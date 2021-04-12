https://uz.sputniknews.ru/20210412/tamojenniki-presekli-kontrabandu-krupnoy-partii-lekarstvennyx-preparatov--18293088.html

Таможенники пресекли контрабанду крупной партии лекарственных препаратов

Таможенники пресекли контрабанду крупной партии лекарственных препаратов

ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. Таможенники пресекли незаконный оборот лекарственных средств на 46,1 миллиона сумов, передает УзА ссылаясь на пресс-службу

2021-04-12T20:55+0500

2021-04-12T20:55+0500

2021-04-12T20:55+0500

происшествия

андижанская область

таможенники

лекарства

государственный таможенный комитет

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/198/83/1988376_0:207:3872:2385_1920x0_80_0_0_5cf0a364f882d5435bda6df8108da545.jpg

ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. Таможенники пресекли незаконный оборот лекарственных средств на 46,1 миллиона сумов, передает УзА ссылаясь на пресс-службу Государственного таможенного комитета Узбекистана.Спецоперация была проведена в Андижанской области. Сотрудники отдела по борьбе с контрабандой и таможенного аудита областного управления остановили и в установленном порядке досмотрели автомобиль марки "Lacetti". Внутри обнаружили 365 коробок лекарственных препаратов трех наименований без соответствующих документов. Общая сумма товара негарантированного качества — 46,1 миллиона сумов.Сотрудники таможенных органов продолжают следственные действия.

https://uz.sputniknews.ru/20201124/Kazakhstan-nameren-zapretit-eksport-nekotorykh-lekarstv-15467712.html

андижанская область

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

андижанская область, таможенники, лекарства, государственный таможенный комитет