Ученые назвали привычку, отказ от которой способен продлить жизнь на 28 лет

ТАШКЕНТ, 11 апр — Sputnik. Шведские ученые выяснили, что отказ от спиртного способен увеличить продолжительность жизни на 28 лет, передает Express.Исследование длилось 20 лет. В течение этого времени специалисты отслеживали, сколько проживали алкоголики в Дании, Финляндии и Швеции. Выводы оказались следующими: люди, употреблявшие алкоголь, чаще других умирали от различных недугов. Выпивая, они сокращали свою жизнь где-то в среднем на 28 лет.Врачи по всему миру регулярно предупреждают о негативном влиянии спиртного на здоровье: даже самая малая доза значительно увеличивает вероятность заболевания раком и бесплодием. Могут также развиться слабоумие и импотенция. А какими еще способами можно продлить жизнь? По мнению ученых, прожить на 10 лет дольше можно, придерживаясь средиземноморской диеты (она подразумевает большое количество фруктов, овощей и цельнозерновых в рационе).Также важно убрать стресс и добавить побольше позитивного настроя. И, наконец, следует отказаться от курения.
Врачи по всему миру регулярно предупреждают о негативном влиянии спиртного на здоровье: даже самая малая доза значительно увеличивает вероятность заболевания раком и бесплодием. Могут также развиться слабоумие и импотенция.
Часто также страдает сердечная система, печень и мозг.
А какими еще способами можно продлить жизнь? По мнению ученых, прожить на 10 лет дольше можно, придерживаясь средиземноморской диеты (она подразумевает большое количество фруктов, овощей и цельнозерновых в рационе).
Также важно убрать стресс и добавить побольше позитивного настроя. И, наконец, следует отказаться от курения.