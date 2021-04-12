https://uz.sputniknews.ru/20210412/v-parlamente-shotlandii-mojet-poyavitsya-spiker-putina-18274353.html

В парламенте Шотландии может появиться "спикер Путина"

В парламенте Шотландии может появиться "спикер Путина"

Особое беспокойство юнионистов вызывает грядущее избрание нового состава парламента Шотландии (неофициально именуемого холируд).

2021-04-12T11:10+0500

2021-04-12T11:10+0500

2021-04-12T11:10+0500

колумнисты

ес

brexit

шотландия

референдум

лондон

европа

великобритания

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/04/0c/18273938_0:1812:2048:2964_1920x0_80_0_0_41d98d65173c2f67e49108134fa7f7e4.jpg

Особое беспокойство юнионистов вызывает грядущее избрание нового состава парламента Шотландии (неофициально именуемого холируд). Все уже свыклись с мыслью о том, что тамошние сепаратисты снова получат большинство и сохранят власть в своих руках, но больше всего Лондон волнуется из-за резкого роста сторонников отделения региона и споров о проведении второго референдума о независимости Шотландии.Напомним, первый референдум состоялся осенью 2014 года, и тогда 55% населения региона проголосовали за сохранение единого государства. Однако Brexit изменил многое. Поскольку большинство шотландцев хотели остаться в Евросоюзе (да и сейчас 65% проголосовали бы за это), выход Британии из этого объединения вызвал рост сепаратистских настроений. Прошлым летом впервые в истории все опросы начали показывать преимущество сторонников независимости над юнионистами.Если к началу прошлого года они колебались в районе 40-45%, то уже осенью приближались к 60%, а отрыв от ближайшего конкурента достиг 40%. Эти опросы свидетельствовали о том, что в мае сепаратисты должны показать рекордный результат и сформировать абсолютное однопартийное большинство в региональном парламенте, получив очень прочный мандат для начала переговоров с британским правительством о проведении нового референдума. На этот раз с гораздо большими шансами на успех.Однако в дело вмешались личные разбирательства и политическая вендетта. Руководство ШНП потряс мощный скандал, который обернулся появлением потенциального конкурента на политическом поле, где эта партия десятилетиями была абсолютным монополистом.Истоки скандала лежат в 2017-м. К концу того года, то есть в разгар общемирового движения MeeToo, против "отца шотландского референдума" Алекса Салмонда были выдвинуты обвинения в сексуальных домогательствах. Исполнив эту миссию, он в 2014 году с почетом ушел в отставку с поста лидера партии, передав бразды правления там и, соответственно, пост первого министра своей помощнице Николе Старджен.Тем поразительнее стало громогласное обвинение в адрес Старджен из уст ее бывшего покровителя. Салмонд вынужден был на протяжении двух с половиной лет бороться в судах и даже арестовывался по обвинению в изнасилованиях. В конечном итоге в марте прошлого года бывший лидер Шотландии был полностью оправдан судом. Салмонд заявил, что обвинения против него были сфабрикованы высокопоставленным руководством его партии, и пообещал наказать виновных.Начало нынешнего года прошло в Шотландии под знаком разбирательства между Салмондом и руководством ШНП. В ходе расследования выяснилось, что Старджен нарушила установленные для чиновников правила поведения и к тому же солгала под присягой (она доказывает, что просто "забыла" некоторые моменты их отношений с ее бывшим ментором). Однако 23 марта она устояла на посту первого министра после попытки объявить ей вотум недоверия в парламенте.И что более всего тревожит сторонников независимой Шотландии, по мере развития разбирательств между Салмондом и Старджен медленно пополз вниз и уровень одобрения этой идеи. Если еще в декабре преимущество сепаратистов над юнионистами составляло более десяти процентов, то сейчас эти показатели выровнялись.И вот тут-то Салмонд потряс до основания политический мир региона. Двадцать шестого марта (то есть всего за полтора месяца до выборов) он публично объявил о создании новой партии, которую назвал "Альба", или — в шотландском произношении — "Алаба" (Alba — это, собственно, самоназвание Шотландии на кельтском языке). Казалось бы, новая политическая организация, появившаяся из ниоткуда перед самым окончанием регистрации кандидатов на выборы, не имеющая своей структуры и местных ячеек, не должна обеспокоить устоявшиеся партии. Однако популярность и узнаваемость Салмонда в рядах базового электората некогда возглавляемой им ШНП настолько высоки, что он сразу стал головной болью для команды Старджен."Альба" призывает своих избирателей по мажоритарным округам голосовать за ШНП, а по пропорциональным спискам — за своих кандидатов. Главной же целью новой партии на этих выборах объявлено создание "супербольшинства" для сторонников повторного референдума о независимости. То есть Салмонд пытается представить себя не в роли раскольника, отбирающего голоса у сепаратистов, а в качестве силы, которая поможет ШНП в достижении святой для любого шотландского националиста цели — независимости от Великобритании.А это значит, что у "Альбы" может появиться заветная "золотая акция", без которой Старджен будет повязана по рукам и ногам.Но даже если этот амбициозный план Салмонда не сработает на нынешних выборах, в ШНП понимают угрозу своему будущему с появлением на ее политическом фланге еще более радикальной политсилы, которая постоянно будет требовать проведения немедленного референдума о независимости. Примерно такую же роль в Британии сыграла Партия независимости Найджела Фараджа. Так и не проведя ни разу в парламент страны ни одного депутата, она создала постоянную электоральную угрозу консерваторам, что вынудило их согласиться на референдум по Brexit. Итог мы все знаем.Именно поэтому сейчас брошены колоссальные ресурсы на дискредитацию Салмонда. И было бы очень странно, если бы в Британии в качестве главного "аргумента" против кого-то не использовали "русскую карту". Бывший лидер ШНП с осени 2017 года ведет свое телешоу, которое демонстрирует канал RT (видимо, совсем не случайно фейковые обвинения против политика появились почти сразу после запуска этого шоу). Вот критики Салмонда и набросились на него, обвиняя в "получении денег от Кремля".В среду на радио BBC в программе "Доброе утро, Шотландия" ведущий атаковал Салмонда вопросом, считает ли тот, что Скрипалей отравила Россия. А еще он (подумайте, какое святотатство!) назвал "смехотворными" обвинения по поводу вмешательства России в первый референдум о независимости Шотландии. Резонные просьбы Салмонда представить хоть какое-то доказательство также посчитали "распространением линии Путина". А шотландские политики из разных лагерей бьют тревогу: "Алекс Салмонд может стать спикером Путина в холируде.Главное, никто из критиков не может пояснить, на чьей же стороне играет Кремль — сторонники сохранения единства Британии, указывая на Салмонда, говорят, что на стороне сепаратистов. А сепаратисты указывают на известного британского политика Джорджа Галлоуэя, чье ток-шоу также выходит в российском агентстве Sputnik. Поскольку тот возглавил партию за сохранение Шотландии в составе Британии, можно обвинить Россию и в борьбе за единство Альбиона.Сейчас Галлоуэй вызвал на предвыборные дебаты Салмонда, а известнейший британский телеведущий Эндрю Нил выразил готовность провести их. Политический редактор шотландской газеты The Daily Record Пол Хатчеон в этой связи требует, чтобы первый же вопрос обоим политикам снова был о Скрипалях. Похоже, в Британии нашли свой аналог извечному украинскому вопросу "чей Крым?". Ответишь на него "неправильно" с точки зрения истеблишмента или, не дай бог, потребуешь доказательств — и получи ярлык "агента Кремля". Дальше можно уже не спорить.А значит, с годами поддержка будет нарастать. С этой тенденцией Лондону придется считаться. Вечно списывать проблемы единства Великобритании на "происки России" не получится.Источник: РИА Новости

