https://uz.sputniknews.ru/20210413/narbaeva-uzbekistan-vo-mnogom-uchitsya-u-rf-v-voprosax-gendernogo-ravenstva-18314348.html

Нарбаева: Узбекистан во многом учится у РФ в вопросах гендерного равенства

Нарбаева: Узбекистан во многом учится у РФ в вопросах гендерного равенства

ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. Парламенты России и Узбекистана намерены принять участие в реализации двусторонних соглашений, которые, как ожидается, будут

2021-04-13T20:16+0500

2021-04-13T20:16+0500

2021-04-13T20:16+0500

политика

танзила нарбаева

валентина матвиенко

визит

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. Парламенты России и Узбекистана намерены принять участие в реализации двусторонних соглашений, которые, как ожидается, будут подписаны в ходе предстоящего визита в Россию президента Узбекистана Шавката Мирзиеева. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе встречи с председателем Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзилы Нарбаевой в Москву, передает РИА Новости.Спикер Совфеда выразила уверенность, что нынешний визит делегации Верхней палаты парламента Узбекистана не только придаст новый импульс активизации и развитию межпарламентского взаимодействия, но и позволит эффективно развивать комплекс двусторонних отношений.При этом Матвиенко отметила, что отношения между Россией и Узбекистаном носят характер доверительного партнерства и сотрудничества и она дорожит своими личными добрыми отношениями с Танзилой Нарбаевой.Глава сената Узбекистана сообщила, что в рамках визита узбекского лидера в Россию пройдет очередной российско-узбекский межрегиональный форум с участием верхних палат парламентов двух стран.Матвиенко отметила, что в России очень пристально наблюдают за тем, что происходит в дружественном Узбекистане и восхищаются переменами и мощными реформами которые ведутся в экономике, в социальной и политической сферах, процессами демократизации, открытостью Узбекистана миру.

https://uz.sputniknews.ru/20210412/sovfed-rf-i-senat-uzbekistana-podpishut-memorandum-o-kontrole-v-sfere-trudovoy-migratsii-18285480.html

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