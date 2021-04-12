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https://uz.sputniknews.ru/20210412/sovfed-rf-i-senat-uzbekistana-podpishut-memorandum-o-kontrole-v-sfere-trudovoy-migratsii-18285480.html
Совфед РФ и Сенат Узбекистана подпишут меморандум о контроле в сфере трудовой миграции
Совфед РФ и Сенат Узбекистана подпишут меморандум о контроле в сфере трудовой миграции
ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. Совет Федерации РФ и Сенат Олий Мажлиса Узбекистана подпишут меморандум о парламентском контроле в сфере трудовой миграции, сообщили
2021-04-12T15:48+0500
2021-04-12T16:03+0500
сенат олий мажлиса
политика
меморандум
совет федерации
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ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. Совет Федерации РФ и Сенат Олий Мажлиса Узбекистана подпишут меморандум о парламентском контроле в сфере трудовой миграции, сообщили в пресс-службе верхней палаты российского парламента.Встреча Матвиенко и Нарбаевой состоится в рамках официального визита председателя Сената Узбекистана в Россию по приглашению Совфеда. Ранее сообщалось, что визит в РФ делегации во главе с Танзилой Нарбаевой состоится 13-16 апреля.
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сенат олий мажлиса, меморандум, совет федерации

Совфед РФ и Сенат Узбекистана подпишут меморандум о контроле в сфере трудовой миграции

15:48 12.04.2021 (обновлено: 16:03 12.04.2021)
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© Sputnik / Алексей МайшевГерб и вывеска на здании Совета Федерации РФ
Герб и вывеска на здании Совета Федерации РФ - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.04.2021
© Sputnik / Алексей Майшев
Подписание состоится в ходе встречи спикера Совфеда Валентины Матвиенко с главой Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзилой Нарбаевой.
ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. Совет Федерации РФ и Сенат Олий Мажлиса Узбекистана подпишут меморандум о парламентском контроле в сфере трудовой миграции, сообщили в пресс-службе верхней палаты российского парламента.
"Тринадцатого апреля председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко проведет встречу с председателем Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Танзилой Нарбаевой. По итогам встречи планируется подписание меморандума между Советом Федерации и Сенатом Олий Мажлиса Республики Узбекистан о парламентском контроле в сфере трудовой миграции", — говорится в сообщении, которое цитирует РИА Новости.
Встреча Матвиенко и Нарбаевой состоится в рамках официального визита председателя Сената Узбекистана в Россию по приглашению Совфеда.
Ранее сообщалось, что визит в РФ делегации во главе с Танзилой Нарбаевой состоится 13-16 апреля.
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