Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20210413/proekty-stroitelstva-chastnyx-detskix-sadov-profinansiruyut-18300476.html
Кто профинансирует проекты строительства частных детских садов?
Кто профинансирует проекты строительства частных детских садов?
ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. Президент подписал постановление "О дополнительных мерах по развитию государственно-частного партнерства в сфере дошкольного
2021-04-13T12:13+0500
2021-04-13T12:32+0500
общество
детский сад
строительство
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/02/06/15949306_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_32683d8e07548a68e511637908205edb.jpg
ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. Президент подписал постановление "О дополнительных мерах по развитию государственно-частного партнерства в сфере дошкольного образования". Из-за отсутствия финансовых источников по 241 соглашению, которые были заключены в 2018-2019 годах для создания негосударственных дошкольных образовательных учреждений, кредиты не были выделены.Теперь же ситуацию исправили. Срок кредитов составит 7 лет, включая двухлетний льготный период. Источниками финансирования проектов станут:Министерство финансов при необходимости выделит Госфонду поддержки предпринимательской деятельности средства за счет дополнительных источников республиканского бюджета.За последние годы было подписано 1 412 соглашений о государственно-частном партнерстве, из них — по 1 097 договорам выделены льготные кредиты, по 74 расторгнуты, по 241 соглашению не найдены источники финансирования.Одним из основных принципов ГЧП является равенство перед законом государственного и частного партнеров. Кроме того, государственно-частное партнерство строится на прозрачности правил и процедур при осуществлении государственно-частного партнерства, состязательности и объективности при отборе частного партнера, а также принципе недопустимости дискриминации и коррупции.
https://uz.sputniknews.ru/20210330/aeroporty-uzbekistana-moderniziruyut-na-osnove-gchp--postanovlenie-18030257.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/02/06/15949306_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_dceea8ca4d077ba0bb224082036d3f78.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
детский сад, строительство

Кто профинансирует проекты строительства частных детских садов?

12:13 13.04.2021 (обновлено: 12:32 13.04.2021)
720
© Sputnik / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкДетский сад
Детский сад - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.04.2021
© Sputnik / Варвара Гертье
/
Перейти в фотобанк
Принято решение о поэтапном выделении кредитных средств на 241 соглашение о государственно-частном партнерстве в сфере дошкольного образования.
ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. Президент подписал постановление "О дополнительных мерах по развитию государственно-частного партнерства в сфере дошкольного образования".
Из-за отсутствия финансовых источников по 241 соглашению, которые были заключены в 2018-2019 годах для создания негосударственных дошкольных образовательных учреждений, кредиты не были выделены.
Теперь же ситуацию исправили. Срок кредитов составит 7 лет, включая двухлетний льготный период.
Источниками финансирования проектов станут:
льготные заемные средства в эквиваленте 10,9 миллиона долларов Саудовского фонда развития, а также собственные средства коммерческих банков выделяются по соглашениям, по которым начаты строительные работы;
внешних кредиты на сумму 70 миллионов долларов, привлекаемые на указанные цели во второй половине 2021 года, выделяются на те проекты, в рамках которых строительные работы не начаты.
Министерство финансов при необходимости выделит Госфонду поддержки предпринимательской деятельности средства за счет дополнительных источников республиканского бюджета.
Аэропорт Ташкента - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.03.2021
Экономика
Аэропорты Узбекистана модернизируют на основе ГЧП — постановление
30 марта, 12:08
614
За последние годы было подписано 1 412 соглашений о государственно-частном партнерстве, из них — по 1 097 договорам выделены льготные кредиты, по 74 расторгнуты, по 241 соглашению не найдены источники финансирования.
Согласно закону о ГЧП, государственно-частное партнерство — юридически оформленное на определенный срок сотрудничество государственного и частного партнеров, основанное на объединении их ресурсов для реализации проекта ГЧП.
Одним из основных принципов ГЧП является равенство перед законом государственного и частного партнеров.
Кроме того, государственно-частное партнерство строится на прозрачности правил и процедур при осуществлении государственно-частного партнерства, состязательности и объективности при отборе частного партнера, а также принципе недопустимости дискриминации и коррупции.
000000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
13:22В Ташкенте открыли дорожный участок рядом с метро "Пушкинская" — фото
13:22Узбекистанские строители возведут школу на территории Карабаха
12:32Потерявшим кормильца женщинам будет возмещена оплата за детский сад
12:13Кто профинансирует проекты строительства частных детских садов?
11:32Почему волки пережили Ледниковый период, а мамонты — нет? Ученые нашли разгадку
11:06Одил Ахмедов подписал контракт с новым клубом
10:52Политика США зарабатывает на дозу сыну президента Байдена
10:37Афганское землетрясение ощутили в Термезе
10:34Эрдоган не прав, но Европу не жалко
10:14Сколько узбекистанцев привились в первые 2 недели вакцинации — статистика
09:54Человечество впервые в истории запустит в космос деревянный спутник
09:24США не упомянули Гагарина и СССР в посте про первый полет человека в космос
08:56Хайп без границ: задержаны таксисты, очернившие женщин ради "трендового видео"
08:33Жара до +30, но кое-где возможны грозы: погода в Узбекистане на неделю
ВчераМинпромторг РФ: Red Wings может начать полеты в Узбекистан
ВчераПраздник планетарного масштаба: Ташкент отметил 60-летие полета Гагарина
ВчераТаможенники пресекли контрабанду крупной партии лекарственных препаратов
ВчераУзбекистан возобновит регулярное авиасообщение с Кувейтом
ВчераАО "Худудгазтаъминот" запустило Telegram-бот для приема показаний счетчиков
ВчераКакие экзамены сдадут узбекские школьники в 2021 году — список