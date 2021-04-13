Главы МИД стран Центральной Азии и Китая могут встретиться в мае

ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. Вторая встреча глав МИД стран Центральной Азии и Китая может состояться в первой половине мая в китайской провинции Шэньси, сообщает информагентство "Дунё" МИД Узбекистана.В совещании в онлайн-режиме под председательством китайской стороны также приняли участие заместители глав МИД Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана.Стороны рассмотрели проекты повестки дня, программы и итоговых документов предстоящей министерской встречи, организационно-протокольные и содержательные аспекты мероприятия.Первая министерская встреча "Центральная Азия — Китай" состоялась 16 июля 2020 года в формате видеоконференции из-за пандемии COVID-19. В онлайн-мероприятии приняли участие главы МИД Китая, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. В ходе встречи узбекистанский министр иностранных дел Абдулазиз Камилов предложил участникам формата разработать комплексную программу по борьбе с пандемией коронавируса и ее последствиями.
Во вторник стороны обсудили подготовку к мероприятию. В совещании принял участие замминистра иностранных дел Узбекистана Фуркат Сидиков.
ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. Вторая встреча глав МИД стран Центральной Азии и Китая может состояться в первой половине мая в китайской провинции Шэньси, сообщает информагентство "Дунё" МИД Узбекистана.
"Сегодня заместитель министра иностранных дел Узбекистана Фуркат Сидиков принял участие в межмидовском совещании по вопросам подготовки ко второй министерской встрече "Центральная Азия — Китай", запланированной на первую половину мая в китайской провинции Шэньси", — говорится в публикации.
В совещании в онлайн-режиме под председательством китайской стороны также приняли участие заместители глав МИД Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана.
Стороны рассмотрели проекты повестки дня, программы и итоговых документов предстоящей министерской встречи, организационно-протокольные и содержательные аспекты мероприятия.
Первая министерская встреча "Центральная Азия — Китай" состоялась 16 июля 2020 года в формате видеоконференции из-за пандемии COVID-19. В онлайн-мероприятии приняли участие главы МИД Китая, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.
В ходе встречи узбекистанский министр иностранных дел Абдулазиз Камилов предложил участникам формата разработать комплексную программу по борьбе с пандемией коронавируса и ее последствиями.