Узбекистан готов обезопасить труд и ратифицировать одну из Конвенций МОТ

ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. Узбекистан готов к ратификации Конвенции МОТ об основах содействия безопасности и гигиене труда №187, сообщает пресс-служба Олий Мажлиса страны.К такому выводу 12 апреля пришли участники круглого стола, организованного комитетом Закпалаты парламента по труду и соцвопросам. В нем приняли участие депутаты, должностные лица Министерства занятости и трудовых отношений, Федерации профсоюзов Узбекистана, НИИ санитарии, гигиены и профессиональных заболеваний и другие.Отмечалось, вопрос имплементации в национальное законодательство данного документа утвержден указом президента в 2020 году и содержится в дорожной карте по реализации Национальной стратегии по правам человека.Депутаты подчеркнули, что значительная часть норм данной конвенции уже имплементирована в национальное законодательство. Только с 2000 года приняты и внедрены в практику около 300 правил об охране труда.Участники мероприятия выразили уверенность, что ратификация данного документа послужит дальнейшему повышению эффективности работы в этом направлении и формированию позитивного имиджа страны в отношениях с международными и региональными организациями.Комитет Закпалаты по труду и соцвопросам предоставит парламенту результаты изучения данного вопроса.Конвенция №187 принята 31 мая 2006 года на 95-й сессии Генеральной конференции МОТ. Ее основная цель заключается в постоянном совершенствовании безопасности и гигиены труда для предотвращения производственных травм, профессиональных заболеваний и смерти людей. Документ ратифицирован 49 государствами, в том числе Республикой Казахстан и Российской Федерацией.
Цель документа заключается в постоянном совершенствовании безопасности и гигиены труда для предотвращения производственных травм, профессиональных заболеваний и смерти людей.
ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. Узбекистан готов к ратификации Конвенции МОТ об основах содействия безопасности и гигиене труда №187, сообщает пресс-служба Олий Мажлиса страны.
К такому выводу 12 апреля пришли участники круглого стола, организованного комитетом Закпалаты парламента по труду и соцвопросам. В нем приняли участие депутаты, должностные лица Министерства занятости и трудовых отношений, Федерации профсоюзов Узбекистана, НИИ санитарии, гигиены и профессиональных заболеваний и другие.
Отмечалось, вопрос имплементации в национальное законодательство данного документа утвержден указом президента в 2020 году и содержится в дорожной карте по реализации Национальной стратегии по правам человека.
"Конвенция МОТ является одной из приоритетных конвенций, в соответствии с которой предусматривается содействие постоянному совершенствованию безопасности и гигиены труда с целью предотвращения профессиональных заболеваний, производственных травм и смерти людей путем разработки национальной политики, национальной системы и национальной программы с согласованием в национальном законодательстве с самыми влиятельными организациями работодателей и работников", — говорится в сообщении.
Депутаты подчеркнули, что значительная часть норм данной конвенции уже имплементирована в национальное законодательство. Только с 2000 года приняты и внедрены в практику около 300 правил об охране труда.
Участники мероприятия выразили уверенность, что ратификация данного документа послужит дальнейшему повышению эффективности работы в этом направлении и формированию позитивного имиджа страны в отношениях с международными и региональными организациями.
Комитет Закпалаты по труду и соцвопросам предоставит парламенту результаты изучения данного вопроса.
Конвенция №187 принята 31 мая 2006 года на 95-й сессии Генеральной конференции МОТ. Ее основная цель заключается в постоянном совершенствовании безопасности и гигиены труда для предотвращения производственных травм, профессиональных заболеваний и смерти людей.
Документ ратифицирован 49 государствами, в том числе Республикой Казахстан и Российской Федерацией.