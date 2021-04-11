https://uz.sputniknews.ru/20210411/vozbujdeno-ugolovnoe-delo-po-delu-ob-iznasilovanii-16-letney-shkolnitsy-iz-termeza-18266782.html

Возбуждено уголовное дело по делу об изнасиловании 16-летней школьницы из Термеза

Возбуждено уголовное дело по делу об изнасиловании 16-летней школьницы из Термеза

ТАШКЕНТ, 11 апр — Sputnik. Правоохранительные органы провели дополнительное расследование по делу об изнасиловании 16-летней школьницы из Термеза.

2021-04-11T15:21+0500

2021-04-11T15:21+0500

2021-04-11T15:25+0500

общество

девушка

уголовное дело

несовершеннолетние

изнасилование

генпрокуратура узбекистана

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ТАШКЕНТ, 11 апр — Sputnik. Правоохранительные органы провели дополнительное расследование по делу об изнасиловании 16-летней школьницы из Термеза.В результате, было возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 3 статьи 118 (изнасилование лица, заведомо для виновного не достигшего 18 лет) УК РУз. Об этом сообщил пресс-секретарь Генпрокуратуры Узбекистана Хаёт Шамсутдинов.Следствие продолжается.Напомним, что данный случай вызвал широкий общественный резонанс. Выяснилось, что Б. Э. совершил злодеяние еще в начале 2020 года, однако почти 14 месяцев дело не сдвигалось с мертвой точки. У родителей девушки не получалось добиться наказания для мужчины. На этот вопиющий случай обратила внимание замглавы Попечительского совета Общественного фонда поддержки и развития национальных масс-медиа Саида Мирзиёева.Она осудила правоохранителей Термеза и преступника, поддержала девушку и выразила надежду на то, что справедливость восторжествует.

https://uz.sputniknews.ru/20210410/poryadochnye-lyudi-na-vashey-storone-saida-mirziyoeva-podderjala-iznasilovannuyu-shkolnitsu-18257773.html

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девушка, уголовное дело, несовершеннолетние, изнасилование, генпрокуратура узбекистана