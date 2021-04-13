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https://uz.sputniknews.ru/20210413/pochemu-volki-perejili-lednikovyy-period-a-mamonty--net-uchenye-nashli-razgadku-18298524.html
Почему волки пережили Ледниковый период, а мамонты — нет? Ученые нашли разгадку
Почему волки пережили Ледниковый период, а мамонты — нет? Ученые нашли разгадку
ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. Серые волки выжили после Ледникового периода благодаря тому, что изменили свое пищевое поведение.
2021-04-13T11:32+0500
2021-04-13T11:47+0500
общество
природа
волк
животные
эволюция
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ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. Серые волки выжили после Ледникового периода благодаря тому, что изменили свое пищевое поведение. Приспособившись к новым условиям, они благополучно пережили серьезные климатические изменения в отличие от мамонтов, к примеру.К такому выводу пришли американские и канадские палеонтологи. Их исследование опубликовано в журнале Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology.Если сначала волки питались лошадьми времен плейстоцена, баранами и немного мамонтами, то потом хищники перешли к современным оленям и лосям.Об этом говорит анализ зубов и костей древних волков, обитавших 50–26 тысяч лет назад.Важный момент сыграло еще то, что главные соперники волка — саблезубые кошки гомотерии и короткомордые медведи (тоже крупные хищники) — исчезли. Это позволило волкам перейти к новым видам добычи, на которую было больше претендентов.Ранее ученые предупредили, что мир находится на грани нового Ледникового периода.
https://uz.sputniknews.ru/20181121/Syurpriz-vnutri-arkheologi-nashli-cherep-mamonta-v-kotorom-byl-spryatan-klad-10034948.html
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природа, волк, животные, эволюция

Почему волки пережили Ледниковый период, а мамонты — нет? Ученые нашли разгадку

11:32 13.04.2021 (обновлено: 11:47 13.04.2021)
1074
© СС0 / Unsplash / Eva BlueВолки, иллюстративное фото
Волки, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.04.2021
© СС0 / Unsplash / Eva Blue
Это одни из немногих крупнейших хищников, переживших вымирание около 11,7 тысячи лет назад.
ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. Серые волки выжили после Ледникового периода благодаря тому, что изменили свое пищевое поведение.
Приспособившись к новым условиям, они благополучно пережили серьезные климатические изменения в отличие от мамонтов, к примеру.
К такому выводу пришли американские и канадские палеонтологи. Их исследование опубликовано в журнале Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology.
Череп мамонта с кладом внутри обнаружен археологами на Зарайской стоянке - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.11.2018
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Сюрприз внутри: археологи нашли череп мамонта, в котором был спрятан клад
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Если сначала волки питались лошадьми времен плейстоцена, баранами и немного мамонтами, то потом хищники перешли к современным оленям и лосям.
Об этом говорит анализ зубов и костей древних волков, обитавших 50–26 тысяч лет назад.

"Когда климат Земли менялся во времена последнего Ледникового периода, биологическое разнообразие планеты было нарушено. Вымерли многие представители так называемой мегафауны, но серые волки смогли выжить, проявив чудеса адаптации. Гибкая диета этих животных сыграла решающую роль в их выживании", — говорится в исследовании.

Важный момент сыграло еще то, что главные соперники волка — саблезубые кошки гомотерии и короткомордые медведи (тоже крупные хищники) — исчезли. Это позволило волкам перейти к новым видам добычи, на которую было больше претендентов.
Ранее ученые предупредили, что мир находится на грани нового Ледникового периода.
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