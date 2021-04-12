https://uz.sputniknews.ru/20210412/v-tashkente-na-period-mesyatsa-ramazan-zakroyut-shest-ulits--spisok-18271242.html

В Ташкенте на период месяца Рамазан закроют шесть улиц — список

В Ташкенте на период месяца Рамазан закроют шесть улиц — список

ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. В период священного месяца Рамазан ежедневно с 18.00 до 23.00 несколько столичных дорог будут закрыты для движения транспорта.

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ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. В период священного месяца Рамазан ежедневно с 18.00 до 23.00 несколько столичных дорог будут закрыты для движения транспорта. Такое решение принято властями "в связи с вечерними молитвами", сообщили в ГУВД Ташкента.Перекрыты будут следующие участки:Водителей попросили заранее выбирать другие пути объезда.Согласно постановлению президента, в этом году месяц Рамазан начнется 13 апреля. Религиозный праздник пройдет в соответствии с национальными традициями и ценностями. При этом гражданам необходимо соблюдать карантинные требования.

https://uz.sputniknews.ru/20210401/kak-spravlyat-ramazan-v-period-pandemii---sovety-voz-18101450.html

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рамазан хайит, религия, ташкент, узбекистан