Потерявшим кормильца женщинам будет возмещена оплата за детский сад

ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. Президент определил меры по развитию государственно-частного партнерства в сфере дошкольного образования, сообщили в пресс-службе Минюста.Оставшиеся не профинансированными до сегодняшнего дня 241 соглашение о государственно-частном партнерстве будут поэтапно кредитоваться.Причем ссуды выделяются на срок 7 лет, включая 2-летний льготный период. Будет изучено реальное состояние, включая объем выполненных строительных работ по соглашениям, и составлен их рейтинг. На основе же рейтинга составят и внесут на утверждение в Кабмин перечень проектов с указанием источников их финансирования. Постановление президента вносит изменения и дополнения в некоторые другие документы. К примеру, с 1 мая 2021 года государственный партнер возмещает родительскую плату детям женщин, потерявших кормильца, в размере, установленном для 9-часовых государственных дошкольных образовательных организаций, находящихся на соответствующей территории.
С 1 мая 2021 года детям женщин, потерявших кормильца, будет возмещена родительская плата в размере, установленном для 9-часовых государственных дошкольных образовательных организаций.
ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. Президент определил меры по развитию государственно-частного партнерства в сфере дошкольного образования, сообщили в пресс-службе Минюста.
Оставшиеся не профинансированными до сегодняшнего дня 241 соглашение о государственно-частном партнерстве будут поэтапно кредитоваться.
Причем ссуды выделяются на срок 7 лет, включая 2-летний льготный период. Будет изучено реальное состояние, включая объем выполненных строительных работ по соглашениям, и составлен их рейтинг. На основе же рейтинга составят и внесут на утверждение в Кабмин перечень проектов с указанием источников их финансирования.
Постановление президента вносит изменения и дополнения в некоторые другие документы. К примеру, с 1 мая 2021 года государственный партнер возмещает родительскую плату детям женщин, потерявших кормильца, в размере, установленном для 9-часовых государственных дошкольных образовательных организаций, находящихся на соответствующей территории.