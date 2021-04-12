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https://uz.sputniknews.ru/20210412/minpromtorg-rf-red-wings-mojet-nachat-polety-v-uzbekistan-18293290.html
Минпромторг РФ: Red Wings может начать полеты в Узбекистан
Минпромторг РФ: Red Wings может начать полеты в Узбекистан
ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. Российская авиакомпания Red Wings рассматривает возможность начала полетов из Екатеринбурга и Челябинска в города Узбекистана. На
2021-04-12T21:08+0500
2021-04-12T21:08+0500
миграция
red wings
авиакомпания
авиасообщение
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. Российская авиакомпания Red Wings рассматривает возможность начала полетов из Екатеринбурга и Челябинска в города Узбекистана. На этих рейсах могут быть задействованы самолеты SSJ100, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, его слова цитирует РИА Новости.Сроки открытия рейсов зависят от восстановления авиасообщения и выдачи допусков на конкретные маршруты.Сейчас во флоте Red Wings четыре самолета SSJ100, завершается техническая приемка еще трех лайнеров. Они приступят к полетам в рамках маршрутной сети Red Wings в конце апреля.Напомним, российский "Аэрофлот" с 5 апреля начал выполнять регулярные рейсы по маршруту "Москва — Ташкент — Москва" по воскресеньям, а UzAirways — с 7 апреля по субботам — по маршруту "Ташкент — Москва — Ташкент".Авиаперелет возможен только при наличии справки с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19, который должен быть сделан за три дня до даты вылета. При этом на спецрейсах в РФ от граждан Узбекистана по-прежнему требуются дополнительные документы — для прохождения необходимого лечения или воссоединения с семьей.
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red wings, авиакомпания, авиасообщение, узбекистан

Минпромторг РФ: Red Wings может начать полеты в Узбекистан

21:08 12.04.2021
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© Sputnik / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСамолёт авиакомпании "Red Wings" в аэропорту "Домодедово".
Самолёт авиакомпании Red Wings в аэропорту Домодедово. - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.04.2021
© Sputnik / Евгений Биятов
/
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Сейчас во флоте Red Wings четыре самолета SSJ100, завершается техническая приемка еще трех лайнеров. Они приступят к полетам в рамках маршрутной сети Red Wings в конце апреля.
ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. Российская авиакомпания Red Wings рассматривает возможность начала полетов из Екатеринбурга и Челябинска в города Узбекистана. На этих рейсах могут быть задействованы самолеты SSJ100, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, его слова цитирует РИА Новости.
Red Wings рассматривает возможность начала полетов из Екатеринбурга и Челябинска в основные города Узбекистана, в том числе в столицу республики - Ташкент. Соответствующие переговоры с авиационными властями Узбекистана руководство авиакомпании провело на выставке "Иннопром". Мы видим интерес со стороны республики в развитии авиасообщения между двумя странами.
Пленарное заседание Госдумы РФ - Sputnik Узбекистан
Денис Мантуров
Министр промышленности и торговли Российской Федерации
Сроки открытия рейсов зависят от восстановления авиасообщения и выдачи допусков на конкретные маршруты.
Сейчас во флоте Red Wings четыре самолета SSJ100, завершается техническая приемка еще трех лайнеров. Они приступят к полетам в рамках маршрутной сети Red Wings в конце апреля.
Напомним, российский "Аэрофлот" с 5 апреля начал выполнять регулярные рейсы по маршруту "Москва — Ташкент — Москва" по воскресеньям, а UzAirways — с 7 апреля по субботам — по маршруту "Ташкент — Москва — Ташкент".
Авиаперелет возможен только при наличии справки с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19, который должен быть сделан за три дня до даты вылета. При этом на спецрейсах в РФ от граждан Узбекистана по-прежнему требуются дополнительные документы — для прохождения необходимого лечения или воссоединения с семьей.
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