https://uz.sputniknews.ru/20210412/mojno-li-privitsya-ot-koronavirusa-v-ramazan-razyasnenie-umu-18282309.html
Можно ли привиться от коронавируса в Рамазан? Разъяснение УМУ
Можно ли привиться от коронавируса в Рамазан? Разъяснение УМУ
ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. Вакцинация против коронавируса COVID-19 не нарушает пост в священный для мусульман месяц Рамазан, заявила пресс-служба Управления
2021-04-12T14:17+0500
2021-04-12T14:17+0500
2021-04-12T14:18+0500
общество
рамазан
коронавирус
вакцинация
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ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. Вакцинация против коронавируса COVID-19 не нарушает пост в священный для мусульман месяц Рамазан, заявила пресс-служба Управления мусульман Узбекистана (УМУ).Месяц Рамазан — один из самых почитаемых у мусульман. Он требует строгого соблюдения поста в течение дня — необходимо воздерживаться от пищи, алкоголя, курения, не предаваться удовольствиям и развлечениям до заката солнца. Начало поста, определяемое по лунному календарю, в этом году приходится на 13 апреля.В пресс-службе пояснили, что прививка от COVID-19 — это одна из подкожных и внутримышечных инъекций, которая не является питательным веществом.Кампания по вакцинации населения от коронавируса стартовала в Узбекистане 1 апреля. На начальном этапе (в течение этого месяца) прививку в первую очередь получат люди старше 65 лет, медицинские работники. В настоящее время узбекистанцы получают прививки вакциной AstraZeneca и рекомбинантной китайской вакциной Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical. В марте в республику было поставлено всего 1,6 миллиона доз этих препаратов, на сегодняшний день вакцинировали более 148 тысяч человек, был зафиксирован 71 случай побочных эффектов, в основном повышение температуры и боли в теле.По расчетам Министерства здравоохранения страны, в апреле-июне планируется вакцинировать от COVID-19 около четырех миллионов человек, или более 11,5 процента населения страны. До конца 2021 года это число может вырасти до семи миллионов, или около 20 процентов жителей республики. Ташкент планирует получить до конца июня еще 5,5 миллиона доз вакцин из Китая, а также AstraZenca. Также продолжаются переговоры по подписанию соглашения по российской вакцине "Спутник V" и о закупке дополнительной партии AstraZeneca.
https://uz.sputniknews.ru/20210331/minzdrav-obnarodoval-podrobnyy-spisok-tsentrov-vaktsinatsii-ot-covid-19-v-uzbekistane-18068663.html
https://uz.sputniknews.ru/20210407/v-uzbekistane-idet-poisk-ploschadki-dlya-proizvodstva-vaktsiny-sputnik-v-18191052.html
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рамазан, коронавирус, вакцинация
Можно ли привиться от коронавируса в Рамазан? Разъяснение УМУ
14:17 12.04.2021 (обновлено: 14:18 12.04.2021)
В 2021 году Рамазан начнется в Узбекистане 13 апреля. Он будет проведен в соответствии с национальными традициями и ценностями, а также с соблюдением правил карантина.
ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. Вакцинация против коронавируса COVID-19 не нарушает пост в священный для мусульман месяц Рамазан, заявила пресс-служба Управления мусульман Узбекистана (УМУ).
Месяц Рамазан — один из самых почитаемых у мусульман. Он требует строгого соблюдения поста в течение дня — необходимо воздерживаться от пищи, алкоголя, курения, не предаваться удовольствиям и развлечениям до заката солнца. Начало поста, определяемое по лунному календарю, в этом году приходится на 13 апреля
.
"Согласно фетвам, вакцину от коронавируса можно получать даже во время поста, так как это не нарушает его", — говорится в заявлении совета улемов УМУ, размещенном на сайте управления
.
В пресс-службе пояснили, что прививка от COVID-19 — это одна из подкожных и внутримышечных инъекций, которая не является питательным веществом.
Кампания по вакцинации населения от коронавируса стартовала в Узбекистане 1 апреля. На начальном этапе (в течение этого месяца) прививку в первую очередь получат люди старше 65 лет, медицинские работники.
В настоящее время узбекистанцы получают прививки вакциной AstraZeneca и рекомбинантной китайской вакциной Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical. В марте в республику было поставлено всего 1,6 миллиона доз этих препаратов, на сегодняшний день вакцинировали более 148 тысяч человек, был зафиксирован 71 случай побочных эффектов
, в основном повышение температуры и боли в теле.
По расчетам Министерства здравоохранения страны, в апреле-июне планируется вакцинировать от COVID-19 около четырех миллионов человек, или более 11,5 процента населения страны. До конца 2021 года это число может вырасти до семи миллионов, или около 20 процентов жителей республики. Ташкент планирует получить до конца июня еще 5,5 миллиона доз вакцин из Китая, а также AstraZenca.
Также продолжаются переговоры по подписанию соглашения по российской вакцине "Спутник V" и о закупке дополнительной партии AstraZeneca.