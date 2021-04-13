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Нарбаева: Узбекистан во многом учится у РФ в вопросах гендерного равенства
Нарбаева: Узбекистан во многом учится у РФ в вопросах гендерного равенства
ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. Парламенты России и Узбекистана намерены принять участие в реализации двусторонних соглашений, которые, как ожидается, будут
2021-04-13T20:16+0500
2021-04-13T20:16+0500
политика
танзила нарбаева
валентина матвиенко
визит
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. Парламенты России и Узбекистана намерены принять участие в реализации двусторонних соглашений, которые, как ожидается, будут подписаны в ходе предстоящего визита в Россию президента Узбекистана Шавката Мирзиеева. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе встречи с председателем Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзилы Нарбаевой в Москву, передает РИА Новости.Спикер Совфеда выразила уверенность, что нынешний визит делегации Верхней палаты парламента Узбекистана не только придаст новый импульс активизации и развитию межпарламентского взаимодействия, но и позволит эффективно развивать комплекс двусторонних отношений.При этом Матвиенко отметила, что отношения между Россией и Узбекистаном носят характер доверительного партнерства и сотрудничества и она дорожит своими личными добрыми отношениями с Танзилой Нарбаевой.Глава сената Узбекистана сообщила, что в рамках визита узбекского лидера в Россию пройдет очередной российско-узбекский межрегиональный форум с участием верхних палат парламентов двух стран.Матвиенко отметила, что в России очень пристально наблюдают за тем, что происходит в дружественном Узбекистане и восхищаются переменами и мощными реформами которые ведутся в экономике, в социальной и политической сферах, процессами демократизации, открытостью Узбекистана миру.
https://uz.sputniknews.ru/20210412/sovfed-rf-i-senat-uzbekistana-podpishut-memorandum-o-kontrole-v-sfere-trudovoy-migratsii-18285480.html
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танзила нарбаева, валентина матвиенко, визит, узбекистан

Нарбаева: Узбекистан во многом учится у РФ в вопросах гендерного равенства

20:16 13.04.2021
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© SputnikВалентина Матвиенко и Танзила Нарбаева
Валентина Матвиенко и Танзила Нарбаева - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.04.2021
© Sputnik
Матвиенко отметила, что в России чувствуют настрой Узбекистана расширять и углублять отношения между странами. Это стремление созвучно целям Москвы.
ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. Парламенты России и Узбекистана намерены принять участие в реализации двусторонних соглашений, которые, как ожидается, будут подписаны в ходе предстоящего визита в Россию президента Узбекистана Шавката Мирзиеева. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе встречи с председателем Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзилы Нарбаевой в Москву, передает РИА Новости.
Все это крайне важно в связи с предстоящим государственным визитом президента Узбекистана. Повестка визита мощная, готовится целый пакет двусторонних документов, которые будут подписаны во время визита. Думаю, парламенты наших стран внесут свой вклад их реализацией.
Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - Sputnik Узбекистан
Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ
Спикер Совфеда выразила уверенность, что нынешний визит делегации Верхней палаты парламента Узбекистана не только придаст новый импульс активизации и развитию межпарламентского взаимодействия, но и позволит эффективно развивать комплекс двусторонних отношений.
При этом Матвиенко отметила, что отношения между Россией и Узбекистаном носят характер доверительного партнерства и сотрудничества и она дорожит своими личными добрыми отношениями с Танзилой Нарбаевой.
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Вчера, 15:48
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Глава сената Узбекистана сообщила, что в рамках визита узбекского лидера в Россию пройдет очередной российско-узбекский межрегиональный форум с участием верхних палат парламентов двух стран.
По вопросам экономических отношений, по вопросам социального и гендерного равенства мы многому учимся у вас. Наблюдаем за вашей работой и внедряем новые направления по контролю за деятельностью правительства.
Танзила Нарбаева - Sputnik Узбекистан
Танзила Нарбаева
Глава сената Узбекистана
Матвиенко отметила, что в России очень пристально наблюдают за тем, что происходит в дружественном Узбекистане и восхищаются переменами и мощными реформами которые ведутся в экономике, в социальной и политической сферах, процессами демократизации, открытостью Узбекистана миру.
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