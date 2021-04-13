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Потерявшим кормильца женщинам будет возмещена оплата за детский сад
Потерявшим кормильца женщинам будет возмещена оплата за детский сад
ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. Президент определил меры по развитию государственно-частного партнерства в сфере дошкольного образования, сообщили в пресс-службе
2021-04-13T12:32+0500
2021-04-13T12:57+0500
общество
дошкольное образование
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. Президент определил меры по развитию государственно-частного партнерства в сфере дошкольного образования, сообщили в пресс-службе Минюста.Оставшиеся не профинансированными до сегодняшнего дня 241 соглашение о государственно-частном партнерстве будут поэтапно кредитоваться.Причем ссуды выделяются на срок 7 лет, включая 2-летний льготный период. Будет изучено реальное состояние, включая объем выполненных строительных работ по соглашениям, и составлен их рейтинг. На основе же рейтинга составят и внесут на утверждение в Кабмин перечень проектов с указанием источников их финансирования. Постановление президента вносит изменения и дополнения в некоторые другие документы. К примеру, с 1 мая 2021 года государственный партнер возмещает родительскую плату детям женщин, потерявших кормильца, в размере, установленном для 9-часовых государственных дошкольных образовательных организаций, находящихся на соответствующей территории.
https://uz.sputniknews.ru/20190730/Inostrannye-investory-napravyat-10-mlrd-dollarov-na-proekty-GChP-v-Uzbekistane-12125614.html
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дошкольное образование, узбекистан

Потерявшим кормильца женщинам будет возмещена оплата за детский сад

12:32 13.04.2021 (обновлено: 12:57 13.04.2021)
1075
© Sputnik Детский сад "Аклвой"
Детский сад Аклвой - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.04.2021
© Sputnik
С 1 мая 2021 года детям женщин, потерявших кормильца, будет возмещена родительская плата в размере, установленном для 9-часовых государственных дошкольных образовательных организаций.
ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. Президент определил меры по развитию государственно-частного партнерства в сфере дошкольного образования, сообщили в пресс-службе Минюста.
Оставшиеся не профинансированными до сегодняшнего дня 241 соглашение о государственно-частном партнерстве будут поэтапно кредитоваться.
Причем ссуды выделяются на срок 7 лет, включая 2-летний льготный период. Будет изучено реальное состояние, включая объем выполненных строительных работ по соглашениям, и составлен их рейтинг. На основе же рейтинга составят и внесут на утверждение в Кабмин перечень проектов с указанием источников их финансирования.
В Агентстве информации и массовых коммуникаций состоялся брифинг по вопросам развития государственно-частного партнёрства в Узбекистане - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.07.2019
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30 июля 2019, 18:50
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Постановление президента вносит изменения и дополнения в некоторые другие документы. К примеру, с 1 мая 2021 года государственный партнер возмещает родительскую плату детям женщин, потерявших кормильца, в размере, установленном для 9-часовых государственных дошкольных образовательных организаций, находящихся на соответствующей территории.
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