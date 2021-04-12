https://uz.sputniknews.ru/20210412/kakie-ekzameny-budut-sdavat-uzbekskie-shkolniki-v-2021-godu--spisok-18290875.html

Какие экзамены сдадут узбекские школьники в 2021 году — список

Какие экзамены сдадут узбекские школьники в 2021 году — список

ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. Ташкентское городское главное управление народного образования опубликовало список экзаменов, которые предстоит сдать ученикам

2021-04-12T19:05+0500

2021-04-12T19:05+0500

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общество

экзамен

школьники

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. Ташкентское городское главное управление народного образования опубликовало список экзаменов, которые предстоит сдать ученикам средних и старших классов школ Узбекистана по итогам 2020/2021 учебного года.Дисциплины, по которым проверят знания:Ранее в Государственном центре тестирования рассказали, что в этом году вступительные тестовые испытания в вузы могут снова пройти на открытых площадках.

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экзамен, школьники, узбекистан