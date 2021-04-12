Таможенники пресекли контрабанду крупной партии лекарственных препаратов

ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. Таможенники пресекли незаконный оборот лекарственных средств на 46,1 миллиона сумов, передает УзА ссылаясь на пресс-службу Государственного таможенного комитета Узбекистана.Спецоперация была проведена в Андижанской области. Сотрудники отдела по борьбе с контрабандой и таможенного аудита областного управления остановили и в установленном порядке досмотрели автомобиль марки "Lacetti". Внутри обнаружили 365 коробок лекарственных препаратов трех наименований без соответствующих документов. Общая сумма товара негарантированного качества — 46,1 миллиона сумов.Сотрудники таможенных органов продолжают следственные действия.
Внутри остановленного авто таможенники обнаружили 365 коробок лекарственных препаратов трех наименований без соответствующих документов.
ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. Таможенники пресекли незаконный оборот лекарственных средств на 46,1 миллиона сумов, передает УзА ссылаясь на пресс-службу Государственного таможенного комитета Узбекистана.
Спецоперация была проведена в Андижанской области. Сотрудники отдела по борьбе с контрабандой и таможенного аудита областного управления остановили и в установленном порядке досмотрели автомобиль марки "Lacetti".
Внутри обнаружили 365 коробок лекарственных препаратов трех наименований без соответствующих документов. Общая сумма товара негарантированного качества — 46,1 миллиона сумов.