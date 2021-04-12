https://uz.sputniknews.ru/20210412/mlechnyy-put-xrustalnye-kolonny-i-keramika-do-nebes--stantsiya-kosmonavty-18291129.html

Из подземки — к звездам: Млечный Путь, хрустальные колонны и керамика до небес

Из подземки — к звездам: Млечный Путь, хрустальные колонны и керамика до небес

Станция "Космонавты" была открыта в декабре 1984 года в составе Узбекистанской линии ташкентского метро. Главный архитектор Серго Сутягин сумел казалось бы

2021-04-12T18:58+0500

2021-04-12T18:58+0500

2021-04-12T19:20+0500

фото

ташкентский метрополитен

юрий гагарин

архитектура

космос

мультимедиа

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Станция "Космонавты" была открыта в декабре 1984 года в составе Узбекистанской линии ташкентского метро. Главный архитектор Серго Сутягин сумел казалось бы невозможное - в ограниченном подземном пространстве создать иллюзию бесконечности и чувство полета."Я понял: еще полметра — и колонна улетит": как архитектор Сутягин создал космос в метро >>К сожалению, тогда, более 30 лет назад, не все задумки автора удалось воплотить в жизнь, в том числе по соображениям безопасности. Однако даже в этом виде станция остается одним из самых ярких произведением искусства, объединив восточные традиции и передовые технологии.Все нюансы и малозаметные детали интерьера - в фотоленте о самой космической станции метро.

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

фото, ташкентский метрополитен, юрий гагарин, архитектура, космос, мультимедиа