https://uz.sputniknews.ru/20210102/Evrosoyuz-pomozhet-Shotlandii-v-borbe-za-nezavisimost-15719774.html

https://uz.sputniknews.ru/20210303/Evropa-nashla-vinovnogo-v-svoikh-problemakh-16115457.html

https://uz.sputniknews.ru/20210217/16023688.html

https://uz.sputniknews.ru/20210112/Britantsy-trebuyut-prekratite-pritvoryatsya-velikoy-derzhavoy-15765214.html

https://uz.sputniknews.ru/20201230/Evrosoyuz-podpisal-soglashenie-o-sotrudnichestve-s-Velikobritaniey-posle-Brexit-15707991.html

https://uz.sputniknews.ru/20201228/Ne-spastis-Velikobritaniya-obrekla-na-stradaniya-milliony-grazhdan-Rossii-15688963.html

ес

шотландия

лондон

европа

великобритания

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Владимир Корнилов https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/462/55/4625503_278:0:927:649_100x100_80_0_0_ff00655489dd914011d5130dcbd2216c.jpg

Владимир Корнилов https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/462/55/4625503_278:0:927:649_100x100_80_0_0_ff00655489dd914011d5130dcbd2216c.jpg

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Владимир Корнилов https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/462/55/4625503_278:0:927:649_100x100_80_0_0_ff00655489dd914011d5130dcbd2216c.jpg

ес, brexit, шотландия, референдум, лондон, европа, великобритания