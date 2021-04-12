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Политика
https://uz.sputniknews.ru/20210412/glavy-uzbekistana-i-pakistana-obsudyat-stroitelstvo-transafganskoy-jd-18290703.html
Главы Узбекистана и Пакистана обсудят строительство Трансафганской ж/д
Главы Узбекистана и Пакистана обсудят строительство Трансафганской ж/д
ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. Саммит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и премьер-министра Исламской Республики Пакистан Имрана Хана состоится 14 апреля в
2021-04-12T18:41+0500
2021-04-12T18:41+0500
политика
сотрудничество
пакистан
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. Саммит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и премьер-министра Исламской Республики Пакистан Имрана Хана состоится 14 апреля в режиме видеоконференции. Об этом сообщили в пресс-службе администрации главы государства.Стороны обсудят вопросы двустороннего практического партнерства и регионального взаимодействия. Поговорят, в частности, о продвижении проекта строительства Трансафганской железной дороги, наращивании объемов взаимной торговли, расширении кооперации между ведущими предприятиями и компаниямидвух стран. Отдельно в повестке — вопросы возобновления авиасообщения, развития межрегиональных контактов и культурно-гуманитарных обменов.Главы двух стран также обменяются мнениями по вопросам сотрудничества в рамках международных организаций, рассмотрят график предстоящих мероприятий. По итогам встречи стороны намерены подписать ряд совместных документов в политической, торгово-экономической, транспортно-коммуникационной и образовательной сферах.Месяц назад премьер-министр Пакистана Имран Хан принял в Исламабаде министра иностранных дел Узбекистана Абдулазиза Камилова.Стороны обменялись мнениями по взаимодействию в реализации инфраструктурных проектов для содействия восстановлению экономики Афганистана. Важнейшим из них является открытие железнодорожного сообщения "Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар".
https://uz.sputniknews.ru/20210201/Uzbekistan-Afganistan-i-Pakistan-obsudyat-buduschee-Kabulskogo-koridora-15914000.html
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сотрудничество, пакистан, узбекистан

Главы Узбекистана и Пакистана обсудят строительство Трансафганской ж/д

18:41 12.04.2021
419
© Sputnik / СтрингерФлаг Пакистана
Флаг Пакистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.04.2021
© Sputnik / Стрингер
По итогам встречи стороны намерены подписать ряд совместных документов в политической, торгово-экономической, транспортно-коммуникационной и образовательной сферах.
ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. Саммит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и премьер-министра Исламской Республики Пакистан Имрана Хана состоится 14 апреля в режиме видеоконференции. Об этом сообщили в пресс-службе администрации главы государства.
Стороны обсудят вопросы двустороннего практического партнерства и регионального взаимодействия. Поговорят, в частности, о продвижении проекта строительства Трансафганской железной дороги, наращивании объемов взаимной торговли, расширении кооперации между ведущими предприятиями и компаниями
двух стран. Отдельно в повестке — вопросы возобновления авиасообщения, развития межрегиональных контактов и культурно-гуманитарных обменов.
Главы двух стран также обменяются мнениями по вопросам сотрудничества в рамках международных организаций, рассмотрят график предстоящих мероприятий. По итогам встречи стороны намерены подписать ряд совместных документов в политической, торгово-экономической, транспортно-коммуникационной и образовательной сферах.
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Политика
Узбекистан, Афганистан и Пакистан обсудят будущее "Кабульского коридора"
1 февраля, 18:21
2530
Месяц назад премьер-министр Пакистана Имран Хан принял в Исламабаде министра иностранных дел Узбекистана Абдулазиза Камилова.
Стороны обменялись мнениями по взаимодействию в реализации инфраструктурных проектов для содействия восстановлению экономики Афганистана. Важнейшим из них является открытие железнодорожного сообщения "Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар".
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