https://uz.sputniknews.ru/20210413/pochemu-volki-perejili-lednikovyy-period-a-mamonty--net-uchenye-nashli-razgadku-18298524.html

Почему волки пережили Ледниковый период, а мамонты — нет? Ученые нашли разгадку

Почему волки пережили Ледниковый период, а мамонты — нет? Ученые нашли разгадку

ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. Серые волки выжили после Ледникового периода благодаря тому, что изменили свое пищевое поведение.

2021-04-13T11:32+0500

2021-04-13T11:32+0500

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ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. Серые волки выжили после Ледникового периода благодаря тому, что изменили свое пищевое поведение. Приспособившись к новым условиям, они благополучно пережили серьезные климатические изменения в отличие от мамонтов, к примеру.К такому выводу пришли американские и канадские палеонтологи. Их исследование опубликовано в журнале Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology.Если сначала волки питались лошадьми времен плейстоцена, баранами и немного мамонтами, то потом хищники перешли к современным оленям и лосям.Об этом говорит анализ зубов и костей древних волков, обитавших 50–26 тысяч лет назад.Важный момент сыграло еще то, что главные соперники волка — саблезубые кошки гомотерии и короткомордые медведи (тоже крупные хищники) — исчезли. Это позволило волкам перейти к новым видам добычи, на которую было больше претендентов.Ранее ученые предупредили, что мир находится на грани нового Ледникового периода.

https://uz.sputniknews.ru/20181121/Syurpriz-vnutri-arkheologi-nashli-cherep-mamonta-v-kotorom-byl-spryatan-klad-10034948.html

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природа, волк, животные, эволюция