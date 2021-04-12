https://uz.sputniknews.ru/20210412/v-surxandare-perestroili-za-96-mlrd-sumov-most-kotoryy-vozveli-ranee-za-65-mlrd-18285253.html

В Сурхандарье перестроили за 9,6 млрд сумов мост, который открыли два года назад

В Сурхандарье перестроили за 9,6 млрд сумов мост, который открыли два года назад

ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. В Кумкурганском районе Сурхандарьинской области перестроили мост, который возвели чуть более двух лет назад.

2021-04-12T15:50+0500

2021-04-12T15:50+0500

2021-04-12T16:05+0500

общество

мост

сурхандарьинская область

строительство

деньги

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ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. В Кумкурганском районе Сурхандарьинской области перестроили мост, который возвели чуть более двух лет назад.Тогда на проект выделили 6,5 миллиарда сумов. Однако конструкция просела буквально всего ничего после введения в эксплуатацию. Нарушения были выявлены в области опорных столбов и верхних плит. Впрочем некоторые чиновники утверждали, что всему виной — селевые потоки.Прокуратура между тем возложила вину на компанию-подрядчика — ООО Baxrom Universal. Утверждалось, что работы, предусмотренные соглашением, были недовыполнены. Теперь же на реконструкцию потратили еще 9,6 миллиарда сумов, сообщает телеканал Mening yurtim. Если после введения в эксплуатацию будут выявлены какие-то новые проблемы, подрядчик будет обязан их решить.

https://uz.sputniknews.ru/20210401/v-samarkande-iz-za-dojdey-razrushilsya-most-soedinyayuschiy-dve-maxalli-18103271.html

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мост, сурхандарьинская область, строительство, деньги