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https://uz.sputniknews.ru/20210412/v-surxandare-perestroili-za-96-mlrd-sumov-most-kotoryy-vozveli-ranee-za-65-mlrd-18285253.html
В Сурхандарье перестроили за 9,6 млрд сумов мост, который открыли два года назад
В Сурхандарье перестроили за 9,6 млрд сумов мост, который открыли два года назад
ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. В Кумкурганском районе Сурхандарьинской области перестроили мост, который возвели чуть более двух лет назад.
2021-04-12T15:50+0500
2021-04-12T15:50+0500
2021-04-12T16:05+0500
общество
мост
сурхандарьинская область
строительство
деньги
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ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. В Кумкурганском районе Сурхандарьинской области перестроили мост, который возвели чуть более двух лет назад.Тогда на проект выделили 6,5 миллиарда сумов. Однако конструкция просела буквально всего ничего после введения в эксплуатацию. Нарушения были выявлены в области опорных столбов и верхних плит. Впрочем некоторые чиновники утверждали, что всему виной — селевые потоки.Прокуратура между тем возложила вину на компанию-подрядчика — ООО Baxrom Universal. Утверждалось, что работы, предусмотренные соглашением, были недовыполнены. Теперь же на реконструкцию потратили еще 9,6 миллиарда сумов, сообщает телеканал Mening yurtim. Если после введения в эксплуатацию будут выявлены какие-то новые проблемы, подрядчик будет обязан их решить.
https://uz.sputniknews.ru/20210401/v-samarkande-iz-za-dojdey-razrushilsya-most-soedinyayuschiy-dve-maxalli-18103271.html
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мост, сурхандарьинская область, строительство, деньги
В Сурхандарье перестроили за 9,6 млрд сумов мост, который открыли два года назад 15:50 12.04.2021 (обновлено: 16:05 12.04.2021)
Конструкция с уже скандальной репутацией расположена на 76-м км автодороги "Дарбанд — Бойсун — Элбаён".
ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. В Кумкурганском районе Сурхандарьинской области перестроили мост, который возвели чуть более двух лет назад.
Тогда на проект выделили 6,5 миллиарда сумов. Однако конструкция просела буквально всего ничего после введения в эксплуатацию.
Нарушения были выявлены в области опорных столбов и верхних плит. Впрочем некоторые чиновники утверждали, что всему виной — селевые потоки.
Прокуратура между тем возложила вину на компанию-подрядчика — ООО Baxrom Universal. Утверждалось, что работы, предусмотренные соглашением, были недовыполнены.
Теперь же на реконструкцию потратили еще 9,6 миллиарда сумов,
сообщает
телеканал Mening yurtim.
Строительные работы велись местной компанией Xushboq-Ali-Angor. Опоры возвели новые, а дно коллектора и берега под мостом забетонировали.
Если после введения в эксплуатацию будут выявлены какие-то новые проблемы, подрядчик будет обязан их решить.