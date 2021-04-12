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Украина обвинила Россию XIII века в "краже" Ильи Муромца и Добрыни Никитича
Украина обвинила Россию XIII века в "краже" Ильи Муромца и Добрыни Никитича
ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. Украинские историки и филологи считают, что Россия "украла" знаменитых трех богатырей, передает телеканал "24tv.ua".
2021-04-12T08:32+0500
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ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. Украинские историки и филологи считают, что Россия "украла" знаменитых трех богатырей, передает телеканал "24tv.ua".Что же с ними не так? Эксперты убеждены, что старшего героя былин — Илью Муромца — звали вовсе и не так, а Илья Чобитько или Илья Муровец.Богатырь якобы был родом из деревни Моровск (когда-то назвалась Муромском), которая находится под украинским Черниговым, а не из села Карачарово под российским Муромом.Далее историки заявили, что Алешу Поповича на самом деле звали Олешко и был он не боярских, а рыцарских кровей. Родился он, разумеется, тоже в Украине (в городе Пирятин на Полтавщине), а не России (Ростов).Авторы публикации считают, что в былины передавались на землях будущей Украины "из уст в уста", а Московское княжество попросту в какой-то момент "присвоило" себе трех богатырей.
https://uz.sputniknews.ru/20210331/borsch--nash-kak-vlasti-ukrainy-vvyazali-edu-v-kulturnuyu-voynu-18063247.html
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сказка, искусство, украина

Украина обвинила Россию XIII века в "краже" Ильи Муромца и Добрыни Никитича

08:32 12.04.2021 (обновлено: 08:34 12.04.2021)
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© Sputnik / Э. КоганРепродукция картины русского художника Виктора Михайловича Васнецова (1848-1926) "Три богатыря". Оригинал находится в Государственной Третьяковской галерее.
Репродукция картины русского художника Виктора Михайловича Васнецова (1848-1926) Три богатыря. Оригинал находится в Государственной Третьяковской галерее. - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.04.2021
© Sputnik / Э. Коган
Под "раздачу" попал и Алеша Попович. Украина считает, что в свое время Московское княжество попросту "присвоило" себе трех богатырей.
ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. Украинские историки и филологи считают, что Россия "украла" знаменитых трех богатырей, передает телеканал "24tv.ua".
Что же с ними не так? Эксперты убеждены, что старшего героя былин — Илью Муромца — звали вовсе и не так, а Илья Чобитько или Илья Муровец.
Богатырь якобы был родом из деревни Моровск (когда-то назвалась Муромском), которая находится под украинским Черниговым, а не из села Карачарово под российским Муромом.
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Далее историки заявили, что Алешу Поповича на самом деле звали Олешко и был он не боярских, а рыцарских кровей.
Родился он, разумеется, тоже в Украине (в городе Пирятин на Полтавщине), а не России (Ростов).
Великий богатырь Добрыня Никитич, по мнению украинских специалистов, был "воеводой князя Владимира Великого" — князя Киевской Руси, а раз "Киевской", то и богатырь на самом деле — герой украинского эпоса.
Авторы публикации считают, что в былины передавались на землях будущей Украины "из уст в уста", а Московское княжество попросту в какой-то момент "присвоило" себе трех богатырей.
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