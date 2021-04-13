https://uz.sputniknews.ru/20210413/uzbekistanskie-stroiteli-vozvedut-shkolu-na-territorii-karabaxa-18302741.html

Узбекистанские строители возведут школу на территории Карабаха

Узбекистанские строители возведут школу на территории Карабаха

ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. Узбекистан и Азербайджан договорились о возведении здания школы на территории Карабаха. Строительство будет осуществлено

2021-04-13T13:22+0500

2021-04-13T13:22+0500

2021-04-13T13:22+0500

общество

строители

азербайджан

строительство

сотрудничество

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. Узбекистан и Азербайджан договорились о возведении здания школы на территории Карабаха. Строительство будет осуществлено безвозмездно силами узбекских мастеров. Об этом сообщил глава Агентства информации и массовых коммуникаций Узбекистана Асаджон Ходжаев во время визита делегации Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет) в азербайджанский город Агдам. Его цитирует Sputnik Азербайджан.Ходжаев отметил, что на освобожденных территориях Азербайджана предстоит большая работа, связанная со строительством и восстановлением инфраструктуры.При этом директор агентства подчеркнул, что страны Тюркского совета будут активно участвовать в восстановлении территорий после военного конфликта. Узбекистан также предложил помощь в процессе развития инфраструктуры этих земель.Директор агентства сообщил, что перечень таких объектов определяется и согласовывается, и скоро будут видны плоды этого сотрудничества.Напомним, в ходе неформального саммита Тюркского совета Шавкат Мирзиёев заявил, что Узбекистан готов внести свой вклад в восстановление древних памятников, объектов культуры и просвещения на земле Нагорного Карабаха.В декабре прошлого года президент Узбекистана выразил поздравление своему азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву с окончанием военных действий. Стороны тогда договорились поддерживать тесный диалог в рамках глобальных и региональных структур.

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строители, азербайджан, строительство, сотрудничество, узбекистан