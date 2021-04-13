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Сколько узбекистанцев привились в первые 2 недели вакцинации — статистика
Сколько узбекистанцев привились в первые 2 недели вакцинации — статистика
ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. В Узбекистане продолжается массовая вакцинация населения.
2021-04-13T10:14+0500
2021-04-13T10:17+0500
общество
вакцинация от covid-19 в узбекистане
пандемия
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минздрав узбекистана
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ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. В Узбекистане продолжается массовая вакцинация населения.За первые две недели в республике привились уже 216 087 человек, сообщили в Минздраве. Лишь за вчерашний день вакцину вкололи 67 445 граждан.Рекорд установила Ферганская область — там в понедельник сделали прививку свыше 18 тысяч человек. Таким образом, регион стал лидером по количеству вакцинировавшихся (18 363 гражданина).Следом в рейтинге расположилась Андижанская область — вчера там решились на вакцинацию 11 667 жителей. Всего в регионе привиты 27 786 человек.Третье место заняла Наманганская область с 25 327 привитыми жителями (за вчерашний день вакцинацию прошли 8 397 граждан).Напомним, что сейчас узбекистанцам предлагается две вакцины: европейская AstraZeneca и китайско-узбекская ZF-UZ-VAC2001. Также ожидается поставка российского "Спутника V".
https://uz.sputniknews.ru/20210412/mojno-li-privitsya-ot-koronavirusa-v-ramazan-razyasnenie-umu-18282309.html
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вакцинация от covid-19 в узбекистане, пандемия, коронавирус, вакцинация, минздрав узбекистана, вакцина, узбекистан

Сколько узбекистанцев привились в первые 2 недели вакцинации — статистика

10:14 13.04.2021 (обновлено: 10:17 13.04.2021)
639
© СС0 / Unsplash / Ivan DiazШприц, иллюстративное фото
Шприц, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.04.2021
© СС0 / Unsplash / Ivan Diaz
Перед вакцинацией граждане проходят необходимые медицинские осмотры, а затем еще в течение трех дней находятся под наблюдением врачей.
ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. В Узбекистане продолжается массовая вакцинация населения.
За первые две недели в республике привились уже 216 087 человек, сообщили в Минздраве. Лишь за вчерашний день вакцину вкололи 67 445 граждан.
Рекорд установила Ферганская область — там в понедельник сделали прививку свыше 18 тысяч человек. Таким образом, регион стал лидером по количеству вакцинировавшихся (18 363 гражданина).
Вакцинация от коронавируса - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.04.2021
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Следом в рейтинге расположилась Андижанская область — вчера там решились на вакцинацию 11 667 жителей. Всего в регионе привиты 27 786 человек.
Третье место заняла Наманганская область с 25 327 привитыми жителями (за вчерашний день вакцинацию прошли 8 397 граждан).
Напомним, что сейчас узбекистанцам предлагается две вакцины: европейская AstraZeneca и китайско-узбекская ZF-UZ-VAC2001. Также ожидается поставка российского "Спутника V".
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