Общество
ФОЗПП выяснила, где в Узбекистане самое дешевое растительное масло
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© Sputnik / Сергей Венявский/
Изучение цен на подсолнечное и хлопковое масло произошло на фоне резкого подорожания. Ранее данную ситуацию объяснил Антимонопольный комитет.
ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik.
Федерация обществ защиты прав потребителей Узбекистана провела мониторинг цен на растительное масло в стране, сообщает организация.
По данным ФОЗПП, дешевле всего подсолнечное масло стоит в Навоийской, Бухарской, Ташкентской и Хорезмской областях - 17 тыс сумов. А вот за популярным в стране хлопковом маслом выгоднее всего ехать в Каракалпакстан. Там его можно купить за 13 тыс сумов.
В среднем же цены за литр данной продукции распределились следующим образом:
Каракалпакстан:
подсолнечное масло – 18-21 тысяча сумов,
хлопковое масло – 13-18 тысяч сумов;
подсолнечное масло – 18-21 тысяча сумов,
хлопковое масло – 13-18 тысяч сумов;
Навоийская область:
подсолнечное масло – 17-24 тысячи сумов,
хлопковое масло – 15-20 тысяч сумов;
подсолнечное масло – 17-24 тысячи сумов,
хлопковое масло – 15-20 тысяч сумов;
Кашкадарьинская область:
подсолнечное масло – 18-20 тысяч сумов,
хлопковое масло – 17-20 тысяч сумов;
подсолнечное масло – 18-20 тысяч сумов,
хлопковое масло – 17-20 тысяч сумов;
Сурхандарьинская область:
подсолнечное масло – 19-22 тысячи сумов,
хлопковое масло – 16-18 тысяч сумов;
подсолнечное масло – 19-22 тысячи сумов,
хлопковое масло – 16-18 тысяч сумов;
Джизакская область:
подсолнечное масло – 19-21 тысяча сумов,
хлопковое масло – 15-19 тысяч сумов;
подсолнечное масло – 19-21 тысяча сумов,
хлопковое масло – 15-19 тысяч сумов;
Самаркандская область:
подсолнечное масло – 18-26 тысяч сумов,
хлопковое масло – 14-22 тысячи сумов;
подсолнечное масло – 18-26 тысяч сумов,
хлопковое масло – 14-22 тысячи сумов;
Ферганская область:
подсолнечное масло – 18,5-25 тысяч сумов,
хлопковое масло – 14-19 тысяч сумов;
подсолнечное масло – 18,5-25 тысяч сумов,
хлопковое масло – 14-19 тысяч сумов;
Наманганская область:
подсолнечное масло – 18-22 тысячи сумов,
хлопковое масло – 16,5-18 тысяч сумов;
подсолнечное масло – 18-22 тысячи сумов,
хлопковое масло – 16,5-18 тысяч сумов;
Андижанская область:
подсолнечное масло – 18-23 тысячи сумов,
хлопковое масло – 12-20 тысяч сумов;
подсолнечное масло – 18-23 тысячи сумов,
хлопковое масло – 12-20 тысяч сумов;
Бухарская область:
подсолнечное масло – 17-22 тысячи сумов,
хлопковое масло – 18-23 тысячи сумов;
подсолнечное масло – 17-22 тысячи сумов,
хлопковое масло – 18-23 тысячи сумов;
Ташкентская область:
подсолнечное масло – 17-25 тысяч сумов,
хлопковое масло – 14-20 тысяч сумов;
подсолнечное масло – 17-25 тысяч сумов,
хлопковое масло – 14-20 тысяч сумов;
Хорезмская область:
подсолнечное масло – 17-22 тысячи,
хлопковое масло – 14-17 тысяч сумов;
подсолнечное масло – 17-22 тысячи,
хлопковое масло – 14-17 тысяч сумов;
Ташкент:
подсолнечное масло – 18-22 тысячи сумов,
хлопковое масло – 16-20 тысяч сумов.
подсолнечное масло – 18-22 тысячи сумов,
хлопковое масло – 16-20 тысяч сумов.
Изучение цен на данный вид продукции произошло на фоне ее резкого подорожания. Вслед за негодованием пользователей соцсетей ситуацию прокомментировали в Антимонопольном комитете.
Как сообщили в ведомстве, на стоимость масла на внутреннем рынке влияет повышение цен на внешнем.
В государствах-экспортерах наблюдаются относительно низкие, по отношению к предыдущим сезонам, объемы производства — по этой причине возросли таможенные пошлины на экспорт подсолнечного масла и семян.