https://uz.sputniknews.ru/20210413/zamglavy-mid-uzbekistana-i-rf-obsudili-voprosy-investitsionnogo-sotrudnichestva-18307801.html

Замглавы МИД Узбекистана и РФ обсудили вопросы инвестиционного сотрудничества

Замглавы МИД Узбекистана и РФ обсудили вопросы инвестиционного сотрудничества

ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. В Ташкенте состоялся очередной раунд политических консультаций между внешнеполитическими ведомствами Узбекистана и России, сообщили

2021-04-13T16:39+0500

2021-04-13T16:39+0500

2021-04-13T16:39+0500

политика

сотрудничество

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. В Ташкенте состоялся очередной раунд политических консультаций между внешнеполитическими ведомствами Узбекистана и России, сообщили в пресс-службе отечественного МИД.За круглым столом встретились главы делегаций двух стран — первый заместитель министра иностранных дел Узбекистана Фарход Арзиев и заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко.Стороны поговорили о состоянии и перспективах двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, научно-образовательной, культурно-гуманитарной и других сферах. Обсудили также взаимодействие в рамках многосторонних организаций и вопросы региональной безопасности.Рассмотрен ход реализации ранее достигнутых договоренностей и график предстоящих совместных мероприятий на различных уровнях.На встрече обсуждены и другие вопросы узбекско-российской повестки дня.Сегодня председатель Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзила Нарбаева проводит встречу с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко в Москве. По итогам встречи планируется подписание меморандума между Советом Федерации и Сенатом Олий Мажлиса Республики Узбекистан о парламентском контроле в сфере трудовой миграции. Встреча Матвиенко и Нарбаевой проходит в рамках официального визита председателя Сената Узбекистана в Россию по приглашению Совфеда.

https://uz.sputniknews.ru/20210412/moskva-i-tashkent-utverdili-tekst-soglasheniya-o-sotrudnichestve-v-kosmose--18288899.html

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