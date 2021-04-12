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https://uz.sputniknews.ru/20210412/naydeno-telo-propavshey-bez-vesti-shkolnitsy--ee-iskali-nedelyu-18279920.html
Найдено тело пропавшей без вести школьницы — ее убила "родственница"
Найдено тело пропавшей без вести школьницы — ее убила "родственница"
ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. В Наманганской области обнаружено тело Асатуллаевой М.С., которая пропала без вести.
2021-04-12T13:25+0500
2021-04-12T13:25+0500
2021-04-12T13:39+0500
школьники
происшествия
наманганская область
ребенок
смерть
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ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. В Наманганской области обнаружено тело Асатуллаевой М.С., которая пропала без вести.Произошло все в в Чартакском районе. Девочка пошла утром в школу и так и не вернулась домой.Ее отец, Мамадалиев С.А., обратился в районную прокуратуру 5 апреля. Мужчина просил правоохранителей помочь с поисками ребенка.Началось расследование. Полицейские провели обыск в доме, составили документы, взялись за поиски. Бездыханное тело нашли 6 апреля возле моста, проходящего через канал "Катта Наманган". На нем не было признаков телесных повреждений.Затем появился первый подозреваемый. Полиция установила, что 5 апреля в 10.30 утра ребенка из школы забрала супруга брата Кадыржанова Ф.К.В какой-то момент 22-летняя сноха столкнула девочку в канал. Сейчас подозреваемая задержана.Расследование продолжается.
https://uz.sputniknews.ru/20210405/v-namangane-rebenok-pogib-ot-ojogov-v-detskom-sadu-18146315.html
наманганская область
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школьники, наманганская область, ребенок, смерть
Найдено тело пропавшей без вести школьницы — ее убила "родственница" 13:25 12.04.2021 (обновлено: 13:39 12.04.2021)
По данным следствия, ребенка столкнула в канал 22-летняя сноха. Сейчас подозреваемая задержана.
ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik.
В Наманганской области
обнаружено тело
Асатуллаевой М.С., которая пропала без вести.
Произошло все в в Чартакском районе. Девочка пошла утром в школу и так и не вернулась домой.
Ее отец, Мамадалиев С.А., обратился в районную прокуратуру 5 апреля. Мужчина просил правоохранителей помочь с поисками ребенка.
Началось расследование. Полицейские провели обыск в доме, составили документы, взялись за поиски.
Бездыханное тело нашли 6 апреля возле моста, проходящего через канал "Катта Наманган". На нем не было признаков телесных повреждений.
Тем не менее следователи предположили, что школьницу убили и завели уголовное дело по статье "Умышленное убийство" УК РУз.
Затем появился первый подозреваемый. Полиция установила, что 5 апреля в 10.30 утра ребенка из школы забрала супруга брата Кадыржанова Ф.К.
В какой-то момент 22-летняя сноха столкнула девочку в канал. Сейчас подозреваемая задержана.
Расследование продолжается.