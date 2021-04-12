Украина обвинила Россию XIII века в "краже" Ильи Муромца и Добрыни Никитича

ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. Украинские историки и филологи считают, что Россия "украла" знаменитых трех богатырей, передает телеканал "24tv.ua".Что же с ними не так? Эксперты убеждены, что старшего героя былин — Илью Муромца — звали вовсе и не так, а Илья Чобитько или Илья Муровец.Богатырь якобы был родом из деревни Моровск (когда-то назвалась Муромском), которая находится под украинским Черниговым, а не из села Карачарово под российским Муромом.Далее историки заявили, что Алешу Поповича на самом деле звали Олешко и был он не боярских, а рыцарских кровей. Родился он, разумеется, тоже в Украине (в городе Пирятин на Полтавщине), а не России (Ростов).Авторы публикации считают, что в былины передавались на землях будущей Украины "из уст в уста", а Московское княжество попросту в какой-то момент "присвоило" себе трех богатырей.
Далее историки заявили, что Алешу Поповича на самом деле звали Олешко и был он не боярских, а рыцарских кровей.
Родился он, разумеется, тоже в Украине (в городе Пирятин на Полтавщине), а не России (Ростов).
Великий богатырь Добрыня Никитич, по мнению украинских специалистов, был "воеводой князя Владимира Великого" — князя Киевской Руси, а раз "Киевской", то и богатырь на самом деле — герой украинского эпоса.
Авторы публикации считают, что в былины передавались на землях будущей Украины "из уст в уста", а Московское княжество попросту в какой-то момент "присвоило" себе трех богатырей.