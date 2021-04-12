https://uz.sputniknews.ru/20210412/xududgaztaminot-zapustila-telegram-bot-dlya-priema-pokazaniy-schetchikov-18291859.html

"Худудгазтаъминот" запустила Telegram-бот для приема показаний счетчиков

"Худудгазтаъминот" запустила Telegram-бот для приема показаний счетчиков

ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. Компания АО "Худудгазтаъминот" запустила Telegram-бот, с помощью которого потребители могут отправлять показания счетчиков, не

2021-04-12T19:34+0500

2021-04-12T19:34+0500

2021-04-12T19:40+0500

экономика

худудгазтаъминот

газ

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ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. Компания АО "Худудгазтаъминот" запустила Telegram-бот, с помощью которого потребители могут отправлять показания счетчиков, не поддерживающих систему АСКУГ.Кроме того, через бот @hgt_abonent_bot можно получать информацию об объемах потребления "голубого топлива", проверять регистрацию и лицевой счет, платить за газ (делать это нужно ежемесячно до 10 числа). Инструкция находится здесь.Бот был запущен в связи с тем, что "Худудгазтаъминот" ранее упразднила должности инспекторов. Решение объяснили высокими темпами установки умных счетчиков: на сегодня по всей стране их уже свыше 991 тысячи.

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худудгазтаъминот, газ