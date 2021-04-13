Кто профинансирует проекты строительства частных детских садов?

ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. Президент подписал постановление "О дополнительных мерах по развитию государственно-частного партнерства в сфере дошкольного образования". Из-за отсутствия финансовых источников по 241 соглашению, которые были заключены в 2018-2019 годах для создания негосударственных дошкольных образовательных учреждений, кредиты не были выделены.Теперь же ситуацию исправили. Срок кредитов составит 7 лет, включая двухлетний льготный период. Источниками финансирования проектов станут:Министерство финансов при необходимости выделит Госфонду поддержки предпринимательской деятельности средства за счет дополнительных источников республиканского бюджета.За последние годы было подписано 1 412 соглашений о государственно-частном партнерстве, из них — по 1 097 договорам выделены льготные кредиты, по 74 расторгнуты, по 241 соглашению не найдены источники финансирования.Одним из основных принципов ГЧП является равенство перед законом государственного и частного партнеров. Кроме того, государственно-частное партнерство строится на прозрачности правил и процедур при осуществлении государственно-частного партнерства, состязательности и объективности при отборе частного партнера, а также принципе недопустимости дискриминации и коррупции.
Принято решение о поэтапном выделении кредитных средств на 241 соглашение о государственно-частном партнерстве в сфере дошкольного образования.
ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. Президент подписал постановление "О дополнительных мерах по развитию государственно-частного партнерства в сфере дошкольного образования".
Из-за отсутствия финансовых источников по 241 соглашению, которые были заключены в 2018-2019 годах для создания негосударственных дошкольных образовательных учреждений, кредиты не были выделены.
Теперь же ситуацию исправили. Срок кредитов составит 7 лет, включая двухлетний льготный период.
Источниками финансирования проектов станут:
льготные заемные средства в эквиваленте 10,9 миллиона долларов Саудовского фонда развития, а также собственные средства коммерческих банков выделяются по соглашениям, по которым начаты строительные работы;
внешних кредиты на сумму 70 миллионов долларов, привлекаемые на указанные цели во второй половине 2021 года, выделяются на те проекты, в рамках которых строительные работы не начаты.
Министерство финансов при необходимости выделит Госфонду поддержки предпринимательской деятельности средства за счет дополнительных источников республиканского бюджета.
За последние годы было подписано 1 412 соглашений о государственно-частном партнерстве, из них — по 1 097 договорам выделены льготные кредиты, по 74 расторгнуты, по 241 соглашению не найдены источники финансирования.
Согласно закону о ГЧП, государственно-частное партнерство — юридически оформленное на определенный срок сотрудничество государственного и частного партнеров, основанное на объединении их ресурсов для реализации проекта ГЧП.
Одним из основных принципов ГЧП является равенство перед законом государственного и частного партнеров.
Кроме того, государственно-частное партнерство строится на прозрачности правил и процедур при осуществлении государственно-частного партнерства, состязательности и объективности при отборе частного партнера, а также принципе недопустимости дискриминации и коррупции.