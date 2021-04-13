https://uz.sputniknews.ru/20210413/bolee-dvuxsot-soglasheniy-o-gchp-v-sfere-doshkolnogo-obrazovaniya-budut-profinansirovany-18301614.html

Потерявшим кормильца женщинам будет возмещена оплата за детский сад

Потерявшим кормильца женщинам будет возмещена оплата за детский сад

ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. Президент определил меры по развитию государственно-частного партнерства в сфере дошкольного образования, сообщили в пресс-службе

2021-04-13T12:32+0500

2021-04-13T12:32+0500

2021-04-13T12:57+0500

общество

дошкольное образование

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. Президент определил меры по развитию государственно-частного партнерства в сфере дошкольного образования, сообщили в пресс-службе Минюста.Оставшиеся не профинансированными до сегодняшнего дня 241 соглашение о государственно-частном партнерстве будут поэтапно кредитоваться.Причем ссуды выделяются на срок 7 лет, включая 2-летний льготный период. Будет изучено реальное состояние, включая объем выполненных строительных работ по соглашениям, и составлен их рейтинг. На основе же рейтинга составят и внесут на утверждение в Кабмин перечень проектов с указанием источников их финансирования. Постановление президента вносит изменения и дополнения в некоторые другие документы. К примеру, с 1 мая 2021 года государственный партнер возмещает родительскую плату детям женщин, потерявших кормильца, в размере, установленном для 9-часовых государственных дошкольных образовательных организаций, находящихся на соответствующей территории.

https://uz.sputniknews.ru/20190730/Inostrannye-investory-napravyat-10-mlrd-dollarov-na-proekty-GChP-v-Uzbekistane-12125614.html

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дошкольное образование, узбекистан