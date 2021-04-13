https://uz.sputniknews.ru/20210413/skolko-uzbekistantsev-privilis-v-pervye-2-nedeli-vaktsinatsii--statistika-18296747.html

Сколько узбекистанцев привились в первые 2 недели вакцинации — статистика

Сколько узбекистанцев привились в первые 2 недели вакцинации — статистика

ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. В Узбекистане продолжается массовая вакцинация населения.

2021-04-13T10:14+0500

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ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. В Узбекистане продолжается массовая вакцинация населения.За первые две недели в республике привились уже 216 087 человек, сообщили в Минздраве. Лишь за вчерашний день вакцину вкололи 67 445 граждан.Рекорд установила Ферганская область — там в понедельник сделали прививку свыше 18 тысяч человек. Таким образом, регион стал лидером по количеству вакцинировавшихся (18 363 гражданина).Следом в рейтинге расположилась Андижанская область — вчера там решились на вакцинацию 11 667 жителей. Всего в регионе привиты 27 786 человек.Третье место заняла Наманганская область с 25 327 привитыми жителями (за вчерашний день вакцинацию прошли 8 397 граждан).Напомним, что сейчас узбекистанцам предлагается две вакцины: европейская AstraZeneca и китайско-узбекская ZF-UZ-VAC2001. Также ожидается поставка российского "Спутника V".

https://uz.sputniknews.ru/20210412/mojno-li-privitsya-ot-koronavirusa-v-ramazan-razyasnenie-umu-18282309.html

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вакцинация от covid-19 в узбекистане, пандемия, коронавирус, вакцинация, минздрав узбекистана, вакцина, узбекистан