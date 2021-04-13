Замглавы МИД Узбекистана и РФ обсудили вопросы инвестиционного сотрудничества

ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. В Ташкенте состоялся очередной раунд политических консультаций между внешнеполитическими ведомствами Узбекистана и России, сообщили в пресс-службе отечественного МИД.За круглым столом встретились главы делегаций двух стран — первый заместитель министра иностранных дел Узбекистана Фарход Арзиев и заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко.Стороны поговорили о состоянии и перспективах двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, научно-образовательной, культурно-гуманитарной и других сферах. Обсудили также взаимодействие в рамках многосторонних организаций и вопросы региональной безопасности.Рассмотрен ход реализации ранее достигнутых договоренностей и график предстоящих совместных мероприятий на различных уровнях.На встрече обсуждены и другие вопросы узбекско-российской повестки дня.Сегодня председатель Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзила Нарбаева проводит встречу с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко в Москве. По итогам встречи планируется подписание меморандума между Советом Федерации и Сенатом Олий Мажлиса Республики Узбекистан о парламентском контроле в сфере трудовой миграции. Встреча Матвиенко и Нарбаевой проходит в рамках официального визита председателя Сената Узбекистана в Россию по приглашению Совфеда.
В рамках встречи рассмотрели также ход реализации уже достигнутых договоренностей и график предстоящих совместных мероприятий на различных уровнях.
ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. В Ташкенте состоялся очередной раунд политических консультаций между внешнеполитическими ведомствами Узбекистана и России, сообщили в пресс-службе отечественного МИД.
За круглым столом встретились главы делегаций двух стран — первый заместитель министра иностранных дел Узбекистана Фарход Арзиев и заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко.
Стороны поговорили о состоянии и перспективах двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, научно-образовательной, культурно-гуманитарной и других сферах. Обсудили также взаимодействие в рамках многосторонних организаций и вопросы региональной безопасности.
Рассмотрен ход реализации ранее достигнутых договоренностей и график предстоящих совместных мероприятий на различных уровнях.
На встрече обсуждены и другие вопросы узбекско-российской повестки дня.
Сегодня председатель Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзила Нарбаева проводит встречу с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко в Москве. По итогам встречи планируется подписание меморандума между Советом Федерации и Сенатом Олий Мажлиса Республики Узбекистан о парламентском контроле в сфере трудовой миграции. Встреча Матвиенко и Нарбаевой проходит в рамках официального визита председателя Сената Узбекистана в Россию по приглашению Совфеда.