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Питьевая вода Узбекистана будет "под присмотром" России
Питьевая вода Узбекистана будет "под присмотром" России
ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. Оператор питьевого водоснабжения в Узбекистане, компания "Узводоснабжение"( "Узсувтаминот") будет сотрудничать с российскими
2021-04-13T17:45+0500
2021-04-13T17:45+0500
общество
вода
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. Оператор питьевого водоснабжения в Узбекистане, компания "Узводоснабжение"( "Узсувтаминот") будет сотрудничать с российскими компаниями в создании очистных установок для сточных вод.Соглашение предусматривает трансфер технологий и обмен опытом для создания в Узбекистане очистных установок для очистки сточных вод для строящихся жилых домов и промышленных предприятий.В 2020 году российская группа компаний "Эколос" учредила в Узбекистане дочернее предприятие "УзЭколос".В 2021-м оно приступило к размещению производственных площадок на территории республики.По официальным данным, протяженность сети питьевого водоснабжения в Узбекистане составляет 70,4 тысячи километров.Однако из них более трети, к настоящему моменту, нуждается в капитальном ремонте. Качественными услугами питьевого водоснабжения в стране свыше 25 миллионов человек — это 73% населения республики.
https://uz.sputniknews.ru/20210407/pod-tashkentom-raspilili-byudjet-vydelennyy-na-vodosnabjenie-shesti-rayonov-18207689.html
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вода, узбекистан

Питьевая вода Узбекистана будет "под присмотром" России

17:45 13.04.2021
757
© СС0 / Unsplash / mrjn PhotographyСтекающая вода, иллюстративное фото
Стекающая вода, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.04.2021
© СС0 / Unsplash / mrjn Photography
По официальным данным, протяженность сети питьевого водоснабжения в республике составляет 70,4 тысячи километров, из которых более трети нуждается в капремонте.
ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. Оператор питьевого водоснабжения в Узбекистане, компания "Узводоснабжение"( "Узсувтаминот") будет сотрудничать с российскими компаниями в создании очистных установок для сточных вод.
"Между АО "Узсувтаминот", российским ООО "Эколос-Проектстрой", ООО "УзЭколос" подписано соглашение о сотрудничестве в сфере водоотведения и очистки сточных вод", — сообщил представитель компании РИА Новости.
Соглашение предусматривает трансфер технологий и обмен опытом для создания в Узбекистане очистных установок для очистки сточных вод для строящихся жилых домов и промышленных предприятий.
В 2020 году российская группа компаний "Эколос" учредила в Узбекистане дочернее предприятие "УзЭколос".
В 2021-м оно приступило к размещению производственных площадок на территории республики.
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По официальным данным, протяженность сети питьевого водоснабжения в Узбекистане составляет 70,4 тысячи километров.
Однако из них более трети, к настоящему моменту, нуждается в капитальном ремонте.
Качественными услугами питьевого водоснабжения в стране свыше 25 миллионов человек — это 73% населения республики.
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