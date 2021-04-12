https://uz.sputniknews.ru/20210412/minyust-pora-pokonchit-s-problemami-obespecheniya-zemelnyx-i-jilischnyx-prav-18275331.html

Минюст: пора покончить с проблемами обеспечения земельных и жилищных прав

Минюст: пора покончить с проблемами обеспечения земельных и жилищных прав

ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. Несмотря на решительные меры, принятые в стране в последние годы, для защиты прав собственности граждан на землю и жилье, факты об

2021-04-12T12:44+0500

2021-04-12T12:44+0500

2021-04-12T13:36+0500

общество

собственность

права

жалоба

министерство юстиции узбекистана

дом

земля

кенгаш

указ

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ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. Несмотря на решительные меры, принятые в стране в последние годы, для защиты прав собственности граждан на землю и жилье, факты об нарушении не уменьшаются. Только за первый квартал в Минюст поступило около 50 жалоб на подобные противоправные действия.Какие вопросы поднимаются гражданами?Какова позиция Минюста по данным вопросам? Принудительное выселениеСтатьи 70 и 71 Жилищного кодекса устанавливают правила выселения лиц, проживающих в государственном жилищном фонде (муниципальном, ведомственном жилищном фонде и коммунальном жилищном фонде целевого назначения).Выселение из занимаемого жилья в домах государственного жилищного фонда допускается по следующим основаниям: В этих случаях выселение производится в судебном порядке, так как собственником недвижимости является государство.Следовательно, выселение собственника из жилого фонда, принадлежащего гражданам, на основании статей 70-71 Жилищного кодекса, незаконно.Согласно статье 5 Гражданского кодекса, также не допускается применение по аналогии норм, ограничивающих гражданские права и устанавливающих ответственность.В этой связи изъятие частного жилья для государственных и общественных нужд должно производиться лишь после возмещения соответствующего ущерба в соответствии с требованиями, установленными в статьях 27-30 Жилищного кодекса и постановлении Кабинета министров №911 от 16 ноября 2019 года.При этом передача земельных участков от одного физического или юридического лица к другому в рамках реализации инвестиционного проекта не считается государственной и общественной нуждой. Согласно статье 37 Земельного кодекса, изъятие земельных участков для государственных и общественных нужд производится только в следующих целях:Согласно требованиям Земельного кодекса, изъятие земельных участков в интересах субъектов предпринимательства не является государственной и общественной нуждой, такой подход не имеет правовой основы.Изъятие у собственника земельного участка без предоставления равного ему земельного участка или без соответствующей компенсацииСогласно земельному законодательству, в результате изъятия земельных участков для государственных и общественных нужд и сноса жилья возмещаются следующие убытки:В этих случаях компенсация предоставляется в следующих формах: денежные средства, передача другого объекта недвижимости в собственность, земельный участок или иные виды компенсации, предусмотренные договором.Собственникам по их выбору и по соглашению сторон предоставляется в собственность другое равноценное благоустроенное жилое помещение площадью не ниже социальной нормы площади жилья (16 кв. метров) и выплачивается рыночная стоимость насаждений.Либо же выплачивается рыночная стоимость сносимого жилого дома, иных строений, сооружений и насаждений, а также рыночная стоимость права на земельный участок в полном объеме.Вопросы передачи земли другим лицам без прекращения земельных прав владельцев дехканских и фермерских хозяйств Согласно статье 23 Земельного кодекса, предоставление (реализация) земельного участка, находящегося во владении, пользовании, аренде и собственности, производится только после изъятия (выкупа) данного участка в установленном порядке. В этих отношениях необходимо следовать установленным основаниям и порядку.В статьях 37 и 38 Земельного кодекса определены основания и порядок изъятия земельного участка для государственных и общественных нужд, а также в случае нарушения земельного законодательства.Кроме того, в соответствии с указом президента от 13 августа 2019 года, полномочия по изъятию и передаче земельных участков сельскохозяйственного назначения в случаях, установленных в актах законодательства, от одних фермерских хозяйств другим переданы соответствующим Кенгашам народных депутатов.Вместе с тем вопросы законности решений Кенгашей народных депутатов могут быть рассмотрены в административных судах и признаны недействительными.Все незаконные решения и действия могут быть оценены в соответствии с законодательством и рассмотрены в судах.

https://uz.sputniknews.ru/20210212/V-Andizhanskoy-oblasti-90-molodykh-uzbekistantsev-poluchili-zemelnye-uchastki-15989153.html

https://uz.sputniknews.ru/20200502/Naseleniyu-Uzbekistana-na-lgotnykh-usloviyakh-vydelyat-zemelnye-uchastki-14045023.html

https://uz.sputniknews.ru/20201223/V-Uzbekistane-prodan-zemelnyy-uchastok-za-basnoslovnye-dengi-15663419.html

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собственность, права, жалоба, министерство юстиции узбекистана, дом, земля, кенгаш, указ