https://uz.sputniknews.ru/20210413/glavy-mid-stran-tsentralnoy-azii-i-kitaya-mogut-vstretitsya-v-mae-18313152.html

Главы МИД стран Центральной Азии и Китая могут встретиться в мае

Главы МИД стран Центральной Азии и Китая могут встретиться в мае

ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. Вторая встреча глав МИД стран Центральной Азии и Китая может состояться в первой половине мая в китайской провинции Шэньси, сообщает

2021-04-13T18:51+0500

2021-04-13T18:51+0500

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ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. Вторая встреча глав МИД стран Центральной Азии и Китая может состояться в первой половине мая в китайской провинции Шэньси, сообщает информагентство "Дунё" МИД Узбекистана.В совещании в онлайн-режиме под председательством китайской стороны также приняли участие заместители глав МИД Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана.Стороны рассмотрели проекты повестки дня, программы и итоговых документов предстоящей министерской встречи, организационно-протокольные и содержательные аспекты мероприятия.Первая министерская встреча "Центральная Азия — Китай" состоялась 16 июля 2020 года в формате видеоконференции из-за пандемии COVID-19. В онлайн-мероприятии приняли участие главы МИД Китая, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. В ходе встречи узбекистанский министр иностранных дел Абдулазиз Камилов предложил участникам формата разработать комплексную программу по борьбе с пандемией коронавируса и ее последствиями.

https://uz.sputniknews.ru/20210413/zamglavy-mid-uzbekistana-i-rf-obsudili-voprosy-investitsionnogo-sotrudnichestva-18307801.html

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