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https://uz.sputniknews.ru/20210412/stalo-izvestno-o-chem-prints-filipp-naposledok-poprosil-svoego-syna-charlza-18270492.html
Стало известно, о чем принц Филипп напоследок попросил своего сына Чарльза
Стало известно, о чем принц Филипп напоследок попросил своего сына Чарльза
ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. Незадолго до смерти принц Филипп, герцог Эдинбургский, просил своего сына Чарльза, принца Уэльского, позаботиться о матери.
2021-04-12T09:24+0500
2021-04-12T12:00+0500
в мире
принц
королева елизавета
больница
смерть
королевская семья
великобритания
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ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. Незадолго до смерти принц Филипп, герцог Эдинбургский, просил своего сына Чарльза, принца Уэльского, позаботиться о матери.И именно Чарльз должен возглавить монаршью семью, считал принц Филипп.Эти указания старший наследник получил от отца несколько недель назад, когда тот лежал в больнице. Вот почему Чарльз выглядел таким опечаленным, покидая больницу, где лежал его отец, отмечает издание.Принц Филипп, герцог Эдинбургский, умер в пятницу, 9 апреля, в возрасте 99 лет. Похороны пройдут 17 апреля. На них будет также присутствовать принц Гарри. Сообщается, что он уже прибыл в Британию. Его беременная супруга Меган Маркл осталась дома в США по предписанию врача.Выступая с обращением, четверо детей Елизаветы II и принца Филиппа поделились, что вся семья тяжело переживает утрату. Наследники отметили, что отец всегда был для них учителем, сторонником и критиком, который объединял семью.Сейчас в Великобритании объявлен национальный траур.
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принц, королева елизавета, больница, смерть, королевская семья, великобритания

Стало известно, о чем принц Филипп напоследок попросил своего сына Чарльза

09:24 12.04.2021 (обновлено: 12:00 12.04.2021)
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© AP Photo / Matt DunhamКоролева Елизавета II, принц Чарльз и принц Филипп
Королева Елизавета II, принц Чарльз и принц Филипп - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.04.2021
© AP Photo / Matt Dunham
Принц Филипп, герцог Эдинбургский, умер в пятницу, 9 апреля, в возрасте 99 лет. Похороны пройдут 17 апреля.
ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. Незадолго до смерти принц Филипп, герцог Эдинбургский, просил своего сына Чарльза, принца Уэльского, позаботиться о матери.
И именно Чарльз должен возглавить монаршью семью, считал принц Филипп.
Эти указания старший наследник получил от отца несколько недель назад, когда тот лежал в больнице.
"В эмоциональной беседе у постели герцог (Эдинбургский) посоветовал принцу Чарльзу позаботиться о королеве, когда тот уйдет. Он также рассказал о том, как Чарльз должен вести королевскую семью в предстоящие годы", — рассказал королевский биограф Роберт Джобсон в интервью изданию The Sun.
Вот почему Чарльз выглядел таким опечаленным, покидая больницу, где лежал его отец, отмечает издание.
© AP Photo / Alberto PezzaliПринц Чарльз прибыл в лондонскую больницу, где проходит лечение его отец принц Филипп
Принц Чарльз прибыл в лондонскую больницу, где проходит лечение его отец принц Филипп - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.04.2021
Принц Чарльз прибыл в лондонскую больницу, где проходит лечение его отец принц Филипп
© AP Photo / Alberto Pezzali
Принц Филипп, герцог Эдинбургский, умер в пятницу, 9 апреля, в возрасте 99 лет. Похороны пройдут 17 апреля.
На них будет также присутствовать принц Гарри. Сообщается, что он уже прибыл в Британию. Его беременная супруга Меган Маркл осталась дома в США по предписанию врача.
Выступая с обращением, четверо детей Елизаветы II и принца Филиппа поделились, что вся семья тяжело переживает утрату.
© AP PhotoПринц Чарльз выступил перед прессой с официальным обращением после смерти своего отца принца Филиппа
Принц Чарльз выступил перед прессой с официальным обращением после смерти своего отца принца Филиппа - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.04.2021
Принц Чарльз выступил перед прессой с официальным обращением после смерти своего отца принца Филиппа
© AP Photo
Наследники отметили, что отец всегда был для них учителем, сторонником и критиком, который объединял семью.
Сейчас в Великобритании объявлен национальный траур.
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