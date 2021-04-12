https://uz.sputniknews.ru/20210412/sovfed-rf-i-senat-uzbekistana-podpishut-memorandum-o-kontrole-v-sfere-trudovoy-migratsii-18285480.html

Совфед РФ и Сенат Узбекистана подпишут меморандум о контроле в сфере трудовой миграции

Совфед РФ и Сенат Узбекистана подпишут меморандум о контроле в сфере трудовой миграции

ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. Совет Федерации РФ и Сенат Олий Мажлиса Узбекистана подпишут меморандум о парламентском контроле в сфере трудовой миграции, сообщили

2021-04-12T15:48+0500

2021-04-12T15:48+0500

2021-04-12T16:03+0500

сенат олий мажлиса

политика

меморандум

совет федерации

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/04/0c/18285668_0:12:3072:1740_1920x0_80_0_0_cf7841c2ae90111221a737f821a9b152.jpg

ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. Совет Федерации РФ и Сенат Олий Мажлиса Узбекистана подпишут меморандум о парламентском контроле в сфере трудовой миграции, сообщили в пресс-службе верхней палаты российского парламента.Встреча Матвиенко и Нарбаевой состоится в рамках официального визита председателя Сената Узбекистана в Россию по приглашению Совфеда. Ранее сообщалось, что визит в РФ делегации во главе с Танзилой Нарбаевой состоится 13-16 апреля.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

сенат олий мажлиса, меморандум, совет федерации