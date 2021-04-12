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Происшествия
https://uz.sputniknews.ru/20210412/tamojenniki-presekli-kontrabandu-krupnoy-partii-lekarstvennyx-preparatov--18293088.html
Таможенники пресекли контрабанду крупной партии лекарственных препаратов
Таможенники пресекли контрабанду крупной партии лекарственных препаратов
ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. Таможенники пресекли незаконный оборот лекарственных средств на 46,1 миллиона сумов, передает УзА ссылаясь на пресс-службу
2021-04-12T20:55+0500
2021-04-12T20:55+0500
происшествия
андижанская область
таможенники
лекарства
государственный таможенный комитет
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ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. Таможенники пресекли незаконный оборот лекарственных средств на 46,1 миллиона сумов, передает УзА ссылаясь на пресс-службу Государственного таможенного комитета Узбекистана.Спецоперация была проведена в Андижанской области. Сотрудники отдела по борьбе с контрабандой и таможенного аудита областного управления остановили и в установленном порядке досмотрели автомобиль марки "Lacetti". Внутри обнаружили 365 коробок лекарственных препаратов трех наименований без соответствующих документов. Общая сумма товара негарантированного качества — 46,1 миллиона сумов.Сотрудники таможенных органов продолжают следственные действия.
https://uz.sputniknews.ru/20201124/Kazakhstan-nameren-zapretit-eksport-nekotorykh-lekarstv-15467712.html
андижанская область
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андижанская область, таможенники, лекарства, государственный таможенный комитет

Таможенники пресекли контрабанду крупной партии лекарственных препаратов

20:55 12.04.2021
152
© Flickr / Alex DoddТаблетки амфетамина.
Таблетки амфетамина. - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.04.2021
© Flickr / Alex Dodd
Внутри остановленного авто таможенники обнаружили 365 коробок лекарственных препаратов трех наименований без соответствующих документов.
ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. Таможенники пресекли незаконный оборот лекарственных средств на 46,1 миллиона сумов, передает УзА ссылаясь на пресс-службу Государственного таможенного комитета Узбекистана.
Спецоперация была проведена в Андижанской области. Сотрудники отдела по борьбе с контрабандой и таможенного аудита областного управления остановили и в установленном порядке досмотрели автомобиль марки "Lacetti".
Внутри обнаружили 365 коробок лекарственных препаратов трех наименований без соответствующих документов. Общая сумма товара негарантированного качества — 46,1 миллиона сумов.
Фармацевтическая фабрика - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.11.2020
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