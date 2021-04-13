https://uz.sputniknews.ru/20210413/gosudarstvo-oplatit-jilischnye-rasxody-studentov-18315402.html

Государство оплатит жилищные расходы студентов

Государство оплатит жилищные расходы студентов

ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. Власти Узбекистана намерены оплачивать половину стоимости аренды жилья студентов, сообщает Минвуз.

2021-04-13T21:04+0500

2021-04-13T21:04+0500

2021-04-13T21:04+0500

общество

совещание

вузы

шавкат мирзиёев

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. Власти Узбекистана намерены оплачивать половину стоимости аренды жилья студентов, сообщает Минвуз.Данное решение озвучил президент страны Шавкат Мирзиёев во вторник на совещании, посвященном занятости молодежи. По его словам, воспользоваться данной мерой студенты смогут уже с 1 мая текущего года.Кроме того, в 2021-2025 годах в результате строительства новых общежитий, в стране появится 92 600 новых мест для студентов. На эти цели из государственного бюджета будет направлено 4,4 триллиона сумов.Субсидии предусмотрены и для учащихся, включенных в "молодежную тетрадь". В период прохождения практики на предприятиях им будет выделено до 500 тысяч сумов.В начале марта на видеоселекторном совещании в Ташкентском государственном экономическом университете было объявлено о планах по усовершенствованию адресной программы строительства жилья для студентов и формированию рабочих групп для мониторинга студентов, живущих в съемных квартирах или с родственниками.На совещании отмечалось, что ректоры вузов, проректоры, деканы, лидеры по работе с молодежью безразлично относятся к тому, в каких условиях живут студенты и как они проводят свободное время.Зачастую это приводит к трагедиям, так как съемное жилье не отвечает требованиям пожарной и другой технической безопасности, а сами студенты не имеют достаточно первичных знаний в этих областях.

https://uz.sputniknews.ru/20210311/v-uzbekistane-izmenilis-usloviya-postupleniya-v-vuzy-17686968.html

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совещание, вузы, шавкат мирзиёев, узбекистан