Равшан Ирматов получил новую должность

ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. Равшан Ирматов назначен первым заместителем председателя Национального олимпийского комитета Узбекистана, сообщает пресс-служба НОК.Соответствующее решение было принято на внеочередной XXXVIII Генассамблее НОК. Кандидатуру Ирматова на должность первого зампредседателя предложил глава комитета Рустам Шаабдурахманов.Равшан Ирматов с февраля 2020-го был первым замминистра физической культуры и спорта. На минувшей неделе на базе Минспорта было создано Министерство туризма и спорта, главой которого стал Азиз Абдухакимов. Также Ирматов с июня 2019 года является первым зампредседателя Ассоциации футбола Узбекистана.Ирматов пообещал оправдать оказанное ему доверие."До настоящего времени мы шли к одной цели, несмотря на то, что работали в разных организациях. Я очень рад, что отныне мы будем работать вместе для реализации общих целей, во благо узбекского спорта", — заявил Ирматов.Он также выразил надежду, что представители Узбекистана порадуют родную страну победами на приближающихся Олимпийских играх в Токио.
Соответствующее решение было принято на внеочередной XXXVIII Генассамблее НОК.
ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. Равшан Ирматов назначен первым заместителем председателя Национального олимпийского комитета Узбекистана, сообщает пресс-служба НОК.
Соответствующее решение было принято на внеочередной XXXVIII Генассамблее НОК. Кандидатуру Ирматова на должность первого зампредседателя предложил глава комитета Рустам Шаабдурахманов.
Равшан Ирматов с февраля 2020-го был первым замминистра физической культуры и спорта. На минувшей неделе на базе Минспорта было создано Министерство туризма и спорта, главой которого стал Азиз Абдухакимов. Также Ирматов с июня 2019 года является первым зампредседателя Ассоциации футбола Узбекистана.
"Участники XXXVIII Генассамблеи Национального олимпийского комитета Узбекистана единогласно поддержали кандидатуру Равшана Ирматова. Он был избран на пост первого заместителя председателя НОК", — говорится в публикации.
Ирматов пообещал оправдать оказанное ему доверие.
"До настоящего времени мы шли к одной цели, несмотря на то, что работали в разных организациях. Я очень рад, что отныне мы будем работать вместе для реализации общих целей, во благо узбекского спорта", — заявил Ирматов.
Он также выразил надежду, что представители Узбекистана порадуют родную страну победами на приближающихся Олимпийских играх в Токио.