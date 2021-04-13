Соглашение Узбекистана и Казахстана о трудящихся-мигрантах вступило в силу

ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. Межправительственное соглашение Узбекистана и Казахстана о трудовой деятельности и защите прав трудящихся-мигрантов вступило в силу в апреле, сообщает информагентство "Дунё" МИД РУз.Документ был подписан 15 апреля 2019-го в Ташкенте. Казахстан ратифицировал этот документ спустя год, Узбекистан — в марте 2021-го.Соглашением предусматривается урегулирование порядка трудовой деятельности и оплаты труда трудящихся-мигрантов, а также предотвращение незаконной трудовой деятельности между двумя странами.Кроме того, при занятии трудовыми мигрантами педагогической, медицинской или фармацевтической деятельностью получившие соответствующее образование проходят установленную законодательством принимающего государства процедуру признания документов об образовании. В рамках соглашения также предусматривается пенсионное и социальное обеспечение.По официальным данным узбекской стороны, на заработках за пределами РУз, население которой составляет 34,5 миллиона человек, находятся более 1,6 миллиона человек (порядка 20 процентов экономически активного населения), в том числе около 1,1 миллиона — в России, в Казахстане — более 200 тысяч.
По официальным данным узбекской стороны, на заработках за пределами РУз находятся более 1,6 миллиона человек, в том числе более 200 тысяч — в Казахстане.
ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. Межправительственное соглашение Узбекистана и Казахстана о трудовой деятельности и защите прав трудящихся-мигрантов вступило в силу в апреле, сообщает информагентство "Дунё" МИД РУз.
Документ был подписан 15 апреля 2019-го в Ташкенте. Казахстан ратифицировал этот документ спустя год, Узбекистан — в марте 2021-го.
Соглашением предусматривается урегулирование порядка трудовой деятельности и оплаты труда трудящихся-мигрантов, а также предотвращение незаконной трудовой деятельности между двумя странами.
В рамках соглашения трудовым мигрантам предусмотрено получение возмещения вреда работнику вследствие увечья, профессионального заболевания либо иного повреждения здоровья, связанных с исполнением им трудовых обязанностей, а также гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.
Кроме того, при занятии трудовыми мигрантами педагогической, медицинской или фармацевтической деятельностью получившие соответствующее образование проходят установленную законодательством принимающего государства процедуру признания документов об образовании. В рамках соглашения также предусматривается пенсионное и социальное обеспечение.
По официальным данным узбекской стороны, на заработках за пределами РУз, население которой составляет 34,5 миллиона человек, находятся более 1,6 миллиона человек (порядка 20 процентов экономически активного населения), в том числе около 1,1 миллиона — в России, в Казахстане — более 200 тысяч.