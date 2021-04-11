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https://uz.sputniknews.ru/20210411/vozbujdeno-ugolovnoe-delo-po-delu-ob-iznasilovanii-16-letney-shkolnitsy-iz-termeza-18266782.html
Возбуждено уголовное дело по делу об изнасиловании 16-летней школьницы из Термеза
Возбуждено уголовное дело по делу об изнасиловании 16-летней школьницы из Термеза
ТАШКЕНТ, 11 апр — Sputnik. Правоохранительные органы провели дополнительное расследование по делу об изнасиловании 16-летней школьницы из Термеза.
2021-04-11T15:21+0500
2021-04-11T15:25+0500
общество
девушка
уголовное дело
несовершеннолетние
изнасилование
генпрокуратура узбекистана
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ТАШКЕНТ, 11 апр — Sputnik. Правоохранительные органы провели дополнительное расследование по делу об изнасиловании 16-летней школьницы из Термеза.В результате, было возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 3 статьи 118 (изнасилование лица, заведомо для виновного не достигшего 18 лет) УК РУз. Об этом сообщил пресс-секретарь Генпрокуратуры Узбекистана Хаёт Шамсутдинов.Следствие продолжается.Напомним, что данный случай вызвал широкий общественный резонанс. Выяснилось, что Б. Э. совершил злодеяние еще в начале 2020 года, однако почти 14 месяцев дело не сдвигалось с мертвой точки. У родителей девушки не получалось добиться наказания для мужчины. На этот вопиющий случай обратила внимание замглавы Попечительского совета Общественного фонда поддержки и развития национальных масс-медиа Саида Мирзиёева.Она осудила правоохранителей Термеза и преступника, поддержала девушку и выразила надежду на то, что справедливость восторжествует.
https://uz.sputniknews.ru/20210410/poryadochnye-lyudi-na-vashey-storone-saida-mirziyoeva-podderjala-iznasilovannuyu-shkolnitsu-18257773.html
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девушка, уголовное дело, несовершеннолетние, изнасилование, генпрокуратура узбекистана

Возбуждено уголовное дело по делу об изнасиловании 16-летней школьницы из Термеза

15:21 11.04.2021 (обновлено: 15:25 11.04.2021)
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© СС0 / Unsplash / Volkan OlmezДевушка, иллюстративное фото
Девушка, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.04.2021
© СС0 / Unsplash / Volkan Olmez
Родители девушки не могли добиться наказания мужчины 14 месяцев. Дело заминали.
ТАШКЕНТ, 11 апр — Sputnik. Правоохранительные органы провели дополнительное расследование по делу об изнасиловании 16-летней школьницы из Термеза.
В результате, было возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 3 статьи 118 (изнасилование лица, заведомо для виновного не достигшего 18 лет) УК РУз.
Об этом сообщил пресс-секретарь Генпрокуратуры Узбекистана Хаёт Шамсутдинов.
Насильнику грозит до 20 лет лишения свободы.
Следствие продолжается.
Напомним, что данный случай вызвал широкий общественный резонанс. Выяснилось, что Б. Э. совершил злодеяние еще в начале 2020 года, однако почти 14 месяцев дело не сдвигалось с мертвой точки.
У родителей девушки не получалось добиться наказания для мужчины.
Саида Мирзиёева - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.04.2021
Общество
"Порядочные люди на вашей стороне": Саида Мирзиёева поддержала изнасилованную школьницу
Вчера, 14:43
5838
На этот вопиющий случай обратила внимание замглавы Попечительского совета Общественного фонда поддержки и развития национальных масс-медиа Саида Мирзиёева.
Она осудила правоохранителей Термеза и преступника, поддержала девушку и выразила надежду на то, что справедливость восторжествует.
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