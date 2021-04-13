https://uz.sputniknews.ru/20210413/uzbekistan-gotov-obezopasit-trud-i-ratifitsirovat-odnu-iz-konventsiy-mot-18308346.html

Узбекистан готов обезопасить труд и ратифицировать одну из Конвенций МОТ

Узбекистан готов обезопасить труд и ратифицировать одну из Конвенций МОТ

ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. Узбекистан готов к ратификации Конвенции МОТ об основах содействия безопасности и гигиене труда №187, сообщает пресс-служба Олий

2021-04-13T16:02+0500

2021-04-13T16:02+0500

2021-04-13T16:19+0500

общество

законодательная палата олий мажлиса

парламент

мот

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. Узбекистан готов к ратификации Конвенции МОТ об основах содействия безопасности и гигиене труда №187, сообщает пресс-служба Олий Мажлиса страны.К такому выводу 12 апреля пришли участники круглого стола, организованного комитетом Закпалаты парламента по труду и соцвопросам. В нем приняли участие депутаты, должностные лица Министерства занятости и трудовых отношений, Федерации профсоюзов Узбекистана, НИИ санитарии, гигиены и профессиональных заболеваний и другие.Отмечалось, вопрос имплементации в национальное законодательство данного документа утвержден указом президента в 2020 году и содержится в дорожной карте по реализации Национальной стратегии по правам человека.Депутаты подчеркнули, что значительная часть норм данной конвенции уже имплементирована в национальное законодательство. Только с 2000 года приняты и внедрены в практику около 300 правил об охране труда.Участники мероприятия выразили уверенность, что ратификация данного документа послужит дальнейшему повышению эффективности работы в этом направлении и формированию позитивного имиджа страны в отношениях с международными и региональными организациями.Комитет Закпалаты по труду и соцвопросам предоставит парламенту результаты изучения данного вопроса.Конвенция №187 принята 31 мая 2006 года на 95-й сессии Генеральной конференции МОТ. Ее основная цель заключается в постоянном совершенствовании безопасности и гигиены труда для предотвращения производственных травм, профессиональных заболеваний и смерти людей. Документ ратифицирован 49 государствами, в том числе Республикой Казахстан и Российской Федерацией.

https://uz.sputniknews.ru/20210207/MOT-priznala-uspekhi-Uzbekistana-v-voprose-iskoreneniya-prinuditelnogo-truda-15954616.html

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