"Худудгазтаъминот" запустила Telegram-бот для приема показаний счетчиков

ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. Компания АО "Худудгазтаъминот" запустила Telegram-бот, с помощью которого потребители могут отправлять показания счетчиков, не поддерживающих систему АСКУГ.Кроме того, через бот @hgt_abonent_bot можно получать информацию об объемах потребления "голубого топлива", проверять регистрацию и лицевой счет, платить за газ (делать это нужно ежемесячно до 10 числа). Инструкция находится здесь.Бот был запущен в связи с тем, что "Худудгазтаъминот" ранее упразднила должности инспекторов. Решение объяснили высокими темпами установки умных счетчиков: на сегодня по всей стране их уже свыше 991 тысячи.
Использовать этот бот могут жители страны, чьи счетчики не поддерживают систему АСКУГ.
ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. Компания АО "Худудгазтаъминот" запустила Telegram-бот, с помощью которого потребители могут отправлять показания счетчиков, не поддерживающих систему АСКУГ.
Кроме того, через бот @hgt_abonent_bot можно получать информацию об объемах потребления "голубого топлива", проверять регистрацию и лицевой счет, платить за газ (делать это нужно ежемесячно до 10 числа). Инструкция находится здесь.
Бот был запущен в связи с тем, что "Худудгазтаъминот" ранее упразднила должности инспекторов. Решение объяснили высокими темпами установки умных счетчиков: на сегодня по всей стране их уже свыше 991 тысячи.