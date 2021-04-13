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Узбекистанские строители возведут школу на территории Карабаха
Узбекистанские строители возведут школу на территории Карабаха
ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. Узбекистан и Азербайджан договорились о возведении здания школы на территории Карабаха. Строительство будет осуществлено
2021-04-13T13:22+0500
2021-04-13T13:22+0500
общество
строители
азербайджан
строительство
сотрудничество
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. Узбекистан и Азербайджан договорились о возведении здания школы на территории Карабаха. Строительство будет осуществлено безвозмездно силами узбекских мастеров. Об этом сообщил глава Агентства информации и массовых коммуникаций Узбекистана Асаджон Ходжаев во время визита делегации Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет) в азербайджанский город Агдам. Его цитирует Sputnik Азербайджан.Ходжаев отметил, что на освобожденных территориях Азербайджана предстоит большая работа, связанная со строительством и восстановлением инфраструктуры.При этом директор агентства подчеркнул, что страны Тюркского совета будут активно участвовать в восстановлении территорий после военного конфликта. Узбекистан также предложил помощь в процессе развития инфраструктуры этих земель.Директор агентства сообщил, что перечень таких объектов определяется и согласовывается, и скоро будут видны плоды этого сотрудничества.Напомним, в ходе неформального саммита Тюркского совета Шавкат Мирзиёев заявил, что Узбекистан готов внести свой вклад в восстановление древних памятников, объектов культуры и просвещения на земле Нагорного Карабаха.В декабре прошлого года президент Узбекистана выразил поздравление своему азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву с окончанием военных действий. Стороны тогда договорились поддерживать тесный диалог в рамках глобальных и региональных структур.
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строители, азербайджан, строительство, сотрудничество, узбекистан

Узбекистанские строители возведут школу на территории Карабаха

13:22 13.04.2021
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© Sputnik / Ilya Pitalev / Перейти в фотобанкНагорный Карабах
Нагорный Карабах - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.04.2021
© Sputnik / Ilya Pitalev
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Перечень объектов на территории Карабаха, в восстановлении которых будут задействованы силы узбекистанских специалистов определяется и согласовывается.
ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. Узбекистан и Азербайджан договорились о возведении здания школы на территории Карабаха. Строительство будет осуществлено безвозмездно силами узбекских мастеров.
Об этом сообщил глава Агентства информации и массовых коммуникаций Узбекистана Асаджон Ходжаев во время визита делегации Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет) в азербайджанский город Агдам. Его цитирует Sputnik Азербайджан.
Ходжаев отметил, что на освобожденных территориях Азербайджана предстоит большая работа, связанная со строительством и восстановлением инфраструктуры.
При этом директор агентства подчеркнул, что страны Тюркского совета будут активно участвовать в восстановлении территорий после военного конфликта. Узбекистан также предложил помощь в процессе развития инфраструктуры этих земель.
В данный момент мы определяем со специалистами перечень объектов, в восстановлении которых мы будем участвовать, и насколько мне известно, имеется договоренность о строительстве одной школы, которая будет передана в качестве дара от Узбекистана азербайджанскому народу.
Асаджон Ходжаев - Sputnik Узбекистан
Асаджон Ходжаев
Директор Агентства информации и массовых коммуникаций Узбекистана
Директор агентства сообщил, что перечень таких объектов определяется и согласовывается, и скоро будут видны плоды этого сотрудничества.
Напомним, в ходе неформального саммита Тюркского совета Шавкат Мирзиёев заявил, что Узбекистан готов внести свой вклад в восстановление древних памятников, объектов культуры и просвещения на земле Нагорного Карабаха.
В декабре прошлого года президент Узбекистана выразил поздравление своему азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву с окончанием военных действий. Стороны тогда договорились поддерживать тесный диалог в рамках глобальных и региональных структур.
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