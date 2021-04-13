https://uz.sputniknews.ru/20210413/pitevaya-voda-uzbekistana-budet-pod-prismotrom-rossii-18310831.html

Питьевая вода Узбекистана будет "под присмотром" России

Питьевая вода Узбекистана будет "под присмотром" России

ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. Оператор питьевого водоснабжения в Узбекистане, компания "Узводоснабжение"( "Узсувтаминот") будет сотрудничать с российскими

2021-04-13T17:45+0500

2021-04-13T17:45+0500

2021-04-13T17:45+0500

общество

вода

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. Оператор питьевого водоснабжения в Узбекистане, компания "Узводоснабжение"( "Узсувтаминот") будет сотрудничать с российскими компаниями в создании очистных установок для сточных вод.Соглашение предусматривает трансфер технологий и обмен опытом для создания в Узбекистане очистных установок для очистки сточных вод для строящихся жилых домов и промышленных предприятий.В 2020 году российская группа компаний "Эколос" учредила в Узбекистане дочернее предприятие "УзЭколос".В 2021-м оно приступило к размещению производственных площадок на территории республики.По официальным данным, протяженность сети питьевого водоснабжения в Узбекистане составляет 70,4 тысячи километров.Однако из них более трети, к настоящему моменту, нуждается в капитальном ремонте. Качественными услугами питьевого водоснабжения в стране свыше 25 миллионов человек — это 73% населения республики.

https://uz.sputniknews.ru/20210407/pod-tashkentom-raspilili-byudjet-vydelennyy-na-vodosnabjenie-shesti-rayonov-18207689.html

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