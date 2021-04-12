Общество
Минюст: пора покончить с проблемами обеспечения земельных и жилищных прав
12:44 12.04.2021 (обновлено: 13:36 12.04.2021)
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Нарушения прав собственности проявляются в принудительном выселении граждан, изъятии земельных участков у собственника без предоставления ему равного земельного участка, а также в передаче земли другим лицам.
ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. Несмотря на решительные меры, принятые в стране в последние годы, для защиты прав собственности граждан на землю и жилье, факты об нарушении не уменьшаются.
Только за первый квартал в Минюст поступило около 50 жалоб на подобные противоправные действия.
Какие вопросы поднимаются гражданами?
1.Принудительное выселение граждан из частных домов в рамках инвестиционных проектов, передача или "резервирование" земельных участков за субъектами предпринимательства для строительства многоэтажных домов до прекращения прав на землю в установленном порядке;
2.Изъятие земельных участков у собственника без предоставления ему равного земельного участка;
3.Передача земли другим лицам без прекращения прав владельцев дехканских и фермерских хозяйств.
Какова позиция Минюста по данным вопросам?
Принудительное выселение
Статьи 70 и 71 Жилищного кодекса устанавливают правила выселения лиц, проживающих в государственном жилищном фонде (муниципальном, ведомственном жилищном фонде и коммунальном жилищном фонде целевого назначения).
Выселение из занимаемого жилья в домах государственного жилищного фонда допускается по следующим основаниям:
дом, в котором находится жилое помещение, подлежит сносу;
жилое помещение признано в установленном порядке аварийным или непригодным для проживания;
жилое помещение подлежит переоборудованию в нежилое.
В этих случаях выселение производится в судебном порядке, так как собственником недвижимости является государство.
Жилье, принадлежащее гражданам, является частной собственностью: оно неприкосновенно и охраняется государством, как и другие формы собственности в соответствии со статьей 53 Конституции.
Следовательно, выселение собственника из жилого фонда, принадлежащего гражданам, на основании статей 70-71 Жилищного кодекса, незаконно.
Согласно статье 5 Гражданского кодекса, также не допускается применение по аналогии норм, ограничивающих гражданские права и устанавливающих ответственность.
В соответствии с законом "О защите частной собственности и гарантиях прав собственников", изъятие имущества, находящегося в частной собственности, осуществляется только при условии полного возмещения собственнику его рыночной стоимости, а также убытков, причиненных собственнику в связи с таким изъятием, если иное не предусмотрено законом.
В этой связи изъятие частного жилья для государственных и общественных нужд должно производиться лишь после возмещения соответствующего ущерба в соответствии с требованиями, установленными в статьях 27-30 Жилищного кодекса и постановлении Кабинета министров №911 от 16 ноября 2019 года.
При этом передача земельных участков от одного физического или юридического лица к другому в рамках реализации инвестиционного проекта не считается государственной и общественной нуждой.
Согласно статье 37 Земельного кодекса, изъятие земельных участков для государственных и общественных нужд производится только в следующих целях:
предоставление земель для нужд обороны и госбезопасности, охраняемых природных территорий, создания и функционирования свободных экономических зон;
выполнение обязательств, вытекающих из международных договоров Узбекистана;
обнаружение и разработка месторождений полезных ископаемых;
строительство (реконструкция) автомобильных и железных дорог, аэропортов, объектов железнодорожного транспорта, мостов, метрополитенов, тоннелей, объектов энергетической системы и линий электропередачи, линий связи, объектов космической деятельности, магистральных труб, инженерно-коммуникационных сетей;
исполнение генеральных планов населенных пунктов в части строительства объектов за счет средств Госбюджета, а также в других случаях, прямо предусмотренных законами и решениями президента.
В соответствии с резолюцией №1993/77 Комиссии ООН по правам человека практика принудительных выселений обозначена как серьезное нарушение права на достаточное жилье.
Согласно требованиям Земельного кодекса, изъятие земельных участков в интересах субъектов предпринимательства не является государственной и общественной нуждой, такой подход не имеет правовой основы.
Изъятие у собственника земельного участка без предоставления равного ему земельного участка или без соответствующей компенсации
Согласно земельному законодательству, в результате изъятия земельных участков для государственных и общественных нужд и сноса жилья возмещаются следующие убытки:
рыночная стоимость недвижимого имущества, находящегося на изъятом земельном участке;
рыночная стоимость права на изъятый земельный участок;
расходы, связанные с переездом, в том числе временным приобретением другого объекта недвижимости;
упущенная выгода физических и юридических лиц.
В этих случаях компенсация предоставляется в следующих формах: денежные средства, передача другого объекта недвижимости в собственность, земельный участок или иные виды компенсации, предусмотренные договором.
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Собственникам по их выбору и по соглашению сторон предоставляется в собственность другое равноценное благоустроенное жилое помещение площадью не ниже социальной нормы площади жилья (16 кв. метров) и выплачивается рыночная стоимость насаждений.
Либо же выплачивается рыночная стоимость сносимого жилого дома, иных строений, сооружений и насаждений, а также рыночная стоимость права на земельный участок в полном объеме.
Вопросы передачи земли другим лицам без прекращения земельных прав владельцев дехканских и фермерских хозяйств
Согласно статье 23 Земельного кодекса, предоставление (реализация) земельного участка, находящегося во владении, пользовании, аренде и собственности, производится только после изъятия (выкупа) данного участка в установленном порядке. В этих отношениях необходимо следовать установленным основаниям и порядку.
В статьях 37 и 38 Земельного кодекса определены основания и порядок изъятия земельного участка для государственных и общественных нужд, а также в случае нарушения земельного законодательства.
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Кроме того, в соответствии с указом президента от 13 августа 2019 года, полномочия по изъятию и передаче земельных участков сельскохозяйственного назначения в случаях, установленных в актах законодательства, от одних фермерских хозяйств другим переданы соответствующим Кенгашам народных депутатов.
Вместе с тем вопросы законности решений Кенгашей народных депутатов могут быть рассмотрены в административных судах и признаны недействительными.
Важно знать, что незаконное изъятие земельных участков влечет административную и уголовную ответственность в соответствии с законодательством.
Все незаконные решения и действия могут быть оценены в соответствии с законодательством и рассмотрены в судах.