https://uz.sputniknews.ru/20210412/v-uzbekistane-sozdan-fond-po-sodeystviyu-onkobolnym-18275386.html

В Узбекистане создан фонд по содействию онкобольным

В Узбекистане создан фонд по содействию онкобольным

ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. Правительство утвердило постановление о создании Фонда по содействию оздоровлению лиц, страдающих онкогематологическими и

2021-04-12T11:38+0500

2021-04-12T11:38+0500

2021-04-12T11:42+0500

общество

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онкология

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узбекистан

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ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. Правительство утвердило постановление о создании Фонда по содействию оздоровлению лиц, страдающих онкогематологическими и трудноизлечимыми заболеваниями.Средства данного фонда будут направляться на закупку оборудования, лекарственных средств, медицинских изделий и лабораторных реактивов.Кроме того, с помощью этих денег в республику планируют привлекать высококвалифицированных зарубежных специалистов для проведения сложных операций по онкогематологическим и трудноизлечимым заболеваниям.Также из средств фонда будут возмещаться расходы по приобретению больными услуг по оказанию высокотехнологичной диагностической и медицинской помощи в различных медучреждениях на территории республики.Откуда будут поступать деньгиФонд формируется за счет:Документом предусмотрен прозрачный порядок расходования средств фонда, который утверждается Советом (Кенгашем), а также вопросы отчетности о его доходах и расходах.Сегодня оказание медицинской помощи онкобольным, профилактика тяжелых заболеваний остается одной из актуальных задач охраны здоровья населения.Год назад была разработана Программа мер по развитию служб гематологии и трансфузиологии. Она предусматривает:Ранее в Узбекистане был создан фонд помощи онкобольным "Ишонч".Его цель — помочь (в том числе финансово) людям с тяжелыми заболеваниями разного происхождения, их семьям, а также лечебным и иным учреждениям, врачам, которые ведут пациентов с онкологией.

https://uz.sputniknews.ru/20210312/onkologi-uzbekistana-postavili-na-potok-redkuyu-operatsiyu-17705645.html

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лечение онкологии, онкология, фонд, здоровье, узбекистан