https://uz.sputniknews.ru/20210412/ravshan-irmatov-poluchil-novuyu-doljnost-18280079.html

Равшан Ирматов получил новую должность

Равшан Ирматов получил новую должность

ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. Равшан Ирматов назначен первым заместителем председателя Национального олимпийского комитета Узбекистана, сообщает пресс-служба НОК.

2021-04-12T13:53+0500

2021-04-12T13:53+0500

2021-04-12T13:53+0500

спорт

равшан ирматов

национальный олимпийский комитет узбекистана

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/04/0c/18281579_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_6cbca9fc97598738878191a2134c4899.jpg

ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. Равшан Ирматов назначен первым заместителем председателя Национального олимпийского комитета Узбекистана, сообщает пресс-служба НОК.Соответствующее решение было принято на внеочередной XXXVIII Генассамблее НОК. Кандидатуру Ирматова на должность первого зампредседателя предложил глава комитета Рустам Шаабдурахманов.Равшан Ирматов с февраля 2020-го был первым замминистра физической культуры и спорта. На минувшей неделе на базе Минспорта было создано Министерство туризма и спорта, главой которого стал Азиз Абдухакимов. Также Ирматов с июня 2019 года является первым зампредседателя Ассоциации футбола Узбекистана.Ирматов пообещал оправдать оказанное ему доверие."До настоящего времени мы шли к одной цели, несмотря на то, что работали в разных организациях. Я очень рад, что отныне мы будем работать вместе для реализации общих целей, во благо узбекского спорта", — заявил Ирматов.Он также выразил надежду, что представители Узбекистана порадуют родную страну победами на приближающихся Олимпийских играх в Токио.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

равшан ирматов, национальный олимпийский комитет узбекистана