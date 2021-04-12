Секреты строительства самой неземной станции метро — "Космонавты"

Вся станция подчинена общей идее бесконечности и полета. Колонны, улетающие ввысь, керамические стены, переходящие от белого к черному, Млечный Путь под потолком — все это создает иллюзию совершенно парящей в воздухе конструкции. В своем творении архитектор сумел объединить и традиции древнего Востока, упомянув Улугбека как одного из первых астрономов, так и современные технологии, доступные на тот момент."Я понял: еще полметра — и колонна улетит": как архитектор Сутягин создал космос в метро >>Для каждого элемента декора требовались особые инструменты и передовые методы обработки. Все это превратило обычный объект транспортной инфраструктуры в неповторимый и самобытный архитектурный ансамбль. На станцию с удовольствием приезжают и ташкентцы, и туристы, и сами космонавты.Об истории создания самой грандиозной станции ташкентского метрополитена смотрите в нашем эксклюзивном видео.
Архитектор уникальной станции "Космонавты" Серго Сутягин рассказал Sputnik, как ему удалось вырваться из подземелья в бескрайний космос, на что пришлось пойти, чтобы реализовать задуманное, а что, к сожалению, так и не удалось воплотить в жизнь.
Вся станция подчинена общей идее бесконечности и полета. Колонны, улетающие ввысь, керамические стены, переходящие от белого к черному, Млечный Путь под потолком — все это создает иллюзию совершенно парящей в воздухе конструкции. В своем творении архитектор сумел объединить и традиции древнего Востока, упомянув Улугбека как одного из первых астрономов, так и современные технологии, доступные на тот момент.
Для каждого элемента декора требовались особые инструменты и передовые методы обработки. Все это превратило обычный объект транспортной инфраструктуры в неповторимый и самобытный архитектурный ансамбль. На станцию с удовольствием приезжают и ташкентцы, и туристы, и сами космонавты.
Об истории создания самой грандиозной станции ташкентского метрополитена смотрите в нашем эксклюзивном видео.