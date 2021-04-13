Нарбаева: Узбекистан во многом учится у РФ в вопросах гендерного равенства

ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. Парламенты России и Узбекистана намерены принять участие в реализации двусторонних соглашений, которые, как ожидается, будут подписаны в ходе предстоящего визита в Россию президента Узбекистана Шавката Мирзиеева. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе встречи с председателем Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзилы Нарбаевой в Москву, передает РИА Новости.Спикер Совфеда выразила уверенность, что нынешний визит делегации Верхней палаты парламента Узбекистана не только придаст новый импульс активизации и развитию межпарламентского взаимодействия, но и позволит эффективно развивать комплекс двусторонних отношений.При этом Матвиенко отметила, что отношения между Россией и Узбекистаном носят характер доверительного партнерства и сотрудничества и она дорожит своими личными добрыми отношениями с Танзилой Нарбаевой.Глава сената Узбекистана сообщила, что в рамках визита узбекского лидера в Россию пройдет очередной российско-узбекский межрегиональный форум с участием верхних палат парламентов двух стран.Матвиенко отметила, что в России очень пристально наблюдают за тем, что происходит в дружественном Узбекистане и восхищаются переменами и мощными реформами которые ведутся в экономике, в социальной и политической сферах, процессами демократизации, открытостью Узбекистана миру.
Матвиенко отметила, что в России чувствуют настрой Узбекистана расширять и углублять отношения между странами. Это стремление созвучно целям Москвы.
ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. Парламенты России и Узбекистана намерены принять участие в реализации двусторонних соглашений, которые, как ожидается, будут подписаны в ходе предстоящего визита в Россию президента Узбекистана Шавката Мирзиеева. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе встречи с председателем Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзилы Нарбаевой в Москву, передает РИА Новости.
Все это крайне важно в связи с предстоящим государственным визитом президента Узбекистана. Повестка визита мощная, готовится целый пакет двусторонних документов, которые будут подписаны во время визита. Думаю, парламенты наших стран внесут свой вклад их реализацией.
Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ
Спикер Совфеда выразила уверенность, что нынешний визит делегации Верхней палаты парламента Узбекистана не только придаст новый импульс активизации и развитию межпарламентского взаимодействия, но и позволит эффективно развивать комплекс двусторонних отношений.
При этом Матвиенко отметила, что отношения между Россией и Узбекистаном носят характер доверительного партнерства и сотрудничества и она дорожит своими личными добрыми отношениями с Танзилой Нарбаевой.
Глава сената Узбекистана сообщила, что в рамках визита узбекского лидера в Россию пройдет очередной российско-узбекский межрегиональный форум с участием верхних палат парламентов двух стран.
По вопросам экономических отношений, по вопросам социального и гендерного равенства мы многому учимся у вас. Наблюдаем за вашей работой и внедряем новые направления по контролю за деятельностью правительства.
Танзила Нарбаева
Глава сената Узбекистана
Матвиенко отметила, что в России очень пристально наблюдают за тем, что происходит в дружественном Узбекистане и восхищаются переменами и мощными реформами которые ведутся в экономике, в социальной и политической сферах, процессами демократизации, открытостью Узбекистана миру.