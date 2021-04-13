https://uz.sputniknews.ru/20210413/fozpp-vyyasnila-gde-v-uzbekistane-samoe-deshevoe-rastitelnoe-maslo-18312240.html

ФОЗПП выяснила, где в Узбекистане самое дешевое растительное масло

ФОЗПП выяснила, где в Узбекистане самое дешевое растительное масло

ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik.

2021-04-13T18:46+0500

2021-04-13T18:46+0500

2021-04-13T18:46+0500

общество

антимонопольный комитет узбекистана

рост цен

федерация обществ защиты прав потребителей узбекистана

растительное масло

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ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik.Федерация обществ защиты прав потребителей Узбекистана провела мониторинг цен на растительное масло в стране, сообщает организация.По данным ФОЗПП, дешевле всего подсолнечное масло стоит в Навоийской, Бухарской, Ташкентской и Хорезмской областях - 17 тыс сумов. А вот за популярным в стране хлопковом маслом выгоднее всего ехать в Каракалпакстан. Там его можно купить за 13 тыс сумов. В среднем же цены за литр данной продукции распределились следующим образом:Изучение цен на данный вид продукции произошло на фоне ее резкого подорожания. Вслед за негодованием пользователей соцсетей ситуацию прокомментировали в Антимонопольном комитете.Как сообщили в ведомстве, на стоимость масла на внутреннем рынке влияет повышение цен на внешнем.В государствах-экспортерах наблюдаются относительно низкие, по отношению к предыдущим сезонам, объемы производства — по этой причине возросли таможенные пошлины на экспорт подсолнечного масла и семян.

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антимонопольный комитет узбекистана, рост цен, федерация обществ защиты прав потребителей узбекистана, растительное масло