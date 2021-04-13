Почему волки пережили Ледниковый период, а мамонты — нет? Ученые нашли разгадку

ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. Серые волки выжили после Ледникового периода благодаря тому, что изменили свое пищевое поведение. Приспособившись к новым условиям, они благополучно пережили серьезные климатические изменения в отличие от мамонтов, к примеру.К такому выводу пришли американские и канадские палеонтологи. Их исследование опубликовано в журнале Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology.Если сначала волки питались лошадьми времен плейстоцена, баранами и немного мамонтами, то потом хищники перешли к современным оленям и лосям.Об этом говорит анализ зубов и костей древних волков, обитавших 50–26 тысяч лет назад.Важный момент сыграло еще то, что главные соперники волка — саблезубые кошки гомотерии и короткомордые медведи (тоже крупные хищники) — исчезли. Это позволило волкам перейти к новым видам добычи, на которую было больше претендентов.Ранее ученые предупредили, что мир находится на грани нового Ледникового периода.
Если сначала волки питались лошадьми времен плейстоцена, баранами и немного мамонтами, то потом хищники перешли к современным оленям и лосям.
Об этом говорит анализ зубов и костей древних волков, обитавших 50–26 тысяч лет назад.
"Когда климат Земли менялся во времена последнего Ледникового периода, биологическое разнообразие планеты было нарушено. Вымерли многие представители так называемой мегафауны, но серые волки смогли выжить, проявив чудеса адаптации. Гибкая диета этих животных сыграла решающую роль в их выживании", — говорится в исследовании.
Важный момент сыграло еще то, что главные соперники волка — саблезубые кошки гомотерии и короткомордые медведи (тоже крупные хищники) — исчезли. Это позволило волкам перейти к новым видам добычи, на которую было больше претендентов.