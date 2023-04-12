https://uz.sputniknews.ru/20230412/mlechnyy-put-xrustalnye-kolonny-i-keramika-do-nebes--stantsiya-kosmonavty-18291129.html

Из подземки — к звездам: Млечный Путь, хрустальные колонны и керамика до небес

Из подземки — к звездам: Млечный Путь, хрустальные колонны и керамика до небес

Станция "Космонавты" была открыта в декабре 1984 года в составе Узбекистанской линии ташкентского метро. Главный архитектор Серго Сутягин сумел казалось бы

2023-04-12T21:30+0500

2023-04-12T21:30+0500

2023-04-12T21:30+0500

фото

мультимедиа

космос

архитектура

юрий гагарин

ташкентский метрополитен

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Станция "Космонавты" была открыта в декабре 1984 года в составе Узбекистанской линии ташкентского метро. Главный архитектор Серго Сутягин сумел казалось бы невозможное — в ограниченном подземном пространстве создать иллюзию бесконечности и чувство полета."Я понял: еще полметра — и колонна улетит": как архитектор Сутягин создал космос в метро >>К сожалению, тогда, более 30 лет назад, не все задумки автора удалось воплотить в жизнь, в том числе по соображениям безопасности. Однако даже в этом виде станция остается одним из самых ярких произведением искусства, объединив восточные традиции и передовые технологии.

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фото ташкент узбекистан "космонавтлар" станция метро ташкентский метрополитен серго сутягин архитектор