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https://uz.sputniknews.ru/20210412/v-tashkente-na-period-mesyatsa-ramazan-zakroyut-shest-ulits--spisok-18271242.html
В Ташкенте на период месяца Рамазан закроют шесть улиц — список
В Ташкенте на период месяца Рамазан закроют шесть улиц — список
ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. В период священного месяца Рамазан ежедневно с 18.00 до 23.00 несколько столичных дорог будут закрыты для движения транспорта.
2021-04-12T10:00+0500
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общество
рамазан хайит
религия
ташкент
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ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. В период священного месяца Рамазан ежедневно с 18.00 до 23.00 несколько столичных дорог будут закрыты для движения транспорта. Такое решение принято властями "в связи с вечерними молитвами", сообщили в ГУВД Ташкента.Перекрыты будут следующие участки:Водителей попросили заранее выбирать другие пути объезда.Согласно постановлению президента, в этом году месяц Рамазан начнется 13 апреля. Религиозный праздник пройдет в соответствии с национальными традициями и ценностями. При этом гражданам необходимо соблюдать карантинные требования.
https://uz.sputniknews.ru/20210401/kak-spravlyat-ramazan-v-period-pandemii---sovety-voz-18101450.html
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рамазан хайит, религия, ташкент, узбекистан

В Ташкенте на период месяца Рамазан закроют шесть улиц — список

10:00 12.04.2021 (обновлено: 10:58 12.04.2021)
1256
© СС0 / Unsplash / Levi Meir ClancyМусульмане молятся, иллюстративное фото
Мусульмане молятся, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.04.2021
© СС0 / Unsplash / Levi Meir Clancy
В этом году месяц Рамазан начнется 13 апреля. Соответствующее постановление ранее подписал глава республики.
ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. В период священного месяца Рамазан ежедневно с 18.00 до 23.00 несколько столичных дорог будут закрыты для движения транспорта.
Такое решение принято властями "в связи с вечерними молитвами", сообщили в ГУВД Ташкента.
© ГУВД Ташкента
Улицы Ташкента, которые будут перекрыты с 18.00 до 23.00 в период священного месяца Рамазан - Sputnik Узбекистан
1/6
© ГУВД Ташкента
© ГУВД Ташкента
Улицы Ташкента, которые будут перекрыты с 18.00 до 23.00 в период священного месяца Рамазан - Sputnik Узбекистан
2/6
© ГУВД Ташкента
© ГУВД Ташкента
Улицы Ташкента, которые будут перекрыты с 18.00 до 23.00 в период священного месяца Рамазан - Sputnik Узбекистан
3/6
© ГУВД Ташкента
© ГУВД Ташкента
Улицы Ташкента, которые будут перекрыты с 18.00 до 23.00 в период священного месяца Рамазан - Sputnik Узбекистан
4/6
© ГУВД Ташкента
© ГУВД Ташкента
Улицы Ташкента, которые будут перекрыты с 18.00 до 23.00 в период священного месяца Рамазан - Sputnik Узбекистан
5/6
© ГУВД Ташкента
© ГУВД Ташкента
Улицы Ташкента, которые будут перекрыты с 18.00 до 23.00 в период священного месяца Рамазан - Sputnik Узбекистан
6/6
© ГУВД Ташкента
1/6
© ГУВД Ташкента
2/6
© ГУВД Ташкента
3/6
© ГУВД Ташкента
4/6
© ГУВД Ташкента
5/6
© ГУВД Ташкента
6/6
© ГУВД Ташкента
Перекрыты будут следующие участки:
улица Лутфий (только со стороны мечети, противоположная сторона остается открыта для движения) от пересечения с ул. Катта Кани до пересечения с ул. Катта Хирмонтепа;
улица Кукча Дарвоза от ул. Бешкайрагоч до ул. Нурафшон;
улица Келес от ул. Норазтепа до ул. Гулсарой;
улица Камолон от ул. Самарканд Дарвоза до проспекта Бунёдкор;
улица Ал-Хоразмий от ул. Катта Кани до ул. Катта Хирмонтепа;
улица Коракамиш-3 от ул. Коракамиш-1 до ул. Келес Йули.
"В зависимости от ситуации, при большом наплыве верующих, возможно временное закрытие других улиц, прилегающих к мечетям", — говорится в сообщении ГУВД.
Водителей попросили заранее выбирать другие пути объезда.
Согласно постановлению президента, в этом году месяц Рамазан начнется 13 апреля.
Верующие на богослужении в честь праздника Курбан-байрам в Московской соборной мечети - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.04.2021
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1 апреля, 19:37
674
Религиозный праздник пройдет в соответствии с национальными традициями и ценностями. При этом гражданам необходимо соблюдать карантинные требования.
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