https://uz.sputniknews.ru/20210412/v-tashkente-moshennitsa-obmanula-mujchinu-na-99-tys-18286753.html

В Ташкенте мошенница обманула мужчину на $9,9 тыс.

В Ташкенте мошенница обманула мужчину на $9,9 тыс.

ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. В Ташкенте молодой мужчина доверился мошеннице и потерял почти десять тысяч долларов, сообщает Главное управление внутренних дел

2021-04-12T16:48+0500

2021-04-12T16:48+0500

2021-04-12T16:50+0500

происшествия

мошенница

гувд ташкента

мошенничество

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ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. В Ташкенте молодой мужчина доверился мошеннице и потерял почти десять тысяч долларов, сообщает Главное управление внутренних дел (ГУВД) столицы.По данным пресс-службы, 28-летний Элнур А. заявил, что в марте 2019 года 48-летняя Фазилия М. пообещала ему работу в Латвии и взяла 9,9 тысячи долларов.Слово она так и не сдержала. Деньги потратила на свои нужды.Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 168 ("Мошенничество") УК Узбекистана.Подобные случаи не редкость в Узбекистане. В марте в Ташкенте раскрыли фирму, которая обманывала узбекистанцев, желавших уехать на работу в Россию.

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мошенница, гувд ташкента, мошенничество