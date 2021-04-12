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https://uz.sputniknews.ru/20210412/v-tashkente-na-period-mesyatsa-ramazan-zakroyut-shest-ulits--spisok-18271242.html
В Ташкенте на период месяца Рамазан закроют шесть улиц — список
В Ташкенте на период месяца Рамазан закроют шесть улиц — список
ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. В период священного месяца Рамазан ежедневно с 18.00 до 23.00 несколько столичных дорог будут закрыты для движения транспорта.
2021-04-12T10:00+0500
2021-04-12T10:00+0500
2021-04-12T10:58+0500
общество
рамазан хайит
религия
ташкент
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. В период священного месяца Рамазан ежедневно с 18.00 до 23.00 несколько столичных дорог будут закрыты для движения транспорта. Такое решение принято властями "в связи с вечерними молитвами", сообщили в ГУВД Ташкента.Перекрыты будут следующие участки:Водителей попросили заранее выбирать другие пути объезда.Согласно постановлению президента, в этом году месяц Рамазан начнется 13 апреля. Религиозный праздник пройдет в соответствии с национальными традициями и ценностями. При этом гражданам необходимо соблюдать карантинные требования.
https://uz.sputniknews.ru/20210401/kak-spravlyat-ramazan-v-period-pandemii---sovety-voz-18101450.html
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рамазан хайит, религия, ташкент, узбекистан
В Ташкенте на период месяца Рамазан закроют шесть улиц — список 10:00 12.04.2021 (обновлено: 10:58 12.04.2021)
В этом году месяц Рамазан начнется 13 апреля. Соответствующее постановление ранее подписал глава республики.
ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. В период священного месяца Рамазан ежедневно с 18.00 до 23.00 несколько столичных дорог будут закрыты для движения транспорта.
Такое решение принято властями "в связи с вечерними молитвами",
сообщили
в ГУВД Ташкента.
Перекрыты будут следующие участки:
улица Лутфий (только со стороны мечети, противоположная сторона остается открыта для движения) от пересечения с ул. Катта Кани до пересечения с ул. Катта Хирмонтепа;
улица Кукча Дарвоза от ул. Бешкайрагоч до ул. Нурафшон;
улица Келес от ул. Норазтепа до ул. Гулсарой;
улица Камолон от ул. Самарканд Дарвоза до проспекта Бунёдкор;
улица Ал-Хоразмий от ул. Катта Кани до ул. Катта Хирмонтепа;
улица Коракамиш-3 от ул. Коракамиш-1 до ул. Келес Йули.
"В зависимости от ситуации, при большом наплыве верующих, возможно временное закрытие других улиц, прилегающих к мечетям", — говорится в сообщении ГУВД.
Водителей попросили заранее выбирать другие пути объезда.
Согласно постановлению президента, в этом году месяц Рамазан
начнется
13 апреля.
Религиозный праздник пройдет в соответствии с национальными традициями и ценностями. При этом гражданам необходимо соблюдать карантинные требования.