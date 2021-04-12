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Общество
https://uz.sputniknews.ru/20210412/v-uzbekistane-sozdan-fond-po-sodeystviyu-onkobolnym-18275386.html
В Узбекистане создан фонд по содействию онкобольным
В Узбекистане создан фонд по содействию онкобольным
ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. Правительство утвердило постановление о создании Фонда по содействию оздоровлению лиц, страдающих онкогематологическими и
2021-04-12T11:38+0500
2021-04-12T11:42+0500
общество
лечение онкологии
онкология
фонд
здоровье
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. Правительство утвердило постановление о создании Фонда по содействию оздоровлению лиц, страдающих онкогематологическими и трудноизлечимыми заболеваниями.Средства данного фонда будут направляться на закупку оборудования, лекарственных средств, медицинских изделий и лабораторных реактивов.Кроме того, с помощью этих денег в республику планируют привлекать высококвалифицированных зарубежных специалистов для проведения сложных операций по онкогематологическим и трудноизлечимым заболеваниям.Также из средств фонда будут возмещаться расходы по приобретению больными услуг по оказанию высокотехнологичной диагностической и медицинской помощи в различных медучреждениях на территории республики.Откуда будут поступать деньгиФонд формируется за счет:Документом предусмотрен прозрачный порядок расходования средств фонда, который утверждается Советом (Кенгашем), а также вопросы отчетности о его доходах и расходах.Сегодня оказание медицинской помощи онкобольным, профилактика тяжелых заболеваний остается одной из актуальных задач охраны здоровья населения.Год назад была разработана Программа мер по развитию служб гематологии и трансфузиологии. Она предусматривает:Ранее в Узбекистане был создан фонд помощи онкобольным "Ишонч".Его цель — помочь (в том числе финансово) людям с тяжелыми заболеваниями разного происхождения, их семьям, а также лечебным и иным учреждениям, врачам, которые ведут пациентов с онкологией.
https://uz.sputniknews.ru/20210312/onkologi-uzbekistana-postavili-na-potok-redkuyu-operatsiyu-17705645.html
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лечение онкологии, онкология, фонд, здоровье, узбекистан

В Узбекистане создан фонд по содействию онкобольным

11:38 12.04.2021 (обновлено: 11:42 12.04.2021)
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© СС0 / Unsplash / insung yoonКапельница, иллюстративное фото
Капельница, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.04.2021
© СС0 / Unsplash / insung yoon
Он формируется за счет 7% суммы сбора акцизного налога на табачную продукцию, поступающей в Госбюджет.
ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. Правительство утвердило постановление о создании Фонда по содействию оздоровлению лиц, страдающих онкогематологическими и трудноизлечимыми заболеваниями.
Средства данного фонда будут направляться на закупку оборудования, лекарственных средств, медицинских изделий и лабораторных реактивов.
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Кроме того, с помощью этих денег в республику планируют привлекать высококвалифицированных зарубежных специалистов для проведения сложных операций по онкогематологическим и трудноизлечимым заболеваниям.
Также из средств фонда будут возмещаться расходы по приобретению больными услуг по оказанию высокотехнологичной диагностической и медицинской помощи в различных медучреждениях на территории республики.

Откуда будут поступать деньги

Фонд формируется за счет:
7% суммы сбора акцизного налога на табачную продукцию, поступающей в Госбюджет;
доходов от размещения временно свободных средств Фонда на депозиты в коммерческих банках;
благотворительных пожертвований физических и юридических лиц.
Документом предусмотрен прозрачный порядок расходования средств фонда, который утверждается Советом (Кенгашем), а также вопросы отчетности о его доходах и расходах.
Для получения помощи больной должен обратиться в Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр гематологии в электронном виде через сайт.
Сегодня оказание медицинской помощи онкобольным, профилактика тяжелых заболеваний остается одной из актуальных задач охраны здоровья населения.
Год назад была разработана Программа мер по развитию служб гематологии и трансфузиологии. Она предусматривает:
повышение в 7,5 раза уровня обеспеченности реагентами для диагностики гематологических заболеваний;
повышение уровня обеспеченности лекарствами для лечения гематологических заболеваний;
проведение аутологической трансплантации стволовых клеток у лиц, страдающих миеломной болезнью и лимфомой;
улучшение материально-технической базы службы трансфузиологии (крови), увеличение объема производства компонентов и препаратов крови, а также обеспечение их безопасности, развитие безвозмездного донорского движения среди населения.
Ранее в Узбекистане был создан фонд помощи онкобольным "Ишонч".
Его цель — помочь (в том числе финансово) людям с тяжелыми заболеваниями разного происхождения, их семьям, а также лечебным и иным учреждениям, врачам, которые ведут пациентов с онкологией.
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