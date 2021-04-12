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https://uz.sputniknews.ru/20210412/bolee-desyatka-avtobusov-tashkenta-izmenili-marshruty-na-period-ramazana--karta-18287309.html
Более десятка автобусов Ташкента изменили маршруты на период Рамазана — карта
Более десятка автобусов Ташкента изменили маршруты на период Рамазана — карта
ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. В дни священного месяца Рамазан на время проведения вечерних молитв (с 18.00 до 23.00 часов) будут закрыты шесть улиц.
2021-04-12T16:49+0500
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общество
рамазан хайит
автобусы
перекрытие движения
религия
ташкент
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. В дни священного месяца Рамазан на время проведения вечерних молитв (с 18.00 до 23.00 часов) будут закрыты шесть улиц.В связи с этим предприятие "Тошшахартрансхизмат" объявило об изменениях в движении общественного транспорта.С завтрашнего дня, 13 апреля, изменят свои маршруты более десятка автобусов.Автобус №17Т Будет перекрыта для движения транспортных средств улица Аль-Хорезми от улицы Катта Кани до улицы Катта Хирмонтепа. Автобусы №118 и 120Будет перекрыта для движения транспортных средств улица Келес йули от улицы Норазтепа до улицы Гюльсарой.Автобусы №13 и 56Будет перекрыта для движения транспортных средств улица Лютфи от пересечения с улицей Катта Кани до пересечения с улицей Катта Хирмонтепа.Автобусы №8Т, 27, 35, 46, 53, 73, 141, 146Улица Кукча Дарвоза от улицы Бешкайрагоч до улицы Нурафшон будет закрыта для движения транспортных средств.В "Тошшахартрансхизмат" извинились за доставленные неудобства.Полный список улиц, которые будут перекрыты для машин в период священного месяца Рамазан, смотрите здесь.
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рамазан хайит, автобусы, перекрытие движения, религия, ташкент, узбекистан

Более десятка автобусов Ташкента изменили маршруты на период Рамазана — карта

16:49 12.04.2021 (обновлено: 16:51 12.04.2021)
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© Sputnik / Рамиз БахтияровВозобновление движения общественного транспорта в Ташкенте
Возобновление движения общественного транспорта в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.04.2021
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
В этом году месяц Рамазан начнется 13 апреля. Соответствующее постановление ранее подписал глава республики.
ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. В дни священного месяца Рамазан на время проведения вечерних молитв (с 18.00 до 23.00 часов) будут закрыты шесть улиц.
В связи с этим предприятие "Тошшахартрансхизмат" объявило об изменениях в движении общественного транспорта.
С завтрашнего дня, 13 апреля, изменят свои маршруты более десятка автобусов.

Автобус №17Т

© АО "Тошшахартрансхизмат"Автобус 17Т будет продолжать движение с улиц, изображенных на картинке
Автобус 17Т будет продолжать движение с улиц, изображенных на картинке - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.04.2021
Автобус 17Т будет продолжать движение с улиц, изображенных на картинке
© АО "Тошшахартрансхизмат"
Будет перекрыта для движения транспортных средств улица Аль-Хорезми от улицы Катта Кани до улицы Катта Хирмонтепа.

Автобусы №118 и 120

© АО "Тошшахартрансхизмат"Автобусы 118 и 120 будут продолжать движение с улиц, изображенных на картинке
Автобусы 118 и 120 будут продолжать движение с улиц, изображенных на картинке - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.04.2021
Автобусы 118 и 120 будут продолжать движение с улиц, изображенных на картинке
© АО "Тошшахартрансхизмат"
Будет перекрыта для движения транспортных средств улица Келес йули от улицы Норазтепа до улицы Гюльсарой.

Автобусы №13 и 56

© АО "Тошшахартрансхизмат"Автобусы 13 и 56 будут продолжать движение с улиц, изображенных на картинке
Автобусы 13 и 56 будут продолжать движение с улиц, изображенных на картинке - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.04.2021
Автобусы 13 и 56 будут продолжать движение с улиц, изображенных на картинке
© АО "Тошшахартрансхизмат"
Будет перекрыта для движения транспортных средств улица Лютфи от пересечения с улицей Катта Кани до пересечения с улицей Катта Хирмонтепа.

Автобусы №8Т, 27, 35, 46, 53, 73, 141, 146

© АО "Тошшахартрансхизмат"Автобусы 8Т, 27, 35, 46, 53, 73, 141, 146 будут продолжать движение с улиц, изображенных на картинке
Автобусы 8Т, 27, 35, 46, 53, 73, 141, 146 будут продолжать движение с улиц, изображенных на картинке - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.04.2021
Автобусы 8Т, 27, 35, 46, 53, 73, 141, 146 будут продолжать движение с улиц, изображенных на картинке
© АО "Тошшахартрансхизмат"
Улица Кукча Дарвоза от улицы Бешкайрагоч до улицы Нурафшон будет закрыта для движения транспортных средств.
В "Тошшахартрансхизмат" извинились за доставленные неудобства.
Полный список улиц, которые будут перекрыты для машин в период священного месяца Рамазан, смотрите здесь.
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