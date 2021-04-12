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https://uz.sputniknews.ru/20210412/ya-ponyal-esche-polmetra--i-kolonna-uletit-kak-arxitektor-sutyagin-sozdal-kosmos-v-metro-18281685.html
"Я понял: еще полметра — и колонна улетит": как архитектор Сутягин создал космос в метро
"Я понял: еще полметра — и колонна улетит": как архитектор Сутягин создал космос в метро
ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. По мнению архитектора Сутягина, все значительные объекты должны проходить конкурсный отбор — только так можно выявить новые имена и
2021-04-12T14:51+0500
2021-04-12T16:06+0500
общество
ташкентский метрополитен
архитектура
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ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. По мнению архитектора Сутягина, все значительные объекты должны проходить конкурсный отбор — только так можно выявить новые имена и лучшие решения.Шараф Рашидов первым предложил провести конкурс на некоторые станции метро, в том числе и на станцию "Космонавты". Это был 1983 год. На заключительный осмотр эскизов прибыл Шараф Рашидович. Вместе с главным архитектором Ташкента Собиром Рахимовичем они осмотрели все работы, затем Шараф Рашидович прошел еще раз через все работы и, остановившись напротив моей работы, сказал: "Вот эту будем строить".Так решился вопрос начала проектирования."Мы начали строить, и все, что вы сейчас видите на станции, давалось нам с большим трудом: и керамика, и стекло...", — признается Сутягин.Это станция высокого заложения, поэтому здесь нет транспортера или подвижного тротуара, хотя, по словам архитектора, ему хотелось соорудить данные приспособления для удобства, но тогда на это не было денег.Станция строилась открытым способом: под открытым небом был вырыт котлован. Шараф Рашидов спускался по вертикальной железной лестнице на будущую станцию несколько раз. Я сразу понял, что колонна улетит, и тогда можно будет что-то придумать.Серго Михайлович признается: хотел, чтобы на станции потолок был похож на алюминиевый интерьер самолета, но тогда не было жесткого алюминия — был только пищевой, очень мягкий, на нем оставались вмятины даже после пальцев. Тогда Сутягин нашел выход — забрызгать краской панель, чтобы была шероховатая поверхность."Мне самому нравится эта станция, но очень многое мне не удалось здесь", — во время интервью Сутягин с сожалением повторял эту фразу неоднократно. По задумке архитектора, на одной из колонн должны были быть следы улетающих ракет, на ней должно было быть зеркало, но сейчас там — алюминиевая плита. В этом вопросе отказали метростроевцы из-за опасности землетрясения. А тогда не было зеркального металла. На торце тоже должно было быть зеркало, но и здесь не дали разрешения..."Я хотел, чтобы она улетала туда... Всюду должна быть бесконечность. Эта тема была у меня в эскизе", — вспоминает Серго Михайлович.Отдельная проблема была с керамикой. Сутягин подготовил шаблон и отдал его на разработку талантливому керамисту Кедрину. Тогда для изготовления нужен был тяжелый промышленный пресс, который мы привезли с разрешения секретаря горкома партии с промпредприятия на керамический завод. Так были сделаны линейные части. По цвету тоже пришлось долго и кропотливо работать, чтобы добиться плавного перехода от белого к черному, в космос.Идея создания стеклянных витражей пришла к автору во время посещения Гродненского стекольного завода в Беларуси. Серго Михайлович увидел тогда жидкое расплавленное стекло в ковшах и был поражен технологией создания. Он попросил сделать трубу диаметром 40 см, а покрытие — не просто стекло, а хрусталь. Сделали трубу по задумке автора. В Ташкенте в Институте физике он попросил сделать сзади серебряную амальгаму. Образец очень понравился Шарафу Рашидову, и он поручил сделать такие трубы на заводе "Миконт".Директор завода был недоволен: "Вы что думаете, что я дурак? Ваша эта одна "болванка" будет стоить 8 рублей, а я из нее смогу сделать 4-5 сахарниц, конфетниц по 35 рублей каждая!"В ответ на это директор завода опешил, он вскочил со своего места и несколько раз повторил фразу: "Хорошо, я попробую!" Так был решен вопрос изготовления стеклянных частей на станции.Подробное интервью с автором станции смотрите в нашем видеоролике на Sputnik Узбекистан.
https://uz.sputniknews.ru/20210209/Zhemchuzhina-tashkentskogo-metro-samaya-poetichnaya-stantsiya-Alisher-Navoi--video-15970331.html
https://uz.sputniknews.ru/20191121/The-New-York-Times-otsenili-Tashkentskiy-metropoliten-12844989.html
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Рамиз Бахтияров
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ташкентский метрополитен, архитектура

