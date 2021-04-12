https://uz.sputniknews.ru/20210412/bolee-desyatka-avtobusov-tashkenta-izmenili-marshruty-na-period-ramazana--karta-18287309.html

Более десятка автобусов Ташкента изменили маршруты на период Рамазана — карта

Более десятка автобусов Ташкента изменили маршруты на период Рамазана — карта

ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. В дни священного месяца Рамазан на время проведения вечерних молитв (с 18.00 до 23.00 часов) будут закрыты шесть улиц.

2021-04-12T16:49+0500

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общество

рамазан хайит

автобусы

перекрытие движения

религия

ташкент

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. В дни священного месяца Рамазан на время проведения вечерних молитв (с 18.00 до 23.00 часов) будут закрыты шесть улиц.В связи с этим предприятие "Тошшахартрансхизмат" объявило об изменениях в движении общественного транспорта.С завтрашнего дня, 13 апреля, изменят свои маршруты более десятка автобусов.Автобус №17Т Будет перекрыта для движения транспортных средств улица Аль-Хорезми от улицы Катта Кани до улицы Катта Хирмонтепа. Автобусы №118 и 120Будет перекрыта для движения транспортных средств улица Келес йули от улицы Норазтепа до улицы Гюльсарой.Автобусы №13 и 56Будет перекрыта для движения транспортных средств улица Лютфи от пересечения с улицей Катта Кани до пересечения с улицей Катта Хирмонтепа.Автобусы №8Т, 27, 35, 46, 53, 73, 141, 146Улица Кукча Дарвоза от улицы Бешкайрагоч до улицы Нурафшон будет закрыта для движения транспортных средств.В "Тошшахартрансхизмат" извинились за доставленные неудобства.Полный список улиц, которые будут перекрыты для машин в период священного месяца Рамазан, смотрите здесь.

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рамазан хайит, автобусы, перекрытие движения, религия, ташкент, узбекистан