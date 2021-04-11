https://uz.sputniknews.ru/20210411/uchenye-nazvali-privychku-otkaz-ot-kotoroy-sposoben-prodlit-jizn-na-28-let-18267075.html

Ученые назвали привычку, отказ от которой способен продлить жизнь на 28 лет

Ученые назвали привычку, отказ от которой способен продлить жизнь на 28 лет

ТАШКЕНТ, 11 апр — Sputnik. Шведские ученые выяснили, что отказ от спиртного способен увеличить продолжительность жизни на 28 лет, передает Express.

2021-04-11T17:00+0500

2021-04-11T17:00+0500

2021-04-11T17:00+0500

общество

ученые

привычка

алкоголь

жизнь

здоровье

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ТАШКЕНТ, 11 апр — Sputnik. Шведские ученые выяснили, что отказ от спиртного способен увеличить продолжительность жизни на 28 лет, передает Express.Исследование длилось 20 лет. В течение этого времени специалисты отслеживали, сколько проживали алкоголики в Дании, Финляндии и Швеции. Выводы оказались следующими: люди, употреблявшие алкоголь, чаще других умирали от различных недугов. Выпивая, они сокращали свою жизнь где-то в среднем на 28 лет.Врачи по всему миру регулярно предупреждают о негативном влиянии спиртного на здоровье: даже самая малая доза значительно увеличивает вероятность заболевания раком и бесплодием. Могут также развиться слабоумие и импотенция. А какими еще способами можно продлить жизнь? По мнению ученых, прожить на 10 лет дольше можно, придерживаясь средиземноморской диеты (она подразумевает большое количество фруктов, овощей и цельнозерновых в рационе).Также важно убрать стресс и добавить побольше позитивного настроя. И, наконец, следует отказаться от курения.

https://uz.sputniknews.ru/20210323/kak-u-sebya-vyyavit-obrazovanie-trombov--dva-glavnykh-zvonochka-17905356.html

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ученые, привычка, алкоголь, жизнь, здоровье