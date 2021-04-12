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Стало известно, о чем принц Филипп напоследок попросил своего сына Чарльза
09:24 12.04.2021 (обновлено: 12:00 12.04.2021)
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© AP Photo / Matt DunhamКоролева Елизавета II, принц Чарльз и принц Филипп
© AP Photo / Matt Dunham
Принц Филипп, герцог Эдинбургский, умер в пятницу, 9 апреля, в возрасте 99 лет. Похороны пройдут 17 апреля.
ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. Незадолго до смерти принц Филипп, герцог Эдинбургский, просил своего сына Чарльза, принца Уэльского, позаботиться о матери.
И именно Чарльз должен возглавить монаршью семью, считал принц Филипп.
Эти указания старший наследник получил от отца несколько недель назад, когда тот лежал в больнице.
"В эмоциональной беседе у постели герцог (Эдинбургский) посоветовал принцу Чарльзу позаботиться о королеве, когда тот уйдет. Он также рассказал о том, как Чарльз должен вести королевскую семью в предстоящие годы", — рассказал королевский биограф Роберт Джобсон в интервью изданию The Sun.
Вот почему Чарльз выглядел таким опечаленным, покидая больницу, где лежал его отец, отмечает издание.
© AP Photo / Alberto PezzaliПринц Чарльз прибыл в лондонскую больницу, где проходит лечение его отец принц Филипп
Принц Чарльз прибыл в лондонскую больницу, где проходит лечение его отец принц Филипп
© AP Photo / Alberto Pezzali
Принц Филипп, герцог Эдинбургский, умер в пятницу, 9 апреля, в возрасте 99 лет. Похороны пройдут 17 апреля.
На них будет также присутствовать принц Гарри. Сообщается, что он уже прибыл в Британию. Его беременная супруга Меган Маркл осталась дома в США по предписанию врача.
Выступая с обращением, четверо детей Елизаветы II и принца Филиппа поделились, что вся семья тяжело переживает утрату.
© AP PhotoПринц Чарльз выступил перед прессой с официальным обращением после смерти своего отца принца Филиппа
Принц Чарльз выступил перед прессой с официальным обращением после смерти своего отца принца Филиппа
© AP Photo
Наследники отметили, что отец всегда был для них учителем, сторонником и критиком, который объединял семью.
Сейчас в Великобритании объявлен национальный траур.