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https://uz.sputniknews.ru/20230412/mlechnyy-put-xrustalnye-kolonny-i-keramika-do-nebes--stantsiya-kosmonavty-18291129.html
Из подземки — к звездам: Млечный Путь, хрустальные колонны и керамика до небес
Из подземки — к звездам: Млечный Путь, хрустальные колонны и керамика до небес
Станция "Космонавты" была открыта в декабре 1984 года в составе Узбекистанской линии ташкентского метро. Главный архитектор Серго Сутягин сумел казалось бы
2023-04-12T21:30+0500
2023-04-12T21:30+0500
фото
мультимедиа
космос
архитектура
юрий гагарин
ташкентский метрополитен
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Станция "Космонавты" была открыта в декабре 1984 года в составе Узбекистанской линии ташкентского метро. Главный архитектор Серго Сутягин сумел казалось бы невозможное — в ограниченном подземном пространстве создать иллюзию бесконечности и чувство полета."Я понял: еще полметра — и колонна улетит": как архитектор Сутягин создал космос в метро &gt;&gt;К сожалению, тогда, более 30 лет назад, не все задумки автора удалось воплотить в жизнь, в том числе по соображениям безопасности. Однако даже в этом виде станция остается одним из самых ярких произведением искусства, объединив восточные традиции и передовые технологии.
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фото ташкент узбекистан "космонавтлар" станция метро ташкентский метрополитен серго сутягин архитектор
фото ташкент узбекистан "космонавтлар" станция метро ташкентский метрополитен серго сутягин архитектор

Из подземки — к звездам: Млечный Путь, хрустальные колонны и керамика до небес

21:30 12.04.2023
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В 62-ю годовщину полета первого человека в космос Sputnik Узбекистан представляет фотоэкскурсию по самой неземной станции ташкентского метро — "Космонавтлар".
© Из личного архива С. Сутягина

Архитектор Серго Сутягин был один из 15 участников конкурса проектов станции "Космонавты". Именно его работу одобрил Первый секретарь Компартии УССР Шараф Рашидов.

Архитектор Серго Сутягин был один из 15 участников конкурса проектов станции &quot;Космонавты&quot;. Именно его работу одобрил Первый секретарь Компартии УССР Шараф Рашидов. - Sputnik Узбекистан
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© Из личного архива С. Сутягина

Архитектор Серго Сутягин был один из 15 участников конкурса проектов станции "Космонавты". Именно его работу одобрил Первый секретарь Компартии УССР Шараф Рашидов.

© Пресс-служба ташкентского метрополитена

Строительство станции метро "Космонавты" в Ташкенте велось открытым способом, из-за чего не все задумки авторов удалось воплотить в жизнь.

Строительство станции метро &quot;Космонавты&quot; в Ташкенте велось открытым способом, из-за чего не все задумки авторов удалось воплотить в жизнь. - Sputnik Узбекистан
2/12
© Пресс-служба ташкентского метрополитена

Строительство станции метро "Космонавты" в Ташкенте велось открытым способом, из-за чего не все задумки авторов удалось воплотить в жизнь.

© Пресс-служба ташкентского метрополитена

На возведение каждой станции выделалось примерно по 300 тысяч рублей, но на эту пришлось из бюджета республики выделить еще столько же, чтобы реализовать художественный замысел.

На возведение каждой станции выделалось примерно по 300 тысяч рублей, но на эту пришлось из бюджета республики выделить еще столько же, чтобы реализовать художественный замысел. - Sputnik Узбекистан
3/12
© Пресс-служба ташкентского метрополитена

На возведение каждой станции выделалось примерно по 300 тысяч рублей, но на эту пришлось из бюджета республики выделить еще столько же, чтобы реализовать художественный замысел.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Во всех элементах декора станции чувствуется космическая тематика. Прежде всего такой эффект достигается за счет глазури на керамике.

