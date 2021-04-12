Минпромторг РФ: Red Wings может начать полеты в Узбекистан

ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. Российская авиакомпания Red Wings рассматривает возможность начала полетов из Екатеринбурга и Челябинска в города Узбекистана. На этих рейсах могут быть задействованы самолеты SSJ100, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, его слова цитирует РИА Новости.Сроки открытия рейсов зависят от восстановления авиасообщения и выдачи допусков на конкретные маршруты.Сейчас во флоте Red Wings четыре самолета SSJ100, завершается техническая приемка еще трех лайнеров. Они приступят к полетам в рамках маршрутной сети Red Wings в конце апреля.Напомним, российский "Аэрофлот" с 5 апреля начал выполнять регулярные рейсы по маршруту "Москва — Ташкент — Москва" по воскресеньям, а UzAirways — с 7 апреля по субботам — по маршруту "Ташкент — Москва — Ташкент".Авиаперелет возможен только при наличии справки с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19, который должен быть сделан за три дня до даты вылета. При этом на спецрейсах в РФ от граждан Узбекистана по-прежнему требуются дополнительные документы — для прохождения необходимого лечения или воссоединения с семьей.
Сейчас во флоте Red Wings четыре самолета SSJ100, завершается техническая приемка еще трех лайнеров. Они приступят к полетам в рамках маршрутной сети Red Wings в конце апреля.
ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. Российская авиакомпания Red Wings рассматривает возможность начала полетов из Екатеринбурга и Челябинска в города Узбекистана. На этих рейсах могут быть задействованы самолеты SSJ100, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, его слова цитирует РИА Новости.
Red Wings рассматривает возможность начала полетов из Екатеринбурга и Челябинска в основные города Узбекистана, в том числе в столицу республики - Ташкент. Соответствующие переговоры с авиационными властями Узбекистана руководство авиакомпании провело на выставке "Иннопром". Мы видим интерес со стороны республики в развитии авиасообщения между двумя странами.
Денис Мантуров
Министр промышленности и торговли Российской Федерации
Сроки открытия рейсов зависят от восстановления авиасообщения и выдачи допусков на конкретные маршруты.
Сейчас во флоте Red Wings четыре самолета SSJ100, завершается техническая приемка еще трех лайнеров. Они приступят к полетам в рамках маршрутной сети Red Wings в конце апреля.
Напомним, российский "Аэрофлот" с 5 апреля начал выполнять регулярные рейсы по маршруту "Москва — Ташкент — Москва" по воскресеньям, а UzAirways — с 7 апреля по субботам — по маршруту "Ташкент — Москва — Ташкент".
Авиаперелет возможен только при наличии справки с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19, который должен быть сделан за три дня до даты вылета. При этом на спецрейсах в РФ от граждан Узбекистана по-прежнему требуются дополнительные документы — для прохождения необходимого лечения или воссоединения с семьей.