вещания — все передачи были посвящены памяти герцога Эдинбургского.
То же было и на радиостанции. И это вызвало недовольство британцев. Впрочем, к настоящему моменту, заявление на сайте уже удалено.
Напомним, что принц Филипп ушел из жизни в пятницу, 9 апреля. Ему было 99 лет. Похороны пройдут 17 апреля, а пока в Британии объявлен национальный траур.
Принц Филипп - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.04.2021
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9 апреля, 16:20
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Ранее стало известно, что на похороны из Штатов приедет принц Гарри. Его супруга Меган Маркл между тем останется дома по предписанию лечащего врача.
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