Во всех элементах декора станции чувствуется космическая тематика. Прежде всего такой эффект достигается за счет глазури на керамике. - Sputnik Узбекистан
4/12
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Во всех элементах декора станции чувствуется космическая тематика. Прежде всего такой эффект достигается за счет глазури на керамике.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Панно с портретом первой женщины-космонавта Валентины Терешковой на станции "Космонавты". Для изготовления панелей потребовался специальный промышленный пресс и уникальная технология обжига. Оттенки панелей плавно переходят от белого к черному, символизируя космическое пространство

Панно с портретом первой женщины-космонавта Валентины Терешковой на станции &quot;Космонавты&quot;. Для изготовления панелей потребовался специальный промышленный пресс и уникальная технология обжига. Оттенки панелей плавно переходят от белого к черному, символизируя космическое пространство - Sputnik Узбекистан
5/12
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Панно с портретом первой женщины-космонавта Валентины Терешковой на станции "Космонавты". Для изготовления панелей потребовался специальный промышленный пресс и уникальная технология обжига. Оттенки панелей плавно переходят от белого к черному, символизируя космическое пространство

© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Венчает станцию "Космонавты" декоративный Млечный Путь. По задумке автора он должен быть зеркальным, но по соображениям безопасности от такого исполнения отказались.

Венчает станцию &quot;Космонавты&quot; декоративный Млечный Путь. По задумке автора он должен быть зеркальным, но по соображениям безопасности от такого исполнения отказались. - Sputnik Узбекистан
6/12
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Венчает станцию "Космонавты" декоративный Млечный Путь. По задумке автора он должен быть зеркальным, но по соображениям безопасности от такого исполнения отказались.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Портрет первого космонавта Земли Юрия Гагарина.

Портрет первого космонавта Земли Юрия Гагарина. - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Портрет первого космонавта Земли Юрия Гагарина.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Уникальные стеклянные колонны на станции метро "Космонавты". Благодаря их небольшому диаметру и прозрачной облицовке они создают иллюзию улетающий ввысь ракеты.

Уникальные стеклянные колонны на станции метро &quot;Космонавты&quot;. Благодаря их небольшому диаметру и прозрачной облицовке они создают иллюзию улетающий ввысь ракеты. - Sputnik Узбекистан
8/12
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Уникальные стеклянные колонны на станции метро "Космонавты". Благодаря их небольшому диаметру и прозрачной облицовке они создают иллюзию улетающий ввысь ракеты.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Среди 12 ключевых этапов освоения космоса одно из ведущих мест занимает Улугбек, который создал одну из самых точных и подробных карт звездного неба.

Среди 12 ключевых этапов освоения космоса одно из ведущих мест занимает Улугбек, который создал одну из самых точных и подробных карт звездного неба. - Sputnik Узбекистан
9/12
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Среди 12 ключевых этапов освоения космоса одно из ведущих мест занимает Улугбек, который создал одну из самых точных и подробных карт звездного неба.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Стена почета на станции "Космонавты", на которой нанесены имена всех, побывавших на орбите с 1961 по 1984 год.

Стена почета на станции &quot;Космонавты&quot;, на которой нанесены имена всех, побывавших на орбите с 1961 по 1984 год. - Sputnik Узбекистан
10/12
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Стена почета на станции "Космонавты", на которой нанесены имена всех, побывавших на орбите с 1961 по 1984 год.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Для Серго Сутягина эта станция по-прежнему остается родной и домашней, ведь именно отсюда он многие годы ездил из дома на работу.

Для Серго Сутягина эта станция по-прежнему остается родной и домашней, ведь именно отсюда он многие годы ездил из дома на работу. - Sputnik Узбекистан
11/12
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Для Серго Сутягина эта станция по-прежнему остается родной и домашней, ведь именно отсюда он многие годы ездил из дома на работу.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Сам архитектор убежден, что современная архитектура немыслима без традиций прошлого, чтобы не терять свою самобытность.

Сам архитектор убежден, что современная архитектура немыслима без традиций прошлого, чтобы не терять свою самобытность. - Sputnik Узбекистан
12/12
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Сам архитектор убежден, что современная архитектура немыслима без традиций прошлого, чтобы не терять свою самобытность.

Станция "Космонавты" была открыта в декабре 1984 года в составе Узбекистанской линии ташкентского метро. Главный архитектор Серго Сутягин сумел казалось бы невозможное — в ограниченном подземном пространстве создать иллюзию бесконечности и чувство полета.
"Я понял: еще полметра — и колонна улетит": как архитектор Сутягин создал космос в метро >>
К сожалению, тогда, более 30 лет назад, не все задумки автора удалось воплотить в жизнь, в том числе по соображениям безопасности. Однако даже в этом виде станция остается одним из самых ярких произведением искусства, объединив восточные традиции и передовые технологии.
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