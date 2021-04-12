Главы Узбекистана и Пакистана обсудят строительство Трансафганской ж/д

ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. Саммит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и премьер-министра Исламской Республики Пакистан Имрана Хана состоится 14 апреля в режиме видеоконференции. Об этом сообщили в пресс-службе администрации главы государства.Стороны обсудят вопросы двустороннего практического партнерства и регионального взаимодействия. Поговорят, в частности, о продвижении проекта строительства Трансафганской железной дороги, наращивании объемов взаимной торговли, расширении кооперации между ведущими предприятиями и компаниямидвух стран. Отдельно в повестке — вопросы возобновления авиасообщения, развития межрегиональных контактов и культурно-гуманитарных обменов.Главы двух стран также обменяются мнениями по вопросам сотрудничества в рамках международных организаций, рассмотрят график предстоящих мероприятий. По итогам встречи стороны намерены подписать ряд совместных документов в политической, торгово-экономической, транспортно-коммуникационной и образовательной сферах.Месяц назад премьер-министр Пакистана Имран Хан принял в Исламабаде министра иностранных дел Узбекистана Абдулазиза Камилова.Стороны обменялись мнениями по взаимодействию в реализации инфраструктурных проектов для содействия восстановлению экономики Афганистана. Важнейшим из них является открытие железнодорожного сообщения "Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар".
По итогам встречи стороны намерены подписать ряд совместных документов в политической, торгово-экономической, транспортно-коммуникационной и образовательной сферах.
ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. Саммит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и премьер-министра Исламской Республики Пакистан Имрана Хана состоится 14 апреля в режиме видеоконференции. Об этом сообщили в пресс-службе администрации главы государства.
Стороны обсудят вопросы двустороннего практического партнерства и регионального взаимодействия. Поговорят, в частности, о продвижении проекта строительства Трансафганской железной дороги, наращивании объемов взаимной торговли, расширении кооперации между ведущими предприятиями и компаниями двух стран. Отдельно в повестке — вопросы возобновления авиасообщения, развития межрегиональных контактов и культурно-гуманитарных обменов.
Главы двух стран также обменяются мнениями по вопросам сотрудничества в рамках международных организаций, рассмотрят график предстоящих мероприятий. По итогам встречи стороны намерены подписать ряд совместных документов в политической, торгово-экономической, транспортно-коммуникационной и образовательной сферах.
Месяц назад премьер-министр Пакистана Имран Хан принял в Исламабаде министра иностранных дел Узбекистана Абдулазиза Камилова.
Стороны обменялись мнениями по взаимодействию в реализации инфраструктурных проектов для содействия восстановлению экономики Афганистана. Важнейшим из них является открытие железнодорожного сообщения "Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар".