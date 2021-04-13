Государство оплатит жилищные расходы студентов

ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. Власти Узбекистана намерены оплачивать половину стоимости аренды жилья студентов, сообщает Минвуз.Данное решение озвучил президент страны Шавкат Мирзиёев во вторник на совещании, посвященном занятости молодежи. По его словам, воспользоваться данной мерой студенты смогут уже с 1 мая текущего года.Кроме того, в 2021-2025 годах в результате строительства новых общежитий, в стране появится 92 600 новых мест для студентов. На эти цели из государственного бюджета будет направлено 4,4 триллиона сумов.Субсидии предусмотрены и для учащихся, включенных в "молодежную тетрадь". В период прохождения практики на предприятиях им будет выделено до 500 тысяч сумов.В начале марта на видеоселекторном совещании в Ташкентском государственном экономическом университете было объявлено о планах по усовершенствованию адресной программы строительства жилья для студентов и формированию рабочих групп для мониторинга студентов, живущих в съемных квартирах или с родственниками.На совещании отмечалось, что ректоры вузов, проректоры, деканы, лидеры по работе с молодежью безразлично относятся к тому, в каких условиях живут студенты и как они проводят свободное время.Зачастую это приводит к трагедиям, так как съемное жилье не отвечает требованиям пожарной и другой технической безопасности, а сами студенты не имеют достаточно первичных знаний в этих областях.
На начальном этапе ожидается, что новая система охватит 60 тысяч молодых людей, нуждающихся в социальной защите, а в ближайшие годы появится свыше 92 тыс мест для студентов.
ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. Власти Узбекистана намерены оплачивать половину стоимости аренды жилья студентов, сообщает Минвуз.
Данное решение озвучил президент страны Шавкат Мирзиёев во вторник на совещании, посвященном занятости молодежи. По его словам, воспользоваться данной мерой студенты смогут уже с 1 мая текущего года.
На начальном этапе ожидается, что эта новая система охватит 60 тысяч молодых людей, нуждающихся в социальной защите. Для этого из государственного бюджета будет выделено 100 миллиардов сумов”, - говорится в сообщении.
Кроме того, в 2021-2025 годах в результате строительства новых общежитий, в стране появится 92 600 новых мест для студентов. На эти цели из государственного бюджета будет направлено 4,4 триллиона сумов.
Субсидии предусмотрены и для учащихся, включенных в "молодежную тетрадь". В период прохождения практики на предприятиях им будет выделено до 500 тысяч сумов.
В начале марта на видеоселекторном совещании в Ташкентском государственном экономическом университете было объявлено о планах по усовершенствованию адресной программы строительства жилья для студентов и формированию рабочих групп для мониторинга студентов, живущих в съемных квартирах или с родственниками.