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https://uz.sputniknews.ru/20210412/podstantsiyu-220-kv-s-tsifrovoy-sistemoy-upravleniya-postroyat-v-djizakskoy-oblasti-18275443.html
Подстанцию 220 кВ с цифровой системой управления построят в Джизакской области
Подстанцию 220 кВ с цифровой системой управления построят в Джизакской области
ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. Высоковольтная подстанция "Зафарабад" с современной цифровой системой управления будет построена в Джизакской области, сообщает
2021-04-12T11:49+0500
2021-04-12T11:49+0500
2021-04-12T11:52+0500
экономика
джизакская область
министерство энергетики
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. Высоковольтная подстанция "Зафарабад" с современной цифровой системой управления будет построена в Джизакской области, сообщает Министерство энергетики Узбекистана.АБР уже одобрил тендерную документацию, разработанную совместно с АО "Узэнергоинжиниринг", и дал согласие на объявление международного конкурса, в результате которого определится генподрядчик.Международный тендер будет объявлен в ближайшее время на сайте АО "Национальные электрические сети Узбекистана".Ранее в Минэнерго сообщили, что первая в республике крупная солнечная электростанция мощностью 100 МВт будет запущена уже в сентябре.
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джизакская область, министерство энергетики, узбекистан
Подстанцию 220 кВ с цифровой системой управления построят в Джизакской области 11:49 12.04.2021 (обновлено: 11:52 12.04.2021)
Генеральный подрядчик будет выбран в результате международного тендера.
ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik.
Высоковольтная подстанция "Зафарабад" с современной цифровой системой управления будет построена в Джизакской области,
сообщает
Министерство энергетики Узбекистана.
Поддержку при реализации этого проекта оказывает Азиатский банк развития.
АБР уже одобрил тендерную документацию, разработанную совместно с АО "Узэнергоинжиниринг", и дал согласие на объявление международного конкурса, в результате которого определится генподрядчик.
Международный тендер будет объявлен в ближайшее время на сайте АО "Национальные электрические сети Узбекистана".
Ранее в Минэнерго сообщили, что первая в республике крупная солнечная электростанция мощностью 100 МВт
будет запущена уже в сентябре
.