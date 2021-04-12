https://uz.sputniknews.ru/20210412/stalo-izvestno-o-chem-prints-filipp-naposledok-poprosil-svoego-syna-charlza-18270492.html

Стало известно, о чем принц Филипп напоследок попросил своего сына Чарльза

Стало известно, о чем принц Филипп напоследок попросил своего сына Чарльза

ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. Незадолго до смерти принц Филипп, герцог Эдинбургский, просил своего сына Чарльза, принца Уэльского, позаботиться о матери.

2021-04-12T09:24+0500

2021-04-12T09:24+0500

2021-04-12T12:00+0500

в мире

принц

королева елизавета

больница

смерть

королевская семья

великобритания

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ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. Незадолго до смерти принц Филипп, герцог Эдинбургский, просил своего сына Чарльза, принца Уэльского, позаботиться о матери.И именно Чарльз должен возглавить монаршью семью, считал принц Филипп.Эти указания старший наследник получил от отца несколько недель назад, когда тот лежал в больнице. Вот почему Чарльз выглядел таким опечаленным, покидая больницу, где лежал его отец, отмечает издание.Принц Филипп, герцог Эдинбургский, умер в пятницу, 9 апреля, в возрасте 99 лет. Похороны пройдут 17 апреля. На них будет также присутствовать принц Гарри. Сообщается, что он уже прибыл в Британию. Его беременная супруга Меган Маркл осталась дома в США по предписанию врача.Выступая с обращением, четверо детей Елизаветы II и принца Филиппа поделились, что вся семья тяжело переживает утрату. Наследники отметили, что отец всегда был для них учителем, сторонником и критиком, который объединял семью.Сейчас в Великобритании объявлен национальный траур.

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принц, королева елизавета, больница, смерть, королевская семья, великобритания