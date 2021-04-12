https://uz.sputniknews.ru/20210412/podstantsiyu-220-kv-s-tsifrovoy-sistemoy-upravleniya-postroyat-v-djizakskoy-oblasti-18275443.html

Подстанцию 220 кВ с цифровой системой управления построят в Джизакской области

Подстанцию 220 кВ с цифровой системой управления построят в Джизакской области

ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. Высоковольтная подстанция "Зафарабад" с современной цифровой системой управления будет построена в Джизакской области, сообщает

2021-04-12T11:49+0500

2021-04-12T11:49+0500

2021-04-12T11:52+0500

экономика

джизакская область

министерство энергетики

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. Высоковольтная подстанция "Зафарабад" с современной цифровой системой управления будет построена в Джизакской области, сообщает Министерство энергетики Узбекистана.АБР уже одобрил тендерную документацию, разработанную совместно с АО "Узэнергоинжиниринг", и дал согласие на объявление международного конкурса, в результате которого определится генподрядчик.Международный тендер будет объявлен в ближайшее время на сайте АО "Национальные электрические сети Узбекистана".Ранее в Минэнерго сообщили, что первая в республике крупная солнечная электростанция мощностью 100 МВт будет запущена уже в сентябре.

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джизакская область, министерство энергетики, узбекистан