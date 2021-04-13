https://uz.sputniknews.ru/20210413/strany-tsentralnoy-azii-i-vyshegradskoy-gruppy-obsudyat-preodolenie-koronakrizisa-18306167.html

Страны Центральной Азии и Вышеградской группы обсудят преодоление коронакризиса

Страны Центральной Азии и Вышеградской группы обсудят преодоление коронакризиса

ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. Страны Центральной Азии и Вышеградской группы (Венгрия, Польша, Словакия, Чехия) в онлайн-режиме в четверг обсудят сотрудничество в

2021-04-13T14:46+0500

2021-04-13T14:46+0500

2021-04-13T14:46+0500

политика

вышеградская группа

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. Страны Центральной Азии и Вышеградской группы (Венгрия, Польша, Словакия, Чехия) в онлайн-режиме в четверг обсудят сотрудничество в преодолении последствий пандемии коронавируса COVID-19, сообщает информагентство "Дунё" МИД Узбекистана.Организатором конференции выступает МИД Польши, принявшей с 1 июля 2020 года председательство в Вышеградской группе.Стороны обсудят вопросы экономических и социальных последствий пандемии COVID-19, изучат возможные направления сотрудничества по их преодолению.В ходе конференции также планируется обговорить взаимодействие государств Центральной Азии и Вышеградской группы в сфере образования, цифровизации, сотрудничество в рамках международных финансовых институтов, развитие "зеленых" технологий и парков IT-стартапов.В феврале 2018-го в Будапеште состоялась первая встреча министров иностранных дел стран Вышеградской группы и Центральной Азии. В Вышеградскую группу входят Польша, Чехия, Словакия и Венгрия. Все страны группы в 2004 году вступили в Евросоюз.

https://uz.sputniknews.ru/20210316/uzbekistan--polsha-o-chem-dogovorilis-diplomaty-17792279.html

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вышеградская группа, узбекистан