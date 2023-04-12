Из подземки — к звездам: Млечный Путь, хрустальные колонны и керамика до небес
Архитектор Серго Сутягин был один из 15 участников конкурса проектов станции "Космонавты". Именно его работу одобрил Первый секретарь Компартии УССР Шараф Рашидов.
Архитектор Серго Сутягин был один из 15 участников конкурса проектов станции "Космонавты". Именно его работу одобрил Первый секретарь Компартии УССР Шараф Рашидов.
Строительство станции метро "Космонавты" в Ташкенте велось открытым способом, из-за чего не все задумки авторов удалось воплотить в жизнь.
Строительство станции метро "Космонавты" в Ташкенте велось открытым способом, из-за чего не все задумки авторов удалось воплотить в жизнь.
На возведение каждой станции выделалось примерно по 300 тысяч рублей, но на эту пришлось из бюджета республики выделить еще столько же, чтобы реализовать художественный замысел.
На возведение каждой станции выделалось примерно по 300 тысяч рублей, но на эту пришлось из бюджета республики выделить еще столько же, чтобы реализовать художественный замысел.
Во всех элементах декора станции чувствуется космическая тематика. Прежде всего такой эффект достигается за счет глазури на керамике.
Во всех элементах декора станции чувствуется космическая тематика. Прежде всего такой эффект достигается за счет глазури на керамике.
Панно с портретом первой женщины-космонавта Валентины Терешковой на станции "Космонавты". Для изготовления панелей потребовался специальный промышленный пресс и уникальная технология обжига. Оттенки панелей плавно переходят от белого к черному, символизируя космическое пространство
Панно с портретом первой женщины-космонавта Валентины Терешковой на станции "Космонавты". Для изготовления панелей потребовался специальный промышленный пресс и уникальная технология обжига. Оттенки панелей плавно переходят от белого к черному, символизируя космическое пространство
Венчает станцию "Космонавты" декоративный Млечный Путь. По задумке автора он должен быть зеркальным, но по соображениям безопасности от такого исполнения отказались.
Венчает станцию "Космонавты" декоративный Млечный Путь. По задумке автора он должен быть зеркальным, но по соображениям безопасности от такого исполнения отказались.
Портрет первого космонавта Земли Юрия Гагарина.
Портрет первого космонавта Земли Юрия Гагарина.
Уникальные стеклянные колонны на станции метро "Космонавты". Благодаря их небольшому диаметру и прозрачной облицовке они создают иллюзию улетающий ввысь ракеты.
Уникальные стеклянные колонны на станции метро "Космонавты". Благодаря их небольшому диаметру и прозрачной облицовке они создают иллюзию улетающий ввысь ракеты.
Среди 12 ключевых этапов освоения космоса одно из ведущих мест занимает Улугбек, который создал одну из самых точных и подробных карт звездного неба.
Среди 12 ключевых этапов освоения космоса одно из ведущих мест занимает Улугбек, который создал одну из самых точных и подробных карт звездного неба.
Стена почета на станции "Космонавты", на которой нанесены имена всех, побывавших на орбите с 1961 по 1984 год.
Стена почета на станции "Космонавты", на которой нанесены имена всех, побывавших на орбите с 1961 по 1984 год.
Для Серго Сутягина эта станция по-прежнему остается родной и домашней, ведь именно отсюда он многие годы ездил из дома на работу.
Для Серго Сутягина эта станция по-прежнему остается родной и домашней, ведь именно отсюда он многие годы ездил из дома на работу.
Сам архитектор убежден, что современная архитектура немыслима без традиций прошлого, чтобы не терять свою самобытность.
Сам архитектор убежден, что современная архитектура немыслима без традиций прошлого, чтобы не терять свою самобытность.