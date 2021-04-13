https://uz.sputniknews.ru/20210413/soglashenie-uzbekistana-i-kazaxstana-o-trudyaschixsya-migrantax-vstupilo-v-silu-18308811.html

Соглашение Узбекистана и Казахстана о трудящихся-мигрантах вступило в силу

Соглашение Узбекистана и Казахстана о трудящихся-мигрантах вступило в силу

ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. Межправительственное соглашение Узбекистана и Казахстана о трудовой деятельности и защите прав трудящихся-мигрантов вступило в силу

2021-04-13T16:36+0500

2021-04-13T16:36+0500

2021-04-13T16:37+0500

миграция

казахстан

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. Межправительственное соглашение Узбекистана и Казахстана о трудовой деятельности и защите прав трудящихся-мигрантов вступило в силу в апреле, сообщает информагентство "Дунё" МИД РУз.Документ был подписан 15 апреля 2019-го в Ташкенте. Казахстан ратифицировал этот документ спустя год, Узбекистан — в марте 2021-го.Соглашением предусматривается урегулирование порядка трудовой деятельности и оплаты труда трудящихся-мигрантов, а также предотвращение незаконной трудовой деятельности между двумя странами.Кроме того, при занятии трудовыми мигрантами педагогической, медицинской или фармацевтической деятельностью получившие соответствующее образование проходят установленную законодательством принимающего государства процедуру признания документов об образовании. В рамках соглашения также предусматривается пенсионное и социальное обеспечение.По официальным данным узбекской стороны, на заработках за пределами РУз, население которой составляет 34,5 миллиона человек, находятся более 1,6 миллиона человек (порядка 20 процентов экономически активного населения), в том числе около 1,1 миллиона — в России, в Казахстане — более 200 тысяч.

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