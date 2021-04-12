Совфед РФ и Сенат Узбекистана подпишут меморандум о контроле в сфере трудовой миграции

ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. Совет Федерации РФ и Сенат Олий Мажлиса Узбекистана подпишут меморандум о парламентском контроле в сфере трудовой миграции, сообщили в пресс-службе верхней палаты российского парламента.Встреча Матвиенко и Нарбаевой состоится в рамках официального визита председателя Сената Узбекистана в Россию по приглашению Совфеда. Ранее сообщалось, что визит в РФ делегации во главе с Танзилой Нарбаевой состоится 13-16 апреля.
Подписание состоится в ходе встречи спикера Совфеда Валентины Матвиенко с главой Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзилой Нарбаевой.
ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. Совет Федерации РФ и Сенат Олий Мажлиса Узбекистана подпишут меморандум о парламентском контроле в сфере трудовой миграции, сообщили в пресс-службе верхней палаты российского парламента.
"Тринадцатого апреля председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко проведет встречу с председателем Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Танзилой Нарбаевой. По итогам встречи планируется подписание меморандума между Советом Федерации и Сенатом Олий Мажлиса Республики Узбекистан о парламентском контроле в сфере трудовой миграции", — говорится в сообщении, которое цитирует РИА Новости.
Встреча Матвиенко и Нарбаевой состоится в рамках официального визита председателя Сената Узбекистана в Россию по приглашению Совфеда.