"Я понял: еще полметра — и колонна улетит": как архитектор Сутягин создал космос в метро

14:51 12.04.2021 (обновлено: 16:06 12.04.2021)
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© Sputnik / Рамиз БахтияровСтанция Космонавтов
Станция Космонавтов - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.04.2021
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Рамиз Бахтияров
Все материалы
Спустя 38 лет после создания архитектурного облика одной из самых космических по красоте станций Ташкентского метрополитена "Космонавты" автор проекта Серго Сутягин рассказал в откровенном интервью корреспонденту Sputnik Узбекистан, какой была его задумка первоначально.
ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. По мнению архитектора Сутягина, все значительные объекты должны проходить конкурсный отбор — только так можно выявить новые имена и лучшие решения.
Шараф Рашидов первым предложил провести конкурс на некоторые станции метро, в том числе и на станцию "Космонавты".

"Я, как главный архитектор отдела "Узгоспроекта", также подготовил свой вариант, в создании "картинки" которого участвовала вся моя команда. Этот проект был представлен в числе 15 других градостроительному совету и членам правительства", — вспоминает Серго Михайлович.

Это был 1983 год. На заключительный осмотр эскизов прибыл Шараф Рашидович. Вместе с главным архитектором Ташкента Собиром Рахимовичем они осмотрели все работы, затем Шараф Рашидович прошел еще раз через все работы и, остановившись напротив моей работы, сказал: "Вот эту будем строить".
© Из личного архива Серго СутягинаСерго Сутягин за работой
Серго Сутягин за работой - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.04.2021
Серго Сутягин за работой
© Из личного архива Серго Сутягина
Так решился вопрос начала проектирования.
"Мы начали строить, и все, что вы сейчас видите на станции, давалось нам с большим трудом: и керамика, и стекло...", — признается Сутягин.
Это станция высокого заложения, поэтому здесь нет транспортера или подвижного тротуара, хотя, по словам архитектора, ему хотелось соорудить данные приспособления для удобства, но тогда на это не было денег.
© Пресс-служба ташкентского метрополитенаСтроительство станции метро "Космонавты" в Ташкенте
Строительство станции метро Космонавты в Ташкенте - Sputnik Узбекистан
1/3
© Пресс-служба ташкентского метрополитена
Строительство станции метро "Космонавты" в Ташкенте
© Пресс-служба ташкентского метрополитенаСтроительство станции метро "Космонавты" в Ташкенте
Строительство станции метро Космонавты в Ташкенте - Sputnik Узбекистан
2/3
© Пресс-служба ташкентского метрополитена
Строительство станции метро "Космонавты" в Ташкенте
© Пресс-служба ташкентского метрополитенаСтроительство станции метро "Космонавты" в Ташкенте
Строительство станции метро Космонавты в Ташкенте - Sputnik Узбекистан
3/3
© Пресс-служба ташкентского метрополитена
Строительство станции метро "Космонавты" в Ташкенте
1/3
© Пресс-служба ташкентского метрополитена
Строительство станции метро "Космонавты" в Ташкенте
2/3
© Пресс-служба ташкентского метрополитена
Строительство станции метро "Космонавты" в Ташкенте
3/3
© Пресс-служба ташкентского метрополитена
Строительство станции метро "Космонавты" в Ташкенте
Станция строилась открытым способом: под открытым небом был вырыт котлован. Шараф Рашидов спускался по вертикальной железной лестнице на будущую станцию несколько раз.

"И вот однажды мы спустились вместе, и я увидел: лежали колонны 60 на 60 см в объеме. И ко мне сразу пришла интересная мысль, я говорю: "Шараф Рашидович, мне так не повезло! Космос... А у меня стоячно-балочная система, нет бы сводчатую мне дать, чтобы космос был! Я хочу сделать еще Млечный Путь, мне нужно пространство под регелями, нужно еще хотя бы на полметра или на 60 см поднять высоту".

