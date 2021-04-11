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Ученые назвали привычку, отказ от которой способен продлить жизнь на 28 лет
Ученые назвали привычку, отказ от которой способен продлить жизнь на 28 лет
ТАШКЕНТ, 11 апр — Sputnik. Шведские ученые выяснили, что отказ от спиртного способен увеличить продолжительность жизни на 28 лет, передает Express.
2021-04-11T17:00+0500
2021-04-11T17:00+0500
общество
ученые
привычка
алкоголь
жизнь
здоровье
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ТАШКЕНТ, 11 апр — Sputnik. Шведские ученые выяснили, что отказ от спиртного способен увеличить продолжительность жизни на 28 лет, передает Express.Исследование длилось 20 лет. В течение этого времени специалисты отслеживали, сколько проживали алкоголики в Дании, Финляндии и Швеции. Выводы оказались следующими: люди, употреблявшие алкоголь, чаще других умирали от различных недугов. Выпивая, они сокращали свою жизнь где-то в среднем на 28 лет.Врачи по всему миру регулярно предупреждают о негативном влиянии спиртного на здоровье: даже самая малая доза значительно увеличивает вероятность заболевания раком и бесплодием. Могут также развиться слабоумие и импотенция. А какими еще способами можно продлить жизнь? По мнению ученых, прожить на 10 лет дольше можно, придерживаясь средиземноморской диеты (она подразумевает большое количество фруктов, овощей и цельнозерновых в рационе).Также важно убрать стресс и добавить побольше позитивного настроя. И, наконец, следует отказаться от курения.
https://uz.sputniknews.ru/20210323/kak-u-sebya-vyyavit-obrazovanie-trombov--dva-glavnykh-zvonochka-17905356.html
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ученые, привычка, алкоголь, жизнь, здоровье

Ученые назвали привычку, отказ от которой способен продлить жизнь на 28 лет

17:00 11.04.2021
572
© СС0 / Unsplash / gakuМужчина с собакой на фоне заката
Мужчина с собакой на фоне заката - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.04.2021
© СС0 / Unsplash / gaku
Ранее эксперты назвали четыре полезные привычки, которые, наоборот, необходимо внедрить в свою жизнь.
ТАШКЕНТ, 11 апр — Sputnik. Шведские ученые выяснили, что отказ от спиртного способен увеличить продолжительность жизни на 28 лет, передает Express.
Исследование длилось 20 лет. В течение этого времени специалисты отслеживали, сколько проживали алкоголики в Дании, Финляндии и Швеции.
Выводы оказались следующими: люди, употреблявшие алкоголь, чаще других умирали от различных недугов. Выпивая, они сокращали свою жизнь где-то в среднем на 28 лет.
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Врачи по всему миру регулярно предупреждают о негативном влиянии спиртного на здоровье: даже самая малая доза значительно увеличивает вероятность заболевания раком и бесплодием. Могут также развиться слабоумие и импотенция.
Часто также страдает сердечная система, печень и мозг.
А какими еще способами можно продлить жизнь? По мнению ученых, прожить на 10 лет дольше можно, придерживаясь средиземноморской диеты (она подразумевает большое количество фруктов, овощей и цельнозерновых в рационе).
Также важно убрать стресс и добавить побольше позитивного настроя. И, наконец, следует отказаться от курения.
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