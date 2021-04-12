https://uz.sputniknews.ru/20210412/mojno-li-privitsya-ot-koronavirusa-v-ramazan-razyasnenie-umu-18282309.html

Можно ли привиться от коронавируса в Рамазан? Разъяснение УМУ

Можно ли привиться от коронавируса в Рамазан? Разъяснение УМУ

ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. Вакцинация против коронавируса COVID-19 не нарушает пост в священный для мусульман месяц Рамазан, заявила пресс-служба Управления

2021-04-12T14:17+0500

2021-04-12T14:17+0500

2021-04-12T14:18+0500

общество

рамазан

коронавирус

вакцинация

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ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. Вакцинация против коронавируса COVID-19 не нарушает пост в священный для мусульман месяц Рамазан, заявила пресс-служба Управления мусульман Узбекистана (УМУ).Месяц Рамазан — один из самых почитаемых у мусульман. Он требует строгого соблюдения поста в течение дня — необходимо воздерживаться от пищи, алкоголя, курения, не предаваться удовольствиям и развлечениям до заката солнца. Начало поста, определяемое по лунному календарю, в этом году приходится на 13 апреля.В пресс-службе пояснили, что прививка от COVID-19 — это одна из подкожных и внутримышечных инъекций, которая не является питательным веществом.Кампания по вакцинации населения от коронавируса стартовала в Узбекистане 1 апреля. На начальном этапе (в течение этого месяца) прививку в первую очередь получат люди старше 65 лет, медицинские работники. В настоящее время узбекистанцы получают прививки вакциной AstraZeneca и рекомбинантной китайской вакциной Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical. В марте в республику было поставлено всего 1,6 миллиона доз этих препаратов, на сегодняшний день вакцинировали более 148 тысяч человек, был зафиксирован 71 случай побочных эффектов, в основном повышение температуры и боли в теле.По расчетам Министерства здравоохранения страны, в апреле-июне планируется вакцинировать от COVID-19 около четырех миллионов человек, или более 11,5 процента населения страны. До конца 2021 года это число может вырасти до семи миллионов, или около 20 процентов жителей республики. Ташкент планирует получить до конца июня еще 5,5 миллиона доз вакцин из Китая, а также AstraZenca. Также продолжаются переговоры по подписанию соглашения по российской вакцине "Спутник V" и о закупке дополнительной партии AstraZeneca.

https://uz.sputniknews.ru/20210331/minzdrav-obnarodoval-podrobnyy-spisok-tsentrov-vaktsinatsii-ot-covid-19-v-uzbekistane-18068663.html

https://uz.sputniknews.ru/20210407/v-uzbekistane-idet-poisk-ploschadki-dlya-proizvodstva-vaktsiny-sputnik-v-18191052.html

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рамазан, коронавирус, вакцинация