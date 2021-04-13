Питьевая вода Узбекистана будет "под присмотром" России

ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. Оператор питьевого водоснабжения в Узбекистане, компания "Узводоснабжение"( "Узсувтаминот") будет сотрудничать с российскими компаниями в создании очистных установок для сточных вод.Соглашение предусматривает трансфер технологий и обмен опытом для создания в Узбекистане очистных установок для очистки сточных вод для строящихся жилых домов и промышленных предприятий.В 2020 году российская группа компаний "Эколос" учредила в Узбекистане дочернее предприятие "УзЭколос".В 2021-м оно приступило к размещению производственных площадок на территории республики.По официальным данным, протяженность сети питьевого водоснабжения в Узбекистане составляет 70,4 тысячи километров.Однако из них более трети, к настоящему моменту, нуждается в капитальном ремонте. Качественными услугами питьевого водоснабжения в стране свыше 25 миллионов человек — это 73% населения республики.
По официальным данным, протяженность сети питьевого водоснабжения в республике составляет 70,4 тысячи километров, из которых более трети нуждается в капремонте.
ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. Оператор питьевого водоснабжения в Узбекистане, компания "Узводоснабжение"( "Узсувтаминот") будет сотрудничать с российскими компаниями в создании очистных установок для сточных вод.
"Между АО "Узсувтаминот", российским ООО "Эколос-Проектстрой", ООО "УзЭколос" подписано соглашение о сотрудничестве в сфере водоотведения и очистки сточных вод", — сообщил представитель компании РИА Новости.
Соглашение предусматривает трансфер технологий и обмен опытом для создания в Узбекистане очистных установок для очистки сточных вод для строящихся жилых домов и промышленных предприятий.
В 2020 году российская группа компаний "Эколос" учредила в Узбекистане дочернее предприятие "УзЭколос".
В 2021-м оно приступило к размещению производственных площадок на территории республики.