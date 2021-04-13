https://uz.sputniknews.ru/20210413/proekty-stroitelstva-chastnyx-detskix-sadov-profinansiruyut-18300476.html

Кто профинансирует проекты строительства частных детских садов?

Кто профинансирует проекты строительства частных детских садов?

ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. Президент подписал постановление "О дополнительных мерах по развитию государственно-частного партнерства в сфере дошкольного

2021-04-13T12:13+0500

2021-04-13T12:13+0500

2021-04-13T12:32+0500

общество

детский сад

строительство

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/02/06/15949306_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_32683d8e07548a68e511637908205edb.jpg

ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. Президент подписал постановление "О дополнительных мерах по развитию государственно-частного партнерства в сфере дошкольного образования". Из-за отсутствия финансовых источников по 241 соглашению, которые были заключены в 2018-2019 годах для создания негосударственных дошкольных образовательных учреждений, кредиты не были выделены.Теперь же ситуацию исправили. Срок кредитов составит 7 лет, включая двухлетний льготный период. Источниками финансирования проектов станут:Министерство финансов при необходимости выделит Госфонду поддержки предпринимательской деятельности средства за счет дополнительных источников республиканского бюджета.За последние годы было подписано 1 412 соглашений о государственно-частном партнерстве, из них — по 1 097 договорам выделены льготные кредиты, по 74 расторгнуты, по 241 соглашению не найдены источники финансирования.Одним из основных принципов ГЧП является равенство перед законом государственного и частного партнеров. Кроме того, государственно-частное партнерство строится на прозрачности правил и процедур при осуществлении государственно-частного партнерства, состязательности и объективности при отборе частного партнера, а также принципе недопустимости дискриминации и коррупции.

https://uz.sputniknews.ru/20210330/aeroporty-uzbekistana-moderniziruyut-na-osnove-gchp--postanovlenie-18030257.html

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

детский сад, строительство