https://uz.sputniknews.ru/20210412/ya-ponyal-esche-polmetra--i-kolonna-uletit-kak-arxitektor-sutyagin-sozdal-kosmos-v-metro-18281685.html

"Я понял: еще полметра — и колонна улетит": как архитектор Сутягин создал космос в метро

"Я понял: еще полметра — и колонна улетит": как архитектор Сутягин создал космос в метро

ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. По мнению архитектора Сутягина, все значительные объекты должны проходить конкурсный отбор — только так можно выявить новые имена и

2021-04-12T14:51+0500

2021-04-12T14:51+0500

2021-04-12T16:06+0500

общество

ташкентский метрополитен

архитектура

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ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. По мнению архитектора Сутягина, все значительные объекты должны проходить конкурсный отбор — только так можно выявить новые имена и лучшие решения.Шараф Рашидов первым предложил провести конкурс на некоторые станции метро, в том числе и на станцию "Космонавты". Это был 1983 год. На заключительный осмотр эскизов прибыл Шараф Рашидович. Вместе с главным архитектором Ташкента Собиром Рахимовичем они осмотрели все работы, затем Шараф Рашидович прошел еще раз через все работы и, остановившись напротив моей работы, сказал: "Вот эту будем строить".Так решился вопрос начала проектирования."Мы начали строить, и все, что вы сейчас видите на станции, давалось нам с большим трудом: и керамика, и стекло...", — признается Сутягин.Это станция высокого заложения, поэтому здесь нет транспортера или подвижного тротуара, хотя, по словам архитектора, ему хотелось соорудить данные приспособления для удобства, но тогда на это не было денег.Станция строилась открытым способом: под открытым небом был вырыт котлован. Шараф Рашидов спускался по вертикальной железной лестнице на будущую станцию несколько раз. Я сразу понял, что колонна улетит, и тогда можно будет что-то придумать.Серго Михайлович признается: хотел, чтобы на станции потолок был похож на алюминиевый интерьер самолета, но тогда не было жесткого алюминия — был только пищевой, очень мягкий, на нем оставались вмятины даже после пальцев. Тогда Сутягин нашел выход — забрызгать краской панель, чтобы была шероховатая поверхность."Мне самому нравится эта станция, но очень многое мне не удалось здесь", — во время интервью Сутягин с сожалением повторял эту фразу неоднократно. По задумке архитектора, на одной из колонн должны были быть следы улетающих ракет, на ней должно было быть зеркало, но сейчас там — алюминиевая плита. В этом вопросе отказали метростроевцы из-за опасности землетрясения. А тогда не было зеркального металла. На торце тоже должно было быть зеркало, но и здесь не дали разрешения..."Я хотел, чтобы она улетала туда... Всюду должна быть бесконечность. Эта тема была у меня в эскизе", — вспоминает Серго Михайлович.Отдельная проблема была с керамикой. Сутягин подготовил шаблон и отдал его на разработку талантливому керамисту Кедрину. Тогда для изготовления нужен был тяжелый промышленный пресс, который мы привезли с разрешения секретаря горкома партии с промпредприятия на керамический завод. Так были сделаны линейные части. По цвету тоже пришлось долго и кропотливо работать, чтобы добиться плавного перехода от белого к черному, в космос.Идея создания стеклянных витражей пришла к автору во время посещения Гродненского стекольного завода в Беларуси. Серго Михайлович увидел тогда жидкое расплавленное стекло в ковшах и был поражен технологией создания. Он попросил сделать трубу диаметром 40 см, а покрытие — не просто стекло, а хрусталь. Сделали трубу по задумке автора. В Ташкенте в Институте физике он попросил сделать сзади серебряную амальгаму. Образец очень понравился Шарафу Рашидову, и он поручил сделать такие трубы на заводе "Миконт".Директор завода был недоволен: "Вы что думаете, что я дурак? Ваша эта одна "болванка" будет стоить 8 рублей, а я из нее смогу сделать 4-5 сахарниц, конфетниц по 35 рублей каждая!"В ответ на это директор завода опешил, он вскочил со своего места и несколько раз повторил фразу: "Хорошо, я попробую!" Так был решен вопрос изготовления стеклянных частей на станции.Подробное интервью с автором станции смотрите в нашем видеоролике на Sputnik Узбекистан.

https://uz.sputniknews.ru/20210209/Zhemchuzhina-tashkentskogo-metro-samaya-poetichnaya-stantsiya-Alisher-Navoi--video-15970331.html

https://uz.sputniknews.ru/20191121/The-New-York-Times-otsenili-Tashkentskiy-metropoliten-12844989.html

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2021

Рамиз Бахтияров

Рамиз Бахтияров

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Рамиз Бахтияров

ташкентский метрополитен, архитектура