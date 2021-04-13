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Страны Центральной Азии и Вышеградской группы обсудят преодоление коронакризиса
Страны Центральной Азии и Вышеградской группы обсудят преодоление коронакризиса
ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. Страны Центральной Азии и Вышеградской группы (Венгрия, Польша, Словакия, Чехия) в онлайн-режиме в четверг обсудят сотрудничество в
2021-04-13T14:46+0500
2021-04-13T14:46+0500
политика
вышеградская группа
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. Страны Центральной Азии и Вышеградской группы (Венгрия, Польша, Словакия, Чехия) в онлайн-режиме в четверг обсудят сотрудничество в преодолении последствий пандемии коронавируса COVID-19, сообщает информагентство "Дунё" МИД Узбекистана.Организатором конференции выступает МИД Польши, принявшей с 1 июля 2020 года председательство в Вышеградской группе.Стороны обсудят вопросы экономических и социальных последствий пандемии COVID-19, изучат возможные направления сотрудничества по их преодолению.В ходе конференции также планируется обговорить взаимодействие государств Центральной Азии и Вышеградской группы в сфере образования, цифровизации, сотрудничество в рамках международных финансовых институтов, развитие "зеленых" технологий и парков IT-стартапов.В феврале 2018-го в Будапеште состоялась первая встреча министров иностранных дел стран Вышеградской группы и Центральной Азии. В Вышеградскую группу входят Польша, Чехия, Словакия и Венгрия. Все страны группы в 2004 году вступили в Евросоюз.
https://uz.sputniknews.ru/20210316/uzbekistan--polsha-o-chem-dogovorilis-diplomaty-17792279.html
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вышеградская группа, узбекистан

Страны Центральной Азии и Вышеградской группы обсудят преодоление коронакризиса

14:46 13.04.2021
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© CC0 / Unsplash / Nemesia ProductionФлаг Польши
Флаг Польши - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.04.2021
© CC0 / Unsplash / Nemesia Production
Стороны обсудят вопросы экономических и социальных последствий пандемии COVID-19, изучат возможные направления сотрудничества по их преодолению.
ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. Страны Центральной Азии и Вышеградской группы (Венгрия, Польша, Словакия, Чехия) в онлайн-режиме в четверг обсудят сотрудничество в преодолении последствий пандемии коронавируса COVID-19, сообщает информагентство "Дунё" МИД Узбекистана.

"Пятнадцатого апреля в онлайн-режиме состоятся политические консультации в формате "Центральная Азия — Вышеградская группа" на уровне заместителей министров иностранных дел", — говорится в публикации на сайте "Дунё".

Организатором конференции выступает МИД Польши, принявшей с 1 июля 2020 года председательство в Вышеградской группе.
Стороны обсудят вопросы экономических и социальных последствий пандемии COVID-19, изучат возможные направления сотрудничества по их преодолению.
Состоялся 8-й раунд политических консультаций между МИД Узбекистана и Польши - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.03.2021
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В ходе конференции также планируется обговорить взаимодействие государств Центральной Азии и Вышеградской группы в сфере образования, цифровизации, сотрудничество в рамках международных финансовых институтов, развитие "зеленых" технологий и парков IT-стартапов.
В феврале 2018-го в Будапеште состоялась первая встреча министров иностранных дел стран Вышеградской группы и Центральной Азии. В Вышеградскую группу входят Польша, Чехия, Словакия и Венгрия. Все страны группы в 2004 году вступили в Евросоюз.
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