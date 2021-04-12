https://uz.sputniknews.ru/20210412/ukraina-obvinila-rossiyu-v-kraje-ili-muromtsa-i-dobryni-nikiticha-18269963.html

Украина обвинила Россию XIII века в "краже" Ильи Муромца и Добрыни Никитича

Украина обвинила Россию XIII века в "краже" Ильи Муромца и Добрыни Никитича

ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. Украинские историки и филологи считают, что Россия "украла" знаменитых трех богатырей, передает телеканал "24tv.ua".

2021-04-12T08:32+0500

2021-04-12T08:32+0500

2021-04-12T08:34+0500

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ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. Украинские историки и филологи считают, что Россия "украла" знаменитых трех богатырей, передает телеканал "24tv.ua".Что же с ними не так? Эксперты убеждены, что старшего героя былин — Илью Муромца — звали вовсе и не так, а Илья Чобитько или Илья Муровец.Богатырь якобы был родом из деревни Моровск (когда-то назвалась Муромском), которая находится под украинским Черниговым, а не из села Карачарово под российским Муромом.Далее историки заявили, что Алешу Поповича на самом деле звали Олешко и был он не боярских, а рыцарских кровей. Родился он, разумеется, тоже в Украине (в городе Пирятин на Полтавщине), а не России (Ростов).Авторы публикации считают, что в былины передавались на землях будущей Украины "из уст в уста", а Московское княжество попросту в какой-то момент "присвоило" себе трех богатырей.

https://uz.sputniknews.ru/20210331/borsch--nash-kak-vlasti-ukrainy-vvyazali-edu-v-kulturnuyu-voynu-18063247.html

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