Я сразу понял, что колонна улетит, и тогда можно будет что-то придумать.
Серго Михайлович признается: хотел, чтобы на станции потолок был похож на алюминиевый интерьер самолета, но тогда не было жесткого алюминия — был только пищевой, очень мягкий, на нем оставались вмятины даже после пальцев.
© Sputnik / Рамиз БахтияровСтанция Космонавтов
Станция Космонавтов - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.04.2021
Станция Космонавтов
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Тогда Сутягин нашел выход — забрызгать краской панель, чтобы была шероховатая поверхность.
Панно на станции Алишер Навои - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.02.2021
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"Мне самому нравится эта станция, но очень многое мне не удалось здесь", — во время интервью Сутягин с сожалением повторял эту фразу неоднократно.
По задумке архитектора, на одной из колонн должны были быть следы улетающих ракет, на ней должно было быть зеркало, но сейчас там — алюминиевая плита. В этом вопросе отказали метростроевцы из-за опасности землетрясения. А тогда не было зеркального металла. На торце тоже должно было быть зеркало, но и здесь не дали разрешения...
© Sputnik / Рамиз БахтияровУникальные стеклянные колонны на станции метро "Космонавты"
Уникальные стеклянные колонны на станции метро Космонавты - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.04.2021
Уникальные стеклянные колонны на станции метро "Космонавты"
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
"Я хотел, чтобы она улетала туда... Всюду должна быть бесконечность. Эта тема была у меня в эскизе", — вспоминает Серго Михайлович.
Отдельная проблема была с керамикой. Сутягин подготовил шаблон и отдал его на разработку талантливому керамисту Кедрину. Тогда для изготовления нужен был тяжелый промышленный пресс, который мы привезли с разрешения секретаря горкома партии с промпредприятия на керамический завод. Так были сделаны линейные части. По цвету тоже пришлось долго и кропотливо работать, чтобы добиться плавного перехода от белого к черному, в космос.
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Идея создания стеклянных витражей пришла к автору во время посещения Гродненского стекольного завода в Беларуси. Серго Михайлович увидел тогда жидкое расплавленное стекло в ковшах и был поражен технологией создания. Он попросил сделать трубу диаметром 40 см, а покрытие — не просто стекло, а хрусталь. Сделали трубу по задумке автора. В Ташкенте в Институте физике он попросил сделать сзади серебряную амальгаму. Образец очень понравился Шарафу Рашидову, и он поручил сделать такие трубы на заводе "Миконт".
© Sputnik / Рамиз БахтияровПанно с портретом первой женщины-космонавта Валентины Терешковой на станции "Космонавты"
Панно с портретом первой женщины-космонавта Валентины Терешковой на станции Космонавты - Sputnik Узбекистан
1/5
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Панно с портретом первой женщины-космонавта Валентины Терешковой на станции "Космонавты"
© Sputnik / Рамиз БахтияровГагарин первый в мире космонавт
Гагарин первый в мире космонавт - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Гагарин первый в мире космонавт
© Sputnik / Рамиз БахтияровВход на станцию Космонавтов в Ташкентском метро
Вход на станцию Космонавтов в Ташкентском метро - Sputnik Узбекистан
3/5
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Вход на станцию Космонавтов в Ташкентском метро
© Sputnik / Рамиз БахтияровСтанция Космонавтов
Станция Космонавтов - Sputnik Узбекистан
4/5
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Станция Космонавтов
© Sputnik / Рамиз БахтияровСтанция Космонавтов
Станция Космонавтов - Sputnik Узбекистан
5/5
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Станция Космонавтов
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© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Панно с портретом первой женщины-космонавта Валентины Терешковой на станции "Космонавты"
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© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Гагарин первый в мире космонавт
3/5
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Вход на станцию Космонавтов в Ташкентском метро
4/5
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Станция Космонавтов
5/5
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Станция Космонавтов
Директор завода был недоволен: "Вы что думаете, что я дурак? Ваша эта одна "болванка" будет стоить 8 рублей, а я из нее смогу сделать 4-5 сахарниц, конфетниц по 35 рублей каждая!"
В итоге он отказался, несмотря на поручение Шарафа Рашидова. Идея была на грани провала. Через несколько дней — снова встреча. Директор вновь отказывает, ссылаясь на невозможность выполнения заказа. Тогда Сутягин со всего размаха стукнул кулаком по стеклянному столу со словами: "Вы просто не хотите, чтобы узбекское метро было самым красивым в Советском Союзе!"
В ответ на это директор завода опешил, он вскочил со своего места и несколько раз повторил фразу: "Хорошо, я попробую!"
Так был решен вопрос изготовления стеклянных частей на станции.
© Sputnik / Рамиз БахтияровСтанция Космонавтов
Станция Космонавтов - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.04.2021
Станция Космонавтов
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Подробное интервью с автором станции смотрите в нашем видеоролике на Sputnik Узбекистан.
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