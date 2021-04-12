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https://uz.sputniknews.ru/20210412/kakie-ekzameny-budut-sdavat-uzbekskie-shkolniki-v-2021-godu--spisok-18290875.html
Какие экзамены сдадут узбекские школьники в 2021 году — список
Какие экзамены сдадут узбекские школьники в 2021 году — список
ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. Ташкентское городское главное управление народного образования опубликовало список экзаменов, которые предстоит сдать ученикам
2021-04-12T19:05+0500
2021-04-12T19:05+0500
общество
экзамен
школьники
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. Ташкентское городское главное управление народного образования опубликовало список экзаменов, которые предстоит сдать ученикам средних и старших классов школ Узбекистана по итогам 2020/2021 учебного года.Дисциплины, по которым проверят знания:Ранее в Государственном центре тестирования рассказали, что в этом году вступительные тестовые испытания в вузы могут снова пройти на открытых площадках.
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экзамен, школьники, узбекистан

Какие экзамены сдадут узбекские школьники в 2021 году — список

19:05 12.04.2021
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© СС0 / Unsplash / Kimberly FarmerУчебники
Учебники - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.04.2021
© СС0 / Unsplash / Kimberly Farmer
Ученикам пятых-восьмых классов предстоит показать свои знания по двум предметам, девятиклассники сдадут семь экзаменов, десятиклассники — три, одиннадцатиклассники — пять.
ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. Ташкентское городское главное управление народного образования опубликовало список экзаменов, которые предстоит сдать ученикам средних и старших классов школ Узбекистана по итогам 2020/2021 учебного года.
Дисциплины, по которым проверят знания:
5 класс: математика, иностранный язык;
6 класс: история и биология (ботаника);
7 класс: обязательный родной язык и литература и предмет на выбор (узбекский или русский язык, информатика и информационные технологии, математика или иностранный язык);
8 класс: обязательный английский язык и предмет на выбор (основы государства и права, информатика и информационные технологии или математика);
9 класс: обязательные родной язык и литература, математика, биология, история и физкультура и предмет на выбор (информатика и информационные технологии и иностранный язык);
10 класс: обязательные информатика и информационные технологии, история и предмет на выбор (химия, биология, математика и география);
11 класс: обязательные математика, родной язык и литература, иностранный язык, узбекский/русский язык и предмет на выбор (химия, биология, информатика и информационные технологии и физика).
Ранее в Государственном центре тестирования рассказали, что в этом году вступительные тестовые испытания в вузы могут снова пройти на открытых площадках.
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