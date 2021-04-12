https://uz.sputniknews.ru/20210412/sekrety-stroitelstva-samoy-nezemnoy-stantsii-metro--kosmonavty-18280955.html

Секреты строительства самой неземной станции метро — "Космонавты"

Секреты строительства самой неземной станции метро — "Космонавты"

Вся станция подчинена общей идее бесконечности и полета. Колонны, улетающие ввысь, керамические стены, переходящие от белого к черному, Млечный Путь под

2021-04-12T14:37+0500

2021-04-12T14:37+0500

2021-04-12T16:10+0500

видео

ташкентский метрополитен

юрий гагарин

архитектура

космос

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Вся станция подчинена общей идее бесконечности и полета. Колонны, улетающие ввысь, керамические стены, переходящие от белого к черному, Млечный Путь под потолком — все это создает иллюзию совершенно парящей в воздухе конструкции. В своем творении архитектор сумел объединить и традиции древнего Востока, упомянув Улугбека как одного из первых астрономов, так и современные технологии, доступные на тот момент."Я понял: еще полметра — и колонна улетит": как архитектор Сутягин создал космос в метро >>Для каждого элемента декора требовались особые инструменты и передовые методы обработки. Все это превратило обычный объект транспортной инфраструктуры в неповторимый и самобытный архитектурный ансамбль. На станцию с удовольствием приезжают и ташкентцы, и туристы, и сами космонавты.Об истории создания самой грандиозной станции ташкентского метрополитена смотрите в нашем эксклюзивном видео.

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видео, ташкентский метрополитен, юрий гагарин, архитектура, космос