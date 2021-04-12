https://uz.sputniknews.ru/20210412/naydeno-telo-propavshey-bez-vesti-shkolnitsy--ee-iskali-nedelyu-18279920.html

Найдено тело пропавшей без вести школьницы — ее убила "родственница"

Найдено тело пропавшей без вести школьницы — ее убила "родственница"

ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. В Наманганской области обнаружено тело Асатуллаевой М.С., которая пропала без вести.

2021-04-12T13:25+0500

2021-04-12T13:25+0500

2021-04-12T13:39+0500

школьники

происшествия

наманганская область

ребенок

смерть

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/04/0c/18280055_0:451:2727:1985_1920x0_80_0_0_a9d5e6622fdc5002436a3743e4c8d744.jpg

ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. В Наманганской области обнаружено тело Асатуллаевой М.С., которая пропала без вести.Произошло все в в Чартакском районе. Девочка пошла утром в школу и так и не вернулась домой.Ее отец, Мамадалиев С.А., обратился в районную прокуратуру 5 апреля. Мужчина просил правоохранителей помочь с поисками ребенка.Началось расследование. Полицейские провели обыск в доме, составили документы, взялись за поиски. Бездыханное тело нашли 6 апреля возле моста, проходящего через канал "Катта Наманган". На нем не было признаков телесных повреждений.Затем появился первый подозреваемый. Полиция установила, что 5 апреля в 10.30 утра ребенка из школы забрала супруга брата Кадыржанова Ф.К.В какой-то момент 22-летняя сноха столкнула девочку в канал. Сейчас подозреваемая задержана.Расследование продолжается.

https://uz.sputniknews.ru/20210405/v-namangane-rebenok-pogib-ot-ojogov-v-detskom-sadu-18146315.html

наманганская область

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

школьники, наманганская область, ребенок, смерть