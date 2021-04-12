Общество
Более десятка автобусов Ташкента изменили маршруты на период Рамазана — карта
16:49 12.04.2021 (обновлено: 16:51 12.04.2021)
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© Sputnik / Рамиз БахтияровВозобновление движения общественного транспорта в Ташкенте
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
В этом году месяц Рамазан начнется 13 апреля. Соответствующее постановление ранее подписал глава республики.
ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. В дни священного месяца Рамазан на время проведения вечерних молитв (с 18.00 до 23.00 часов) будут закрыты шесть улиц.
В связи с этим предприятие "Тошшахартрансхизмат" объявило об изменениях в движении общественного транспорта.
С завтрашнего дня, 13 апреля, изменят свои маршруты более десятка автобусов.
Автобус №17Т
Автобус 17Т будет продолжать движение с улиц, изображенных на картинке
Будет перекрыта для движения транспортных средств улица Аль-Хорезми от улицы Катта Кани до улицы Катта Хирмонтепа.
Автобусы №118 и 120
© АО "Тошшахартрансхизмат"Автобусы 118 и 120 будут продолжать движение с улиц, изображенных на картинке
Автобусы 118 и 120 будут продолжать движение с улиц, изображенных на картинке
Будет перекрыта для движения транспортных средств улица Келес йули от улицы Норазтепа до улицы Гюльсарой.
Автобусы №13 и 56
© АО "Тошшахартрансхизмат"Автобусы 13 и 56 будут продолжать движение с улиц, изображенных на картинке
Автобусы 13 и 56 будут продолжать движение с улиц, изображенных на картинке
Будет перекрыта для движения транспортных средств улица Лютфи от пересечения с улицей Катта Кани до пересечения с улицей Катта Хирмонтепа.
Автобусы №8Т, 27, 35, 46, 53, 73, 141, 146
© АО "Тошшахартрансхизмат"Автобусы 8Т, 27, 35, 46, 53, 73, 141, 146 будут продолжать движение с улиц, изображенных на картинке
Автобусы 8Т, 27, 35, 46, 53, 73, 141, 146 будут продолжать движение с улиц, изображенных на картинке
Улица Кукча Дарвоза от улицы Бешкайрагоч до улицы Нурафшон будет закрыта для движения транспортных средств.
В "Тошшахартрансхизмат" извинились за доставленные неудобства.
Полный список улиц, которые будут перекрыты для машин в период священного месяца Рамазан, смотрите здесь.