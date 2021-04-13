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Главы МИД стран Центральной Азии и Китая могут встретиться в мае
Главы МИД стран Центральной Азии и Китая могут встретиться в мае
ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. Вторая встреча глав МИД стран Центральной Азии и Китая может состояться в первой половине мая в китайской провинции Шэньси, сообщает
2021-04-13T18:51+0500
2021-04-13T18:52+0500
политика
центральная азия
мид узбекистана
китай
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. Вторая встреча глав МИД стран Центральной Азии и Китая может состояться в первой половине мая в китайской провинции Шэньси, сообщает информагентство "Дунё" МИД Узбекистана.В совещании в онлайн-режиме под председательством китайской стороны также приняли участие заместители глав МИД Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана.Стороны рассмотрели проекты повестки дня, программы и итоговых документов предстоящей министерской встречи, организационно-протокольные и содержательные аспекты мероприятия.Первая министерская встреча "Центральная Азия — Китай" состоялась 16 июля 2020 года в формате видеоконференции из-за пандемии COVID-19. В онлайн-мероприятии приняли участие главы МИД Китая, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. В ходе встречи узбекистанский министр иностранных дел Абдулазиз Камилов предложил участникам формата разработать комплексную программу по борьбе с пандемией коронавируса и ее последствиями.
https://uz.sputniknews.ru/20210413/zamglavy-mid-uzbekistana-i-rf-obsudili-voprosy-investitsionnogo-sotrudnichestva-18307801.html
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центральная азия, мид узбекистана, китай, узбекистан

Главы МИД стран Центральной Азии и Китая могут встретиться в мае

18:51 13.04.2021 (обновлено: 18:52 13.04.2021)
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© Sputnik / Рамиз БахтияровЗдание МИД Узбекистана
Здание МИД Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.04.2021
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Во вторник стороны обсудили подготовку к мероприятию. В совещании принял участие замминистра иностранных дел Узбекистана Фуркат Сидиков.
ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. Вторая встреча глав МИД стран Центральной Азии и Китая может состояться в первой половине мая в китайской провинции Шэньси, сообщает информагентство "Дунё" МИД Узбекистана.
"Сегодня заместитель министра иностранных дел Узбекистана Фуркат Сидиков принял участие в межмидовском совещании по вопросам подготовки ко второй министерской встрече "Центральная Азия — Китай", запланированной на первую половину мая в китайской провинции Шэньси", — говорится в публикации.
В совещании в онлайн-режиме под председательством китайской стороны также приняли участие заместители глав МИД Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана.
Стороны рассмотрели проекты повестки дня, программы и итоговых документов предстоящей министерской встречи, организационно-протокольные и содержательные аспекты мероприятия.
Очередной раунд политических консультаций между министерствами иностранных дел Узбекистана и РФ - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.04.2021
Политика
Замглавы МИД Узбекистана и РФ обсудили вопросы инвестиционного сотрудничества
16:39
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Первая министерская встреча "Центральная Азия — Китай" состоялась 16 июля 2020 года в формате видеоконференции из-за пандемии COVID-19. В онлайн-мероприятии приняли участие главы МИД Китая, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.
В ходе встречи узбекистанский министр иностранных дел Абдулазиз Камилов предложил участникам формата разработать комплексную программу по борьбе с пандемией коронавируса и ее последствиями.
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