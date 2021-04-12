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https://uz.sputniknews.ru/20210412/v-tashkente-moshennitsa-obmanula-mujchinu-na-99-tys-18286753.html
В Ташкенте мошенница обманула мужчину на $9,9 тыс.
В Ташкенте мошенница обманула мужчину на $9,9 тыс.
ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. В Ташкенте молодой мужчина доверился мошеннице и потерял почти десять тысяч долларов, сообщает Главное управление внутренних дел
2021-04-12T16:48+0500
2021-04-12T16:48+0500
2021-04-12T16:50+0500
происшествия
мошенница
гувд ташкента
мошенничество
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ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. В Ташкенте молодой мужчина доверился мошеннице и потерял почти десять тысяч долларов, сообщает Главное управление внутренних дел (ГУВД) столицы.По данным пресс-службы, 28-летний Элнур А. заявил, что в марте 2019 года 48-летняя Фазилия М. пообещала ему работу в Латвии и взяла 9,9 тысячи долларов.Слово она так и не сдержала. Деньги потратила на свои нужды.Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 168 ("Мошенничество") УК Узбекистана.Подобные случаи не редкость в Узбекистане. В марте в Ташкенте раскрыли фирму, которая обманывала узбекистанцев, желавших уехать на работу в Россию.
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мошенница, гувд ташкента, мошенничество
В Ташкенте мошенница обманула мужчину на $9,9 тыс. 16:48 12.04.2021 (обновлено: 16:50 12.04.2021)
Потерпевший рассчитывал получить работу в Латвии. Возбуждено уголовное дело.
ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik.
В Ташкенте молодой мужчина доверился мошеннице и потерял почти десять тысяч долларов,
сообщает
Главное управление внутренних дел (ГУВД) столицы.
По данным пресс-службы, 28-летний Элнур А. заявил, что в марте 2019 года 48-летняя Фазилия М. пообещала ему работу в Латвии и взяла 9,9 тысячи долларов.
Слово она так и не сдержала. Деньги потратила на свои нужды.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 168 ("Мошенничество") УК Узбекистана.
Подобные случаи не редкость в Узбекистане. В марте в Ташкенте
раскрыли фирму
, которая обманывала узбекистанцев, желавших уехать на работу в